زعيم‭ ‬الحوثيين‭:‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬الاستسلام‭ ‬

صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعهد‭ ‬زعيم‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬الحوثي‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعدم‭ ‬استسلام‭ ‬مقاتليه‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬بينما‭ ‬أقر‭ ‬ضمنيا‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬منيت‭ ‬ببعض‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬الطرفان‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للحوثيين‭.‬

وقال‭ ‬الحوثي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يعني‭ ‬اختراق‭ ‬العدو‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ ‬أو‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ ‬أننا‭ ‬سنقتنع‭ ‬أن‭ ‬نستسلم‭ ‬للعدو؟‭ ‬أن‭ ‬نسلم‭ ‬له‭ ‬البلد؟‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬ولن‭ ‬يكون‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬اليمني‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬تقدمت‭ ‬نحو‭ ‬وسط‭ ‬الحديدة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬وعمليات‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬عبره‭ ‬غالبية‭ ‬المساعدات‭ ‬والمواد‭ ‬التجارية‭ ‬والغذائية‭ ‬ويعتبر‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬لملايين‭ ‬السكان‭.‬

بدورهم،‭ ‬أقر‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحصول‭ ‬توغلات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬التابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬واتهموا‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬بالتسبب‭ ‬بتصاعد‭ ‬العنف‭.‬

وقال‭ ‬الحوثي‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬زخمه‭ ‬البشري‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬كثفه‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‮»‬‭.‬

ولقي‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬مقاتل‭ ‬حتفهم‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الحديدة،‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬مع‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬المتمردين‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬ودعت‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثية‭ ‬دولية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬للمدنيين‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬المعارك‭ ‬من‭ ‬مستشفيين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬

أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬أحرزت‭ ‬‮«‬تقدما‭ ‬محدودا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجهتين‭ ‬الشرقية‭ ‬والجنوبية‭ ‬لمدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬ومينائها‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬بينما‭ ‬أعربت‭ ‬منظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬تأثر‭ ‬أعمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬حال‭ ‬التصعيد‭.‬

وأكّد‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬أحرزت‭ ‬‮«‬تقدما‭ ‬محدودا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجهتين‭ ‬الشرقية‭ ‬والجنوبية‭ ‬للمدينة‭ ‬ومينائها‭. ‬تثير‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬مخاوف‭ ‬منظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬وطبية‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬المدنيين،‭ ‬ومن‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توقف‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمساعدات‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭.‬

وتجري‭ ‬المعارك‭ ‬بإسناد‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية،‭ ‬والذي‭ ‬نفذ‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭.‬

وأكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الطفولة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‭(‬يونيسف‭)‬‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬متخوفة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تزايد‭ ‬العنف‭ ‬إلى‭ ‬تعريض‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬‮«‬المنقذة‭ ‬للحياة‮»‬‭ ‬للخطر‭.‬‭ ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬المنظمة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القلق‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توقف‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬عن‭ ‬يعمل‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬فإننا‭ ‬كيونيسيف‭ ‬لن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬جلب‭ ‬الإمدادات‭ ‬الإنسانية‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الميناء‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬توما،‭ ‬فإن‭ ‬المنظمة‭ ‬تمكنت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬الحديدة‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬قوارب‭ ‬صغيرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬أخرجوا‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬22‭ ‬مايو‭-‬‭ ‬أحد‭ ‬المشافي‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭-‬‭ ‬وقاموا‭ ‬بالتمركز‭ ‬داخله،‭ ‬ووضعوا‭ ‬قناصة‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

قتل‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬مقتل‭ ‬27‭ ‬متمردا‭ ‬حوثيا‭ ‬بينما‭ ‬قتل‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭.‬