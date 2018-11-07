زعيم‭ ‬الحوثيين‭:‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬الاستسلام‭ ‬

صنعاء – الزمان
تعهد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي الأربعاء بعدم استسلام مقاتليه للقوات الحكومية المدعومة من السعودية، بينما أقر ضمنيا أن قواته منيت ببعض الخسائر في المعارك التي يخوضها الطرفان للسيطرة على مدينة الحديدة الخاضعة للحوثيين.
وقال الحوثي في خطاب متلفز «هل يعني اختراق العدو هنا أو هناك أو تمكنه من السيطرة على منطقة هنا أو هناك أننا سنقتنع أن نستسلم للعدو؟ أن نسلم له البلد؟ (…) هذا لا يكون ولن يكون». وأفاد الجيش اليمني أن القوات الحكومية تقدمت نحو وسط الحديدة الأربعاء، ما عزز المخاوف بشأن سلامة المدنيين وعمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي تمر عبره غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية ويعتبر شريان حياة لملايين السكان.
بدورهم، أقر الحوثيون المدعومون من إيران الأربعاء بحصول توغلات من قبل القوات التابعة للتحالف واتهموا القوات الموالية للحكومة بالتسبب بتصاعد العنف.
وقال الحوثي «العدو يستفيد من زخمه البشري الهائل الذي كثفه للضغط على مدينة الحديدة».
ولقي نحو 200 مقاتل حتفهم خلال الأسبوع الفائت في المعارك الدائرة للسيطرة على الحديدة، التي سقطت مع صنعاء في قبضة المتمردين عام 2014. ودعت منظمات إغاثية دولية الأربعاء إلى إقامة ممرات آمنة للمدنيين مع اقتراب المعارك من مستشفيين في المدينة.
أعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية الأربعاء أنها أحرزت «تقدما محدودا» في الجهتين الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة ومينائها غرب اليمن، بينما أعربت منظمات إنسانية عن قلقها من تأثر أعمال الإغاثة حال التصعيد.
وأكّد مسؤولون في القوات الموالية للحكومة لوكالة فرانس برس أن القوات الموالية للحكومة أحرزت «تقدما محدودا» في الجهتين الشرقية والجنوبية للمدينة ومينائها. تثير المعارك في الحديدة مخاوف منظمات إنسانية وطبية على مصير المدنيين، ومن آثارها على المناطق الاخرى في حال توقف نقل المواد الغذائية والمساعدات من المدينة الى تلك المناطق.
وتجري المعارك بإسناد من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، والذي نفذ الغارات الجوية، بحسب مصادر عسكرية.
وأكدت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسف) أنها «متخوفة» من أن يؤدي تزايد العنف إلى تعريض الجهود الإنسانية «المنقذة للحياة» للخطر. بقية الخبر على موقع (الزمان)
وأكدت رئيسة قسم الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لوكالة فرانس برس أن «القلق ينبع من إنه في حال توقف ميناء الحديدة عن يعمل بعد الآن فإننا كيونيسيف لن نتمكن من جلب الإمدادات الإنسانية عبر هذا الميناء».
وبحسب توما، فإن المنظمة تمكنت في السنوات الماضية من نقل المساعدات الإنسانية إلى الحديدة عبر «قوارب صغيرة».
وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس الأربعاء أن المتمردين الحوثيين أخرجوا فجر الأربعاء الطواقم الطبية من مستشفى 22 مايو- أحد المشافي الرئيسية في المدينة- وقاموا بالتمركز داخله، ووضعوا قناصة في المكان.
قتل العشرات من المتمردين الحوثيين والمقاتلين الموالين للحكومة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المعارك المتواصلة في محيط مدينة الحديدة في غرب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر طبية الأربعاء.
وأكدت مصادر طبية مقتل 27 متمردا حوثيا بينما قتل 12 من القوات الموالية للحكومة.