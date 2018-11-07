الدنمارك‭ ‬تعتقل‭ ‬معارضين‭ ‬ايرانيين‭ ‬مطلوبين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬الاحواز‭ ‬

كوبنهاغن‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الدنماركية‭ ‬الأربعاء‭ ‬اعتقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬انفصالية‭ ‬إيرانية‭ ‬تتهمها‭ ‬طهران‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬هجوم‭ ‬دام‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬استهدافهم‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬اغتيال‭ ‬فاشل‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭. ‬وأكد‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬‮«‬اعتقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنهم‭ ‬انتهكوا‭ ‬القانون‭ ‬الدنماركي‭ … ‬المتعلق‭ ‬بالاشادة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬والأعضاء‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬النضال‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحرير‭ ‬الأحواز‮»‬‭ ‬متهمون‭ ‬بالإشادة‭ ‬بالمسلحين‭ ‬الخمسة‭ ‬الذين‭ ‬هاجموا‭ ‬عرضا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الأهواز‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬وأطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الحشود‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬24‭ ‬شخصا‭. ‬وحملت‭ ‬إيران‭ ‬المسؤولية‭ ‬ل‮»‬حركة‭ ‬النضال‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحرير‭ ‬الأحواز‮»‬‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬إيران‭. ‬وتتهم‭ ‬إيران‭ ‬الحركة‭ ‬ب‮»‬الارهاب‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الدنماركي‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬أنه‭ ‬أحبط‭ ‬مخطط‭ ‬اغتيال‭ ‬نسبه‭ ‬لإيران‭ ‬ضد‭ ‬ثلاثة‭ ‬إيرانيين‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الاسكندنافية‭ ‬بينهم‭ ‬زعيم‭ ‬الحركة‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬المنفى‭. ‬ويقوم‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬بتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬لزعيم‭ ‬الحركة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬2018‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬تهديدات‭ ‬حقيقية،‭ ‬صادرة‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬عن‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬الاشتباه‭ ‬بأنهم‭ ‬ارتكبوا‭ ‬جرائم،‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يحظون‭ ‬بالحماية‭ ‬ضمن‭ ‬تدابير‭ ‬أمنية‭ ‬مكثفة‭ ‬بسبب‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬يواجهونه‮»‬‭.‬

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وتم‭ ‬توقيف‭ ‬نروجي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إيراني‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬وهو‭ ‬قيد‭ ‬الاعتقال‭ ‬حاليا،‭ ‬للاشتباه‭ ‬بتخطيطه‭ ‬لمحاولة‭ ‬الاعتداء‭ ‬والتجسس‭ ‬لحساب‭ ‬إيران‭.‬