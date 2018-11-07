امارات‭ ‬رزق‭ ‬تشارك‭ ‬جمهورها‭ ‬بأول‭ ‬صورة‭ ‬لطفلتها‭ ‬الثانية‭ ‬

بيروت -الزمان
وضعت الفنانة السورية إمارات رزق مولودتها الثانية من زوجها النجم حسام جنيد، في شهر أغسطس الماضي، وأطلقا عليها اسم “إحساس”.
وشاركت الفنانة جمهورها بأول صورة لها مع مولودتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد عبر عدد كبير من جمهورها عن إعجابهم بالصورة، ودعوا الله أن يحفظ لها ابنتها. وتعد إحساس، الطفلة الثانية لإمارات وزوجها حسام جنيد، بعد طفلهما الأول والذي يحمل اسم وطن.
وكانت قد ترددت شائعة انفصال الفنانة السورية إمارات رزق عن زوجها حسام جنيد، منذ عدة أشهر، وذلك بعد نشر حساب نُسب إلى زوجها تعليق جاء فيه: «الطلاق أحلا شي بهالحياة».
وحرصت إمارات رزق على الرد على هذه الأخبار بطريقة ذكية والإعلان عن حدث سعيد تنتظره مع زوجها، حيث نشرت صورة لعبوة رضاعة باللون الوردي، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «أيام إن شاء الله وبستقبل بنوتة إن شاء الله تكون متل القمر.. إحساس حسام جنيد.. ادعولي.. وآسفة كنت مقصرة معكون كتير».