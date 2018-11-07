امارات‭ ‬رزق‭ ‬تشارك‭ ‬جمهورها‭ ‬بأول‭ ‬صورة‭ ‬لطفلتها‭ ‬الثانية‭ ‬

بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬

وضعت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬إمارات‭ ‬رزق‭ ‬مولودتها‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬النجم‭ ‬حسام‭ ‬جنيد،‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وأطلقا‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬“إحساس”‭.‬

وشاركت‭ ‬الفنانة‭ ‬جمهورها‭ ‬بأول‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬مولودتها،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“انستجرام”،‭ ‬وقد‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جمهورها‭ ‬عن‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالصورة،‭ ‬ودعوا‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬لها‭ ‬ابنتها‭. ‬وتعد‭ ‬إحساس،‭ ‬الطفلة‭ ‬الثانية‭ ‬لإمارات‭ ‬وزوجها‭ ‬حسام‭ ‬جنيد،‭ ‬بعد‭ ‬طفلهما‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬وطن‭.‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬ترددت‭ ‬شائعة‭ ‬انفصال‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬إمارات‭ ‬رزق‭ ‬عن‭ ‬زوجها‭ ‬حسام‭ ‬جنيد،‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬حساب‭ ‬نُسب‭ ‬إلى‭ ‬زوجها‭ ‬تعليق‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬‭ ‬‮«‬الطلاق‭ ‬أحلا‭ ‬شي‭ ‬بهالحياة‮»‬‭.‬

وحرصت‭ ‬إمارات‭ ‬رزق‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار‭ ‬بطريقة‭ ‬ذكية‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬حدث‭ ‬سعيد‭ ‬تنتظره‭ ‬مع‭ ‬زوجها،‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬لعبوة‭ ‬رضاعة‭ ‬باللون‭ ‬الوردي،‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬،‭ ‬وعلقت‭ ‬عليها‭ ‬قائلة‭:‬‭ ‬‮«‬أيام‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬وبستقبل‭ ‬بنوتة‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬تكون‭ ‬متل‭ ‬القمر‭.. ‬إحساس‭ ‬حسام‭ ‬جنيد‭.. ‬ادعولي‭.. ‬وآسفة‭ ‬كنت‭ ‬مقصرة‭ ‬معكون‭ ‬كتير‮»‬‭.‬