اليونسكو‭:‬إنشاء‭ ‬مرصد‭ ‬للصحافيين‭ ‬المغتالين

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬مرصد‭ ‬للصحافيين‭ ‬المغتالين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬رصد‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬لمعاقبة‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة‭ ‬بحق‭ ‬الصحافيين،‭ ‬وبغرض‭ ‬التصدي‭ ‬لإفلات‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬من‭ ‬العقاب‭.‬

وأوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المرصد‭ ‬هو‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الكترونية‮»‬‭ ‬حول‭ ‬‮«‬مدى‭ ‬تقدم‭ ‬التحقيقات‭ ‬القضائية‭ ‬الجارية‭ ‬بشأن‭ ‬كل‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬لصحافي‭ ‬أو‭ ‬مهني‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬التي‭ ‬احصتها‭ ‬اليونسكو‭ ‬منذ‭ ‬1993‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬البيانات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬فيها‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‮»‬‭.‬

وأحصى‭ ‬هذا‭ ‬المرصد‭ ‬نحو‭ ‬1293‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬منذ‭ ‬1993‭ ‬‮«‬بينها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الموفدون‭ ‬الخاصون‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬حرب‭ ‬يتعرضون‭ ‬أحيانا‭ ‬للقتل،‭ ‬فإن‭ ‬الصحافيين‭ ‬المحليين‭ ‬الذين‭ ‬يحققون‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬وجرائم‭ ‬وأمور‭ ‬سياسية‭ ‬يشكلون‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬بين‭ ‬الصحافيين‭. ‬وقد‭ ‬مثلوا‭ ‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬بحسب‭ ‬اليونسكو‭. ‬وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬للمديرة‭ ‬العامة‭ ‬لليونسكو‭ ‬اودري‭ ‬ازولاي‭ ‬حول‭ ‬سلامة‭ ‬الصحافيين‭ ‬واحتمالات‭ ‬الافلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬‮«‬فإن‭ ‬صحافيا‭ ‬واحدا‭ ‬أو‭ ‬عاملا‭ ‬في‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬يقتل‭ ‬كل‭ ‬اربعة‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الوفيات‭ ‬تجسيد‭ ‬مأساوي‭ ‬للمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬لدى‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامهم،‭ ‬وآخر‭ ‬احصائيات‭ ‬اليونسكو‭ ‬تظهر‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬89‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬فإن‭ ‬منفذي‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬يفلتون‭ ‬من‭ ‬العقاب‮»‬‭.‬

وتتيح‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬‮«‬للصحافيين‭ ‬والباحثين‭ ‬والجمهور‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬والقيام‭ ‬ببحوث‭ ‬حسب‭ ‬الجنسية‭ ‬وبلد‭ ‬الجريمة‭ ‬والاسم‭ ‬والجنس‭ ‬ونوع‭ ‬وسيلة‭ ‬الاعلام‭ ‬والوضع‭ ‬المهني‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬فصلت‭ ‬المديرة‭.‬

وأضافت‭ ‬اليونسكو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬توفر‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬حالة‭ ‬تقدم‭ ‬التحقيقات‭ ‬القضائية‭ ‬وفي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬توفر‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬وثائق‭ ‬مصدرها‭ ‬السلطات‭ ‬الوطنية‭ ‬حول‭ ‬الاجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬والبيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬بحسب‭ ‬البلد‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬تقييم‭ ‬مستويات‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلد‮»‬‭.‬