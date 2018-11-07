‭ ‬الصلاة‭ ‬تجمع‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكية جينيفر‭ ‬جارنر‭ ‬وطليقها

‭ ‬لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان‭ ‬ظهرت‭ ‬عدة‭ ‬صور‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬علاقة‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬جينيفر‭ ‬جارنر،‭ ‬وزوجها‭ ‬السابق‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬بن‭ ‬أفليك،‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬بعد‭ ‬انفصالهما‭. ‬وشوهد‭ ‬بن‭ ‬أفليك‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬صور‭ ‬جمعته‭ ‬بجينيفر‭ ‬بعد‭ ‬أدائهما‭ ‬صلاة‭ ‬قداس‭ ‬بمدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬وهو‭ ‬يضع‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬كتف‭ ‬جارنر،‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بحب‭ ‬عمره،‭ ‬فيما‭ ‬ارتسمت‭ ‬الابتسامة‭ ‬على‭ ‬وجهها‭. ‬بن‭ ‬افليك‭ ‬وجينفير‭ ‬جارنر‭ ‬كانا‭ ‬قد‭ ‬تزوجا‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بعد‭ ‬ارتباطهما‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وأنجبا‭ ‬3‭ ‬أبناء‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زواجهما‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لعشر‭ ‬أعوام‭ ‬وانتهت‭ ‬بسبب‭ ‬الخيانة‭ ‬الزوجية‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انفصال‭ ‬الثنائي‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الصور‭ ‬أكدت‭ ‬استمرار‭ ‬علاقة‭ ‬الصداقة‭ ‬بينهما،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬جارنر‭ ‬مبتسمة‭ ‬أثناء‭ ‬رؤية‭ ‬أفليك،‭ ‬الذي‭ ‬ساعدته‭ ‬مؤخرًا‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬إحدى‭ ‬المصحات‭ ‬النفسية‭ ‬للعلاج‭ ‬من‭ ‬إدمان‭ ‬الكحول‭. ‬جينيفر‭ ‬تعيش‭ ‬انتعاشة‭ ‬سينمائية‭ ‬حاليا‭ ‬حيث‭ ‬طُرح‭ ‬لها‭ ‬عدة‭ ‬أعمال‭ ‬تجارية‭ ‬ناجحة‭ ‬منها‭ ‬فيلم‭ ‬“بيبرمينت”‭ ‬الذي‭ ‬عُرض‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬والمسلسل‭ ‬التليفزيوني‭ ‬“كامبينج”،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انتهائها‭ ‬من‭ ‬مشاهدها‭ ‬بفيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬“الحديقة‭ ‬السحرية”‭ ‬والمقرر‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

‭ ‬بن‭ ‬أفليك‭ ‬يستكمل‭ ‬تصوير‭ ‬أعماله‭ ‬السينمائية،‭ ‬ومنها‭ ‬فيلم‭ ‬المغامرات‭ ‬“تريبل‭ ‬فرونتير”،‭ ‬والجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬فيلمه‭ ‬“المحاسب”،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجزء‭ ‬المنفرد‭ ‬لشخصية‭ ‬البطل‭ ‬الخارق‭ ‬“باتمان”،‭ ‬ومقرر‭ ‬طرحها‭ ‬جميعًا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬