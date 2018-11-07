‭ ‬الصلاة‭ ‬تجمع‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكية جينيفر‭ ‬جارنر‭ ‬وطليقها

لوس انجلس -الزمان ظهرت عدة صور تؤكد أن علاقة النجمة الأمريكية جينيفر جارنر، وزوجها السابق النجم العالمي بن أفليك، لم تتأثر بعد انفصالهما. وشوهد بن أفليك في أحدث صور جمعته بجينيفر بعد أدائهما صلاة قداس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث ظهر وهو يضع يده على كتف جارنر، التي وصفها من قبل بحب عمره، فيما ارتسمت الابتسامة على وجهها. بن افليك وجينفير جارنر كانا قد تزوجا عام 2009 بعد ارتباطهما لفترة طويلة وأنجبا 3 أبناء خلال فترة زواجهما التي استمرت لعشر أعوام وانتهت بسبب الخيانة الزوجية. وعلى الرغم من انفصال الثنائي بشكل رسمي، إلا أن الصور أكدت استمرار علاقة الصداقة بينهما، إذ كانت جارنر مبتسمة أثناء رؤية أفليك، الذي ساعدته مؤخرًا على دخول إحدى المصحات النفسية للعلاج من إدمان الكحول. جينيفر تعيش انتعاشة سينمائية حاليا حيث طُرح لها عدة أعمال تجارية ناجحة منها فيلم “بيبرمينت” الذي عُرض سبتمبر الماضي، والمسلسل التليفزيوني “كامبينج”، إلى جانب انتهائها من مشاهدها بفيلم الرسوم المتحركة “الحديقة السحرية” والمقرر طرحه في مارس من العام المقبل.
بن أفليك يستكمل تصوير أعماله السينمائية، ومنها فيلم المغامرات “تريبل فرونتير”، والجزء الثاني من فيلمه “المحاسب”، إلى جانب الجزء المنفرد لشخصية البطل الخارق “باتمان”، ومقرر طرحها جميعًا العام المقبل.