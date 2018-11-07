البكتيريا‭ ‬المقاومة‭ ‬للمضادات‭ ‬تتسع‭ ‬انتشاراً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬

روما‭ – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬لفت‭ ‬الهيئات‭ ‬الطبية‭ ‬العالمية‭ ‬مؤخراً‭ ‬الى‭ ‬مخاطر‭ ‬البكتيريا‭ ‬المقاومة‭ ‬للعلاجات‭ ‬الحيوية‭ . ‬و‭ ‬حذر‭ ‬فريق‭ ‬علمي‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬بكتيريا‭ ‬مقاومة‭ ‬لكل‭ ‬أنواع‭ ‬العلاجات‭. ‬

وأدت‭ ‬بكتيريا‭ ‬مقاومة‭ ‬للمضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬بحسب‭ ‬بحث‭ ‬جديد‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وحذر‭ ‬معدوه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجراثيم‭ ‬المقاومة‭ ‬للعلاجات‭ ‬تقوض‭ ‬جهود‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬ومعظم‭ ‬الموتى‭ ‬من‭ ‬ايطاليا‭ ‬واليونان‭ . ‬وحلل‭ ‬فريق‭ ‬أطباء‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬لانست‭ ‬إنفكتشوس‭ ‬ديزيزس‮»‬،‭ ‬بيانات‭ ‬تخص‭ ‬اثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬تركيبة‭ ‬لبكتيريا‭ ‬مقاومة‭ ‬للمضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا،‭ ‬كما‭ ‬أعدوا‭ ‬نموذجاً‭ ‬يوضح‭ ‬معدلات‭ ‬الإصابة‭ ‬والوفاة‭ ‬جراء‭ ‬خمسة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الجراثيم‭ ‬المقاومة‭ ‬للعلاجات‭.‬

وتوصل‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬670‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬جراء‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬الخمسة‭ ‬من‭ ‬الجراثيم‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬33‭ ‬ألفا‭ ‬ومئة‭ ‬شخص‭.‬

وقال‭ ‬العماء‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬هذه‭ ‬الإصابات‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬المستشفيات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬بالحسبان‭ ‬بشكل‭ ‬طارئ‭ ‬كمعلومة‭ ‬صحية‭ ‬حيوية‭ ‬للمرضى‭ ‬مع‭ ‬الحاجة‭ ‬لتطوير‭ ‬علاجات‭ ‬بديلة‭ ‬للمرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬أخرى‭ ‬والذين‭ ‬يواجهون‭ ‬تهديدا‭ ‬جراء‭ ‬تراجع‭ ‬قدراتهم‭ ‬المناعية‭ ‬أو‭ ‬تقدمهم‭ ‬في‭ ‬السن‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬هذه‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬مشابه‭ ‬للعبء‭ ‬التراكمي‭ ‬المتأتي‭ ‬من‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬والسل‭ ‬وفيروس‭ ‬‭+‬اتش‭ ‬اي‭ ‬في‭+‬‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬عينها‭.‬