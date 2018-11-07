عودة‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬الموبايل‭ ‬بالأمراض‭ ‬الخطيرة‭  ‬



واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

طرحت‭ ‬الدراسات‭ ‬الحكومية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الولايالت‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬أدلة‭ ‬واضحة‮»‬‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬ترددات‭ ‬الموبايل‭ ‬بفرص‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القلب‭ ‬والدماغ‭ ‬بين‭ ‬الفئران‭. ‬بالزغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬مازالت‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬والدواء‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬آمنة،

وحذر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاهد‭ ‬الصحة‭ ‬القومية‮»‬‭ ‬‭(‬NTP‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الوكالات‭ ‬تديره‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لتنسيق‭ ‬وتقييم‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬علم‭ ‬السموم‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أن‭ ‬إشعاع‭ ‬الهاتف‭ ‬الخلوي‭ ‬يسبب‭ ‬السرطان‭ ‬لأنه‭ ‬نشر‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لدراسته‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬والتي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬الفئران‭ .. ‬لكن‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬والدواء‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬مازالت‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخطر‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬الإنسان‭.‬

وتوصل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاهد‭ ‬الصحة‭ ‬القومية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أدلة‭ ‬واضحة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬إشعاع‭ ‬الهاتف‭ ‬الخلوي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬سرطان‭ ‬القلب‭ ‬والغدد‭ ‬الكظرية‭ ‬بين‭ ‬ذكور‭ ‬الفئران‭.. ‬وكان‭ ‬الارتباط‭ ‬بين‭ ‬الإشعاع‭ ‬بين‭ ‬هواتف‭ ‬أجيال‭ ‬‮«‬جى‭ ‬-2‮»‬،‭ ‬و‮»‬جى-3‭ ‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأورام‭ ‬قوية،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬إثبات‭ ‬عند‭ ‬تعرض‭ ‬الفئران‭ ‬لخمسين‭ ‬ضعفا‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬الإشعاع‭ ‬التى‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الإنسان‭.‬

ويطالب‭ ‬العلماء،‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بمراجعة‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬الصحة‭ ‬القومية‮»‬‭ ‬لجنة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفيدرالية‭ ‬بتحذير‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬والدواء‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬تسعى‭ ‬لتبديد‭ ‬مخاوف‭ ‬المستهلك‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذه‭ ‬المخاطر‭.‬

وتنبعث‭ ‬من‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمولة‭ ‬إشعاعات‭ ‬الراديو‭ ‬‭(‬RFR‭)‬‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬قلق‭ ‬العلماء‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لإمكانية‭ ‬تسببها‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان‭.. ‬وقد‭ ‬حاول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬تسوية‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬إشعاع‭ ‬الهواتف‭ ‬الخلوية،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬نوع‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬القلب‭ ‬مرتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬استخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬الخلوي،‭ ‬لكن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬نادر‭ ‬جدا‭.‬