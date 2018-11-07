عودة‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬الموبايل‭ ‬بالأمراض‭ ‬الخطيرة‭  ‬

واشنطن -الزمان
طرحت الدراسات الحكومية الجديدة في الولايالت المتحدة «أدلة واضحة» على ارتباط ترددات الموبايل بفرص الإصابة بسرطان القلب والدماغ بين الفئران. بالزغم من انه مازالت «إدارة الأغذية والدواء» الأمريكية تصر على أن الهواتف المحمولة آمنة،
وحذر برنامج «معاهد الصحة القومية» (NTP) - ( وهو برنامج مشترك بين الوكالات تديره وزارة الصحة الأمريكية لتنسيق وتقييم ورفع تقارير عن علم السموم) - أن إشعاع الهاتف الخلوي يسبب السرطان لأنه نشر النتائج النهائية لدراسته على المدى الطويل والتي أجريت على الفئران .. لكن «إدارة الأغذية والدواء» الأمريكية مازالت تصر على أن الخطر لا يشمل الإنسان.
وتوصل برنامج «معاهد الصحة القومية» إلى «أدلة واضحة» على أن المستويات العالية من إشعاع الهاتف الخلوي يمكن أن يسبب سرطان القلب والغدد الكظرية بين ذكور الفئران.. وكان الارتباط بين الإشعاع بين هواتف أجيال «جى -2»، و»جى-3 ، مؤكدًا أن هذه الأورام قوية، ولكن تم إثبات عند تعرض الفئران لخمسين ضعفا من مستويات الإشعاع التى يتعرض لها الإنسان.
ويطالب العلماء، الذين قاموا بمراجعة دراسة «معهد الصحة القومية» لجنة الاتصالات الفيدرالية بتحذير الرأي العام، لكن «إدارة الأغذية والدواء» الأمريكية تسعى لتبديد مخاوف المستهلك فيما يتعلق بهذه المخاطر.
وتنبعث من الهاتف المحمولة إشعاعات الراديو (RFR) التي أثارت قلق العلماء منذ فترة طويلة لإمكانية تسببها في زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.. وقد حاول عدد من الدراسات تسوية النقاش حول إشعاع الهواتف الخلوية، ولكن يبدو أن معدلات نوع معين من سرطان القلب مرتبط بزيادة استخدام الهاتف الخلوي، لكن عدد الأشخاص الذين يعانون هذا المرض نادر جدا.