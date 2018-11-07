عبد المهدي يكشف عن تنسيق برلماني لحسم الوزارات الشاغرة

نائبة لـ (الزمان): الإتفاق على تشكيل لجنة للإسراع بتعديل الموازنة

بغداد – قصي منذر

كشفت النائبة عن ائتلاف النصر علية الامارة عن اتفاق بين مجلس النواب والحكومة لتشكيل لجنة مشتركة لاجراء بعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة ، فيما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان مرشحي كابينته الوزارية هم من التكنوقراط والعمل مستمر لحسم ما تبقى من الوزارات . وقالت الامارة لـ (الزمان) امس ان (هناك اراء عديدة طرحت بشأن تعديل الموازنة واقترح ممثل الحكومة طورهان المفتي تشكيل لجنة مشتركة ما بين البرلمان والحكومة لوضع التعديلات والملاحظات بصورة اسرع وافضل من اعادة القانون الى مجلس الوزراء والتي ربما تأخذ وقتا طويلا في التدقيق والمراجعة)، واضافت ان (ابرز الملاحظات التي اثيرت على الموزانة هي التخصيصات المدرجة للمحافظات المتضررة من بينها نينوى وصلاح الدين والانبار وكذلك البصرة وضرورة تخصيص اموال تغطي كلف الاعمار واستحداث مشاريع كون الاموال المخصصة لا تكفي لاعمار محافظة واحدة)، وبشأن منح الثقة لمرشحي الوزارات المتبقية ، اكدت الامارة ان (عبد المهدي حريص على اكمال ملف الوزارات الاخرى لكن التأخير في تقديم المرشحين هو بسبب تدقيق الاسماء في هيئة المساءلة والعدالة ، واعتقد حسم هذا الموضوع خلال الاسبوع المقبل). وعدت كتلة الاصلاح والاعمار أن الانطلاقة الاولى للحكومة لاتتماشى مع طموحات الاصلاح ومتطلبات الواقع. وقالت في بيان امس إن (ابناء شعبنا كانوا ينتظرون تشكيل حكومة تلبي طموحاتهم وتستوعب متطلبات المرحلة التي يمر بها البلد وتعطي في انطلاقتها رسائل واضحة على انها قادرة على تصحيح الاوضاع والنهوض بالبلد والعمل باستقلالية وبعيداً عن الضغوط الخارجية)، مشيرة الى ان (الانطلاقة الاولى لهذه الحكومة لا تتماشى مع متطلبات الواقع). واكد عبد المهدي ان جميع الاسماء التي طرحت لتسنم الوزارات هم من التكنوقراط وانها قادرة على قيادة الوزارات.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الاسبوعي ان (جميع الاسماء التي طرحتها هم من التكنوقراط ولهم باع طويل بهذا المجال ويستطيعون قيادات هذه الوزارات)، واشار الى أن (الوزارات الي عليها خلاف يتمثل بكثرة الاسماء المطروحة، خاصة وان جميع المطروحين هم من الكفاءات)، مبينا ان (العمل مستمر لتطبيق البرنامج الحكومي وفق التوقيتات المعلنة)، لافتا الى ان (التنسيق مستمر مع مجلس النواب لحسم الوزارات الشاغرة)، واضاف أنه (لا يوجد فراغ اداري في اية وزارة حاليا والايام المقبلة ستشهد الانتهاء من تسمية الوزارات المتبقية)، وبشأن الاعتداء على منتسب تابع لمديرية المرور العامة ، قال عبد المهدي (اكدنا باستمرار على احترام القانون وكل مسؤول يجب ان يحترم واجبات موظفي الخدمة العامة)، وتابع ان (العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الامريكية على ايران وليس طرفا في اي صراع). وافصح مصدر عن سبب تأجيل طرح باقي مرشحي الوزارات بجلسة البرلمان الماضية .ونقلت تقارير عن المصدر قوله ان (سبب تأجيل طرح من تبقى من الوزراء في الحكومة الجديدة وهم ثمانية في جلسة البرلمان أمس هو استمرار الفيتو المفروض على بعض المرشحين لتلك الوزارات وخاصة الداخلية)، موضحا ان (هناك محاولات لاقناع الكتل الرافضة لهؤلاء المرشحين بتمريرهم)، ولفت المصدر الى ان (هناك اعتراضا اخر على منح وزارة التربية إلى المشروع العربي)، مبينا ان (كتلا سياسية تؤيد منح التربية للمشروع العربي التي تعده من استحقاقها وتحالف القرار دخل على الخط ايضا لجهة الحصول على الوزارة)، وتابع ان ذلك (معناه استمرار الخلافات وصعوبة إيجاد توافقات حتى بجلسة اليوم الخميس).

الى ذلك دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الى ضرورة الاسراع بأكمال الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة الانطلاق بخططها الخدمية. وقال بيان امس ان (الحكيم استقبل السفير الروماني لدى بغداد اياكوب برادا وبحثا سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين)، وشدد الحكيم خلال اللقاء على (ضرورة الاسراع باكمال الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة الانطلاق بخططها الخدمية والتنموية).