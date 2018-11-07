قطر تبدي الرغبة بدعم العراق في المجالات المختلفة

صالح وآل ثاني يبحثان إستحداث منظومة إقتصادية لتحقيق التعاون المشترك

بغداد – الزمان

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ايجاد منظومة مشتركة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة. وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته (الزمان) امس ان (صالح استقبل ال ثاني والوفد المرافق له وناقش الجانبان أوضاع المنطقة وضرورة تخفيف حدة التوتر وإيجاد منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة)، واكد صالح ان (لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في سائر الميادين أهمية فائقة في إطار المصالح المشتركة وبما يضمن تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم). من جانبه نقل ال ثاني (تهاني أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية)، مؤكداً (رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق في جميع الميادين والمضي في التواصل والتعاون المتبادل بالاضافة الى الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب في المجالات كافة)، داعيا الى (ضرورة تعضيد وتطوير علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين). و اسقبل رئيسا مجلس الوزراء عادل عبد المهدي و البرلمان محمد الحلوبسي كلا على حدة الوفد القطري برئاسة ال ثاني وبحثا الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها في المجالات كافة. وكان صالح قد التقى مع الحاكم العام الاسترالي بيتر كوسوجروف تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا تعزيز وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما)، واشاد صالح (بموقف حاكم أستراليا الداعم للعراق في حربه ضد داعش من خلال الجهد العسكري ضمن التحالف الدولي المناهض للارهاب واستمرار قواتها في دعم الجيش عبر تطوير مهاراته القتالية)، مثمنا (الدور الاسترالي في مجال الدعم الانساني ولاسيما في مجال اغاثة النازحين)، ودعا صالح (الشركات الاسترالية للمساهمة في اعادة اعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية في العراق وضرورة زيادة البعثات الدراسية إلى استراليا). من جانبه اكد كوسجروف (استمرار دعم بلاده للعراق انسانيا وعسكريا)، واضاف (نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع الميادين). وكان صالح قد وجه بتكليف سفير العراق السابق لدى واشنطن بمهام المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية . واعلن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان عن (تكليف الفيلي بمهام المتحدث الرسمي باسم الرئيس). وبشان اخر شدد صالح على أهمية عمل محافظة بغداد في تقديم الخدمات للمواطن البغدادي وتوفير متطلبات العيش الكريم . ودعا صالح خلال لقائه بالمحافظ عطوان العطواني الى (ضرورة توفير التخصيصات والمستلزمات الضرورية لاعادة تأهيل المؤسسات الخدمية في بغداد فضلا عن ضرورة الاهتمام بالمعالم التاريخية والثقافية واعادة الوجه المشرق للعاصمة بما يليق وتاريخها العريق)، مشيرا الى ان (ملف نقل الصلاحيات بين الحكومة المركزية و المحلية والية حسم وتنظيم هذا الملف الحيوي لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وتقديم الخدمات لهم). من جانبه استعرض العطواني (ابرز المشاريع والخدمات التي تقوم بها المحافظة والمعوقات التي تحول دون تطوير عملها)، مؤكدا (حرص المحافظة بمفاصلها كافة للاضطلاع بدور أكبر في تقديم الخدمات لابناء بغداد).