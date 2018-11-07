الأنواء تتوقع طقساً صحواً مع أمطار خفيفة

بغداد – الزمان

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الخميس في جميع مناطق العراق صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط الأمطارالخفيفة. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) أمس ان (طقس اليوم الخميس سيكون صحوا الى غائم جزئي مع فرصة ضعيفة لتساقط الامطار فوق المناطق الشرقية من المنطقة الوسطى)، واضاف ان (الرؤية ستكون متردية صباحا فوق المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة)، واوضح البيان ان (طقس المنطقة الوسطى ليوم غد الجمعة سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية وفي الشمالية سيكون صحوا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة وفي الجنوبية سيكون بين غائم جزئي وغائما مع تساقط زخات مطر متفرقة وفرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا). فيما قال المنبئ الجوي صادق عطية على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ان (الايام الماضية شهدت وفيات مؤسفه وخسائر مادية تعرضت لها مدن عديدة من البلاد بسبب غزارة الامطاروالصواعق مما يستدعي الاخذ بيد الهيئة العامة للانواء الجوية ودوائرها المنتشرة في عموم المدن وتقديم الدعم الحكومي المناسب لها لكي تواكب التغييرات المناخية المتسارعة وتحث الخطى نحو تقديم الافضل مستقبلا واصدار التحذيرات اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، ولاسيما ان اغلب ملاكاتها بحاجة الى التدريب لمواكبة آخر ماتوصل له العالم)، واضاف كما (يستدعي اخذ الحيطة والاستماع للتنبيهات والتحذيرات التي تصدرها الهيئة، من قبل الجهات المختصة من جهة والاهالي من جهه اخرى وتحديدا المناطق الشرقية والشمالية من البلاد والعمل بحرص والتكثيف الاعلامي قبل وقوع الكوارث ولاسيما ونحن في بداية الموسم المطري). وكانت السيول القادمة من الحدود العراقية الايرانية عزلت عددا من القرى والمدن في محافظة ديالى الامر الذي دعا مجلس المحافظة الى طلب تدخل حكومي عاجل لارسال فرق الانقاذ لمساعدة الاسر المنكوبة وان فرق الدفاع المدني وطيران الجيش شاركوا في عمليات انقاذ الاسر من الفيضان .