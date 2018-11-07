ديالى تتّخذ إجراءات إحترازية لمنع إنتشار الوباء

البرلمان يناقش كارثة نفوق الأسماك ويحقق بإنتخاب محافظ بابل

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ديالى – سلام الشمري

يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس كارثة نفوق الاسماك والتصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن انتخاب محافظ بابل. وقال بيان امس ان (جلسة البرلمان تتضمن التصويت على لجنة تحقيقية بشأن انتخاب محافظ بابل وكذلك مناقشة نفوق الاسماك بحضور الوزراء المختصين الزراعة والصحة والبيئة)، مشيرا الى ان (الجلسة تتضمن ايضا تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب). واتهم النائب عن كتلة الفتح البرلمانية رزاق محيبس واشنطن بالوقوف وراء نفوق الاسماك. وقال محيبس في تصريح امس ان (كل من يظن ان هنالك مصالح متبادلة بين العراق والولايات المتحدة فهو واهم ،وان كانت هنالك مصالح مشتركة فهي بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية)، واضاف ان (امريكا لديها مصالح بالعراق ولكن لايوجد مصالح للعراق في امريكا)، مشيرا الى ان (امريكا غزت العراق بعام 2003 لاسباب عديدة والجميع يعلمها ومنها ان العراق يمتلك خامس اكبر احتياطي نفطي بالعالم، اضافة الى انها ارادت تهديم قوة الجيش العراقي المعادي للكيان الصهيوني)، وتابع ان (الشيطان الاكبر يمارس الضغوط المستمرة على جميع الحكومات التي تقلدت الحكم بالبلد وحين تسلمت حكومة عادل عبد المهدي الحكم بدأت منذ اول يوم ضغوطها بجوانب عدة ) واوضح ان (واشنطن فتحت الحدود العراقية السورية ومكنت ارهابيي داعش من التسلل للاراضي العراقية اضافة الى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من امريكا من مناطقها المحاذية للعراق وهي دير الزور ، وترك معدات عسكرية ثقيلة تم السيطرة عليها من قبل زمر داعش تمهيدا لغزو العراق مرة اخرى)، واكد محيبس ان (الامر الاخر يتمثل بتسليح ارهابيي داعش الموجودين في وادي حوران ووادي التنف)، وتابع محيبس ان (اللعبة القذرة الاخرى التي مارستها واشنطن هي المتعلقة بموضوع نفوق الاسماك)، متهما (امريكا بانها تقف خلف هذا الامر بكل وضوح، بغية تخريب الاقتصاد العراقي).فيما عد عضو مجلس النواب سلام الشمري نفوق الأسماء في محافظة بابل (عملاً تخريباً إرهابياً)، داعياً إلى إعلان المحافظة (منكوبة).

وقال الشمري في تصريح امس (نقف مع المحافظة والنقص الحاد في البنى التحتية وبعد وصولها إلى الاكتفاء الذاتي، حصلت كارثة نفوق الأسماك وهذا يدل على عمل تخريبي وإرهابي)، داعيا الحكومة إلى (إعلان المحافظة منكوبة ورفع الضرر والتعويض الفوري للمتضررين والإسراع في كشف ملابسات التحقيق). وكشفت مديرية البيئة في محافظة ديالى، عن اجراءات احترازية لحماية الثروة السمكية في مناطق المحافظة ، مشيرة الى ان هذه الاجراءات اتخذت بالتعاون مع الدوائر المعنية . وقال مدير البيئة عبد الله هادي الشمري لــ (الزمان) امس انه (تم عقد اجتماع طارئ في مقر مديرية الزراعة لمناقشة ظاهرة نفوق اعداد كبيرة من الاسماك في المحافظة بسبب اصابتها بمرض التهاب الغلاصم الجرثومي)، موضحا انه (تم ايضا خلال الاجتماع مناقشة اهم الاسباب التي ادت الى انتشار هذا المرض والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لمنع تكرار حدوث الاصابة مره ثانية).