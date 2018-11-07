التعليم يعلن قبول 92 طالباً وطالبة من الـ 10 الأوائل

بغداد – الزمان

ديالى – سلام الشمري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قبول 92 طالبا وطالبة من الـ10بالمئة الأوائل لخريجي المعاهد في الدراسة المسائية بالكليات للسنة الدراسية 2018-2019.

وقال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أيهاب ناجي عباس, في بيان امس انه (تم قبول 92 طالبا وطالبة من الـ 10بالمئة الأوائل من خريجي المعاهد في الدراسة المسائية للعام الدراسي 2018/2017 في الكليات والأقسام القريبة او المناظرة لاختصاصهم الدقيق للعام الدراسي 2018/ 2019).

وأضاف أنه (يمكن الاطلاع على أسماء الطلبة المقبولين عبر موقع البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة). وناقشت الوزارة المحاور والفقرات الخاصة بالوزارة التي تضمنها البرنامج الحكومي. وتابع البيان ان (الوزير وكالة جمال العادلي ناقش مع الملاك المتقدم البرنامج الحكومي مع مراعاة التوقيتات الزمنية التي نص عليها البرنامج الحكومي في تحقيق الأهداف المرسومة خلال 100 يوم عبر بوابة العمل الجماعي وبذل الجهود الاستثنائية).

واضاف العادلي خلال الاجتماع ان (الوزارة تعمل على تنفيذ خطتها الإستراتيجية بإيجاد مساحات استثمار لنتاجات البحوث والدراسات العلمية وتوظيفها ضمن سياقات الواقع التطبيقي لتطوير أداء عمل مؤسسات وقطاعات الدولة لاسيما فيما يتعلق منها بالجوانب التكنولوجية والصناعية).

واكدت الوزارة حصول جامعة الفراهيدي الأهلية على شهادة الأيزو في إدارة نظام الجودة.

جامعة اهلية

وقال معاون مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي بالوزارة طارق محمد حمزة, في بيان إن (الجامعة الأهلية حصلت على شهادة الأيزو 2015 – 9001 في إدارة نظام الجودة), واضاف أن (الجامعة حرصت على تميز خدماتها التعليمية وترصين بناها التحتية عن طريق توفير مستلزمات العملية التدريسية), موضحا ان (جامعة الفراهيدي هي أول جامعة عراقية أهلية تحصل على شهادة الأيزو العالمية في مجال الجود).

وناقشت جامعة ديالى أطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية بشان العجز المائي في حوض نهر ديالى وكفاءة السدود التشغيلية التخزينية في مواجهته .

واضاف البيان ان (الأطروحة التي قدمتها الطالبة أسماء عبد الأمير خليفة تهدف الى بيان العوامل الجغرافية المؤثرة في التباين المكاني والزماني للمتساقط المطري، وبيان التصاريف اليومية والشهرية والسنوية لسدي دربندخان وحمرين ، ودراسة تعاقب السنوات الرطبة والجافة لسنوات الدراسة).

وتابع ان (الاطروحة تضمنت دراسة العلاقة بين ايراد النهر السنوي وكمية الأمطار الساقطة سنويا، ودراسة الاستهلاك المائي وخاصة الزراعي للمحافظة ومقارنته مع التصاريف وكميات الايراد السنوي لسد مؤخر حمرين الذي يمثل الاطلاقات المائية نحو المشاريع الروائية لحوض ديالى الاسفل).