القبض على عصابة تمارس الإتجار بالبشر وتنافي الآداب

محكمة التحقيق تطلق المتهمين من متظاهري البصرة

ديالى – سلام الشمري

بغداد – الزمان

تمكنت القوات الامنية من قتل ثلاثة ارهابيين في محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان امس ان (قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى أجرت عملية تفتيش، شملت عددا من المناطق ضمن قاطع المسؤولية من بينها قرية العيون), وأضاف ان (العملية قد أسفرت عن قتل ثلاثة ارهابيين في القرية بعد الاشتباكات معهم، وإصابة أحد منتسبي الشرطة بجروح طفيفة).

وألقت قوة أمنية، القبض على عصابة متخصصة بأعمال تنافي الآداب والإتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

وقال بيان لمركز الإعلام الأمني ان (قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وبناءً على معلومات استخبارية تتمكن من القاء القبض على عصابة مكونة من 8 متهمين متخصصة بأعمال تنافي الآداب والإتجار بالبشر). وأضاف، ان (هذه العملية تأتي بعد متابعة افراد العصابة ومراقبة تحركاتهم و استحصال الموافقات القضائية وقد تم القبض عليهم في إحدى المنازل في بغداد، وتم تسليمهم الى الجهات المختصة لتدوين أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم).

وتمكنت قوة أمنية، القبض على متهمين بحوزتهما بيع قطع أثرية في بغداد.

قطع اثرية

وتابع البيان ان (مفارز استخبارات الجريمة المنظمة بالاشتراك مع مفارز قسم الواجهات والمراقبة السرية التابعتين لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على متهمين احدهما متنكر بزي إمرأة والآخر يحمل هوية ضابط في إحدى الأجهزة الأمنية وبحوزتهم 6 قطع اثرية مختلفة الاشكال وهم يحاولون بيعها).وأضاف ان (هذه العملية جاءت بعد نصب كمين محكم لهما والقبض عليهما بالجرم المشهود ).

واقدم مدان على الانتحار في سجن الناصرية للاحكام المخففة بأحراق نفسه داخل الحمامات.

وقال عضو مفوضية حقو ق الانسان فاضل الغراوي في بيان ان (السجين المنتحر من أهالي محافظة ذي قار قضاء سوق الشيوخ محكوم 15 سنة عن جريمة قتل زوجته وتم ايداعه بالسجن في تشرين الثاني عام 2017 وقد فارق الحياة في المستشفى العام). وأضاف، ان( المفوضية أرسلت فريقا لتقصي الحقائق اطلع على إجراءات السجن والمستشفى وسيتم متابعة التحقيق لغرض إكمال تقرير التوثيق).

ونفذ الحشد الشعبي، عملية دهم وتفتيش من مناطق جرف النصر باتجاه مناطق العاصمة بغداد لمنع اي تسلل لعناصر داعش الارهابية.

وقال بيان لاعلام الحشد ان (الحشد شرع بعملية دهم وتفتيش بعد ورود معلومات استخباراتية عن محاولة خلايا داعش للتسلل عبر جرف النصر الى المناطق الواقعة شمال شرق الناحية باتجاه العاصمة بغداد).

واضاف ان ( العملية اسفرت عن العثور على بعض الانفاق والحفر التي كان التنظيم يرمي استخدامها، فضلا عن ضبط اسلحة ومواد متفجرة).

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الإفراج عن متهمين شاركوا في أحداث البصرة الأخيرة. وقال الناطق باسم القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان ان (محكمة تحقيق البصرة الثالثة أطلقت سراح 8 متهمين بكفالة ممن شاركوا في التظاهرات والحوادث التي حصلت في المحافظة).

رمي عشوائي

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد كشف عن انه طالب مجلس القضاء الأعلى لحل الاشكالات التي ترتبت نتيجة التظاهرات وغلق هذه الملفات بسرعة وان المجلس وعد بذلك.

وضبطت القوات الامنية مسافرا عراقيا بحوزته جواز سفر اجنبي مزور في مطار النجف. وتمكنت قوات الشرطة من القاء القبض على شخص يتاجر بالأسلحة النارية في بغداد .

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في ان (قطعات اللواء السابع فق2 ومن خلال المتابعة المستمرة للمتاجرين بالاسلحة ومحال بيع الأسلحة غير الرسمية للحد من ظاهرة الرمي العشوائي وانتشار السلاح بصورة غير رسمية تمكن من متابعة احد بائعي ومروجي السلاح بحوزته 14 مسدسا و5 بنادق كلاشنكوف و 250 اطلاقة عتاد مسدس وذلك في منطقة البياع).

واضاف انه (تم مصادرة المضبوطات وتسليمها الى مركز شرطة البياع مع متاجرها لإكمال الإجراءات القانونية بحقه). وقضت محكمة جنايات الكرخ، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مدانين هددوا المعاهد التدريسية والأطباء والمواطنين في بغداد.

وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن (الهيئة الاولى لمحكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مدانين هددوا وابتزوا المواطنين في منطقة الحرية). واضاف ان (المدانين قاموا بتهديد المعاهد التدريسية والاطباء وميسوري الحال وطالبوهم بمبالغ مالية وفي حال عدم الدفع يقومون باستهداف بيوتهم بواسطة رمانات يدوية).

وأشار الى ان (الابتزاز شمل اصحاب المولدات في المنطقة نفسها). موضحا ان (الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005).