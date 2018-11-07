إعلان إنحسار الأزمة بتكاتف جهود الجميع

مصافي الوسط تسهم بآلياتها في رفع مخلّفات نفوق الأسماك

بغداد – صباح الخالدي

بابل – الزمان

اسهمت شركة مصافي الوسط عبر هيئة الصيانة وقسم المعدات وقسم السلامة بمعداتها الثقيلة مع الشركات النفطية الاخرى برفع المخلفات البيئية الناتجة عن نفوق الأسماك في محافظة بابل .

وقال بيان للشركة تلقته ( الزمان ) أمس انه (بالتنسيق مع مجلس المحافظة واستنفرت ملاكاتها في فرع الشركة في بغداد الى محافظات الفرات الأوسط بألياتها الثقيلة في تلك المحافظات سعياً منها لتنظيف الأنهر والسواقي من تلوثات ممكن أن تحدث في وقتٍ قريب).

واضاف انه (جاء ذلك بتوجيه من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الشركة زيد كاظم شريف الذي أكد بدوره على حرص الوزارة النفط والشركة على حد سواء في الاسهام في ازالة العقبات والقضاء على الأزمات التي تحتاج الى جهود كبيرة للاسهام في معالجتها سعيا منها لخدمة المواطنين سواء من خلال ملاكاتها أو آلياتها أو عبر توفير المشتقات النفطية.

واشاد المدير العام في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلها منتسبو فرع الشركة في بغداد بالعمل لأوقات متأخرة من الليل لغرض إتمام العمل بأفضل صورة وبالتعاون مع منتسبي بعض الشركات النفطية الأخرى), وتابع البيان ان ( مجلس محافظة بابل ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والشركة التي أثبتت وجودها في جميع المجالات دعما منها للقطاعات ذات الطابع الخدمي وسعياً منها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ).

واعلنت خلية الازمة عن ظاهرة نفوق الاسماك عن استمرار الانحسار التدريجي للازمة بفعل الجهد الحكومي الذي يضم الوزارات الساندة الى وزارة الصحة والبيئة وهي وزارتي الموارد المائية والزراعة.

تنسيق حكومي

وقال وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان في تصريح مع اعضاء خلية الازمة امس (بأنهم متواصلون على مدار الساعة بالتنسيق والتواصل مع الحكومات المحلية في محافظة بابل والمحافظات التي حصلت فيها الظاهرة ودوائر الوزارات المعنية حيث تم ازالة اكثر من 80 بالمائة في مدينة المسيب في بابل والاستمرار بجهد مضاعف برفع ماتبقى من الاسماك النافقة بينما هناك انحسار واضح للحالات الصغيرة التي ظهرت في محافظات كربلاء والديوانية والانبار), واضاف البيان ان (الخلية تتابع نتائج الفحوصات السمية والبايلوجية في المختبرات المحلية والعالمية لتحديد نوع واسباب الاصابات بشكل نهائي كما وحهت الخلية بمضاعفة الحملة الاعلامية والتوعوية التي تنفذ بشكل مكثف من خلال وسائل الاعلام والجهد الميداني لتعميق الوعي لدى المواطنين في كيفية التعرف على الاسماك الميتة واخرى تشمل توعوية مربي الاسماك على الاجراءات الواجب اتباعها للحيلولة دون تكرار الاصابات).

وثمن العلوان (دخول جهد وزارة الداخلية وامكانياتها اللوجستية ودورها الخاص بالتحقيق الجنائي عن احتمالات اسباب حدوث الازمة وعرضها على الخلية).