مشروع عقد الزواج الألكتروني بين مؤيد ومعارض – زهراء الظالمي

المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية عرفت الزواج :

1- عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.

2- إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده.

3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.

4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:

أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة

ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.

5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.

6- كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و 5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.

7- إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة(

اثار عقد الزواج الالكتروني جدلاً بالرغم من انه معمول بهِ بالعديد من دول العالم ويتضمن ذلك المشروع اطلاق استمارة الكترونية في البوابة الالكترونية لمجلس القضاء الاعلى التي تتضمن ادخال بيانات الراغبين بالزواج والهدف من هذا المشروع حسب ما اشار مجلس القضاء الاعلى هو تخفيف الضغط والزخم على المحاكم العراقية .

الا ان البعض عارض هذا المشروع لاسباب متعددة من ضمنها ان عقد الزواج الالكتروني لا يوفر للقاضي سماع الايجاب والقبول من قبل العاقدين لأن مجلس عقد الزواج افتراضي وليس صحيحاً وكذلك لا يتيح للقاضي التأكد من اهلية طرفي عقد الزواج وتوفر الشروط القانونية لانعقاده ولا بد هنا ان نشير الى شروط انعقاد عقد الزواج حسب ما ورد في قانون الاحوال الشخصية:

لاينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:

أ- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج.

ج- موافقة القبول للإيجاب.

د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.

هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.

2- ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته

ونشهدهما على أنها قبلت الزواج منه.

3- الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها.

4- للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج. لكن في الحقيقة ان العقد لا يتم عن طريق الانترنيت وانما ملىء الاستمارة فقط مع اخذ موعد محدد لكي يتم امام القاضي لان عقد الزواج لايمكن ان يتم الا بتوقــــــــــيع من قبل قاضي الاحوال الشخصية وهذه الاستمارة هي وسيلة لتخفيف الزخم الحاصل في المحاكم وتنظيم عملها فقط .

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