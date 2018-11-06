مؤسسة‭ ‬للكوارث

فاتح عبدالسلام:
اعتاد العراق على الكوارث السياسية والأمنية منذ سنوات طويلة ، لكنه لم يعتد الكوارث الطبيعية إلا في مستويات محدودة . شاهد العالم كيف كان التعامل مع الاوضاع الكارثية السياسية والامنية وهي كوارث في جوهرها لكن اعتياد الناس عليها حولها في نظرهم الى ازمات واختناقات وتعثرات وماشابه من مصطلحات لا تجرح الوجه أو القفى للاسماء المتداولة التي يعرف جميع العراقيين انهم سبب تلك الكوارث .
شاهدنا قرى تغمرها السيول التي تنحدر من الاراضي المرتفعة شرق العراق فتحولت مساحات شاسعة في لمح البصر الى خراب لاسيما في قزانية بديالى ، وهذه السيول قد تتكرر في مناطق أخرى كثيرة كما حصل في السنوات السابقة .
البلد الذي لا يستطيع أن ينتج حكومة على وفق التوقيتات الزمنية المكتوبة بأيدي السياسيين انفسهم ، من الصعب أن تكون فيه آليات على كفاءة لإدارة الازمات والكوارث فيما لو وقعت . ياتُرى ، هل تنفع المحاصصة التي تجري في دماء السياسيين في انقاذ البلاد كوحدة متكاملة .؟.
هناك من يقول ان العراق تعرض لكارثة داعش فانهارت قواه الامنية والعسكرية والسياسية في ساعات ولم يتم تحرير مدنه الا بعد تسويتها بالتراب . وتلك أزمة أخرى في النزوح والاصابات والتشرد والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال مستمرة وتتخبط الطواقم السياسية في التعاطي معها حتى الآن .
الدولة افتقرت الى العمل المؤسساتي الراسخ والعابر للحكومات ، لذلك كنّا دائماً نرى التحرك الحكومي ينتج عن ردة فعل ، ولا يستطيع أن يحقق معالجة ذات دائمية في الفعل ، في حين ان حياة الناس مستمرة وتتطلب ادامة الصلة مع الاحتياجات اليومية من دون انقطاع .
العراقي بحاجة لكي يكون على دراية بالخطط التي تستهدف حياته المعيشية وحياة اطفاله في مدى زمني معقول ، ولا معنى أن تكون الخطط حبيسة الاجتماعات ولا أحد يعرف إن كانت ستنفذ أم لا .
اعود للكوارث الطبيعية ، حيث يبدو النقص واضحاًفي وجود آليات مركزية واخرى ثانوية للتعاطي الناجع والسريع معها ، ولعل وجود حكومة جديدة هو حافز للتفكير الجدي في ادخار الامكانات لأيام المصاعب والازمات ، في إطار من التنسيق العالي ، ولابأس أن تستحدث مؤسسة مركزية لادارة وتنسيق معالجة الكوارث ترتبط برئيس الحكومة وبكادر وظيفي رشيق ، يعتمد على مساعدين في الوزارات والهيئات المختلفة .
ثمّة افكار كثيرة لا بد أن تحضر الى طاولة مجلس الوزراء ، مع المحاضر التقليدية .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية
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