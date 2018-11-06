تركيا‭ ‬تحذر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭:‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬خطيرة

انقرة‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

انتقدت‭ ‬تركيا‭ ‬بشدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬‮«‬الخطيرة‮»‬‭ ‬تهدد‭ ‬‮«‬توازن‮»‬‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعتبر‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬جيدة‭. ‬إنها‭ ‬برأينا‭ ‬عقوبات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بلبلة‭ ‬توازن‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬مخاطبا‭ ‬نواب‭ ‬حزبه‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬والدبلوماسية‭.‬

وبعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سحب‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬أعاد‭ ‬فرض‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬مستهدفا‭ ‬قطاعيها‭ ‬النفطي‭ ‬والمالي،‭ ‬ليستكمل‭ ‬بذلك‭ ‬فرض‭ ‬جميع‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬عن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وكشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬بلدان‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بمواصلة‭ ‬استيراد‭ ‬النفط‭ ‬الغيراني‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وهي‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬وتركيا‭ ‬‭(‬المستورد‭ ‬الأول‭ ‬للنفط‭ ‬الإيراني‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭)‬‭ ‬واليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وتايوان‭ ‬وإيطاليا‭ ‬واليونان‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬انتقد‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬طوكيو‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬إذ‭ ‬طلبنا‭ ‬إعفاء‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬كنا‭ ‬صريحين‭ ‬جدا‭ ‬معهم‭ ‬بأن‭ ‬حشر‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭. ‬عزل‭ ‬إيران‭ ‬مسألة‭ ‬خطيرة‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬العدل‭ ‬معاقبة‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬ضد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬ولا‭ ‬نعتقد‭ ‬بأنه‭ ‬يمكن‭ ‬التوصل‭ ‬لأي‭ ‬نتيجة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العقوبات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بدل‭ ‬العقوبات،‭ ‬فإن‭ ‬حوارا‭ ‬مجديا،‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الاثنين،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ستفتخر‭ ‬بالالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬والظالمة‮»‬‭. ‬وتوعدت‭ ‬واشنطن‭ ‬الاثنين‭ ‬بمواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬هوادة‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬يغير‭ ‬سلوكه‭ ‬‮«‬المزعزع‭ ‬للاستقرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ويقول‭ ‬المفتشون‭ ‬الدوليون‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تلتزم‭ ‬باتفاق‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬اوباما،‭ ‬سلف‭ ‬ترامب،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬وتدعم‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬الخمس‭ ‬الأخرى‭ ‬الموقعة‭ ‬عليه‭.‬

وعارضت‭ ‬الاطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بشدة‭ ‬القرار‭ ‬الأميركي‭ ‬وتعهدت‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭.‬