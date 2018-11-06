بهاء‭ ‬الدين‭ ‬ابو‭ ‬شقه‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭: ‬ نرفض‭ ‬فكرة‭ ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين

القاهرة – مصطفى عمارة
على الرغم من بقاء قرابة عامين على اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة الا ان الاحزاب المصرية بدات فى الاستعداد مبكرا لتلك الانتخابات سواء فى اعداد الكوادر التى سوف تخوض تلك الانتخابات او فى الدخول فى تحالفات اخرى او اعاده ترتيب البيت الداخلى ويعد حزب الوفد المصرى والذى يعد احد اقدم الاحزاب المصرية فى مقدمه تلك الاحزاب التى بدات تلك الاستعدادات وفى هذا الاطار كان للزمان هذا الحوار مع المستشار محيى الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد نفى فيه الانحياز لبعض المرشحين على حساب البعض الاخر . وقال هذا غير صحيح على الاطلاق فانا اقف مع جميع المرشحين على مسافه متساويه دون انحياز لمرشح على حساب الاخر لان حزب الوفد حزب ديمقراطى واسمع بنفسى لطلبات المرشحين والعمل على تذليلها كما ارسلت خطابا للمجلس القومى لحقوق الانسان حتى يقوم بالاشراف على الانتخابات التى سوف تجرى يوم 9 نوفمبر القادم
-وعن فصل ثلاثه من اعضاء الحزب قال
فصل ثلاثة من اعضائه لم يكن بسبب الخلاف فى الراى لاننا حزب ديمقراطى ولكن فى الاسلوب الذى اتبعه هؤلاءالاعضاء والتشهير برئيس الحزب على وسائل الاعلام وهو امر يتنافى مع تقاليد حزب الوفد وبناء على ذلك فوضت المؤسسه العليا رئيس الحزب فى اتخاذ الاجراءات اللازمه للحفاظ على سلامه وحدته
-وحول الحزب من الدعوات التى يطلقها البعض للمصالحه مع الاخوان قال حزب الوفد يرفض تماما فكرة المصالحه مع الاخوان باعتبارها جماعه ارهابية وهذا الموقف ينسجم مع المطلب الشعبى برفض المصالحة مع الاخوان .
-واكد عن استعداد الحزب للانتخابات البرلمانيه القادمه بالقول
حزب الوفد لديه استعداد لخوض الانتخابات فى اى وقت لان الحزب الذى لايكون له جاهزيه لخوض الانتخابات فى اى وقت لايعد حزبا والحمدلله لدينا كوادر شبابيه من المراه والشباب على اعلى مستوى من الفكر الثقافى والسياسى والاقتصادى .
رقال رئيس حزب الوفد ان الوفد لديه 203 مقرات على مستوى الجمهورية مفتوحة طوال الوقت للتفاعل مع الجماهير وتلقى طلباتهم وعرضها على الجهات المختصة فضلا عن جريده الحزب التى تقدم بتلقى مشاكل المواطنين وعرضها على المسؤولين لايجاد حل لها .
-وحول الموقف من المشاورات التى يجريها عدد من اعضاء البرلمان باجراء تعديلات دستورية لزيادة فترة رئاسه الجمهوريه
قال ابو شقة: لم يتم التقدم بعد بهذا القانون وعندما يتم عرضه فسوف نبدى راينا فيه وعلى العموم فان الدستور ليس قرآناً وقد تقتضى المصلحه العليا تعديل بعض بنوده اذا تطلب الامر ذلك .
-وعن موقف الحزب من المشروع الذى يعتزم احد الاعضاء التقدم به للحد من صلاحيات شيخ الازهر وكذلك الموقف من مشروع قانون الاحوال الشخصيه والذى يثير جدلا واسعا لتعلقه بالاسره
قال : بالنسبه للانباء التى ترددت عن مشروع قانون للحد من صلاحيات شيخ الازهر فلن نوافق على قانون كهذا لان الحزب يحترم الازهر وشيخه وهذه من ثوابت الحزب وسوف نطالب بفصل اى نائب يعمل اهانه الازهر وشيخه وفى النهايه فان الراى الشرعى هو الملزم فى هذا القانون ، اما راى المتخصصين فى مجال معين فهو استشارى يمكن اللجوء اليه فى حالة الضروره
وازاء الموقف من تلك الازمة الاقتصادية وكيفيه مواجهاتها خاصة بعد تصريحاته السابقه التي اثارت جدلاً واسعا
أكد ابو شقة ، قائلاً:
موقف الحزب ثابت من تلك القضية فالحزب طوال تاريخه يعمل على المطالبه بحقوق العمال والبسطاء وتحقيق حياه كريمه لهم وقد طالب الوفد خلال عرض بيان الحكومه باجراءات اقتصاديه مشدده لمواجهه جشع التجار ولذلك يجب
عوده الجمعيات الاستهلاكيه لتقوم الحكومه بالشراء والبيع المباشر للجمهور للقضاء على جشع التجار .