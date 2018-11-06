الأمم‭ ‬المتحدة‭:‬جرائم‭ ‬داعش‭ ‬تتجسد في‭  ‬200‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬تضم‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬جثة‭ ‬بالعراق

بغداد‭-‬الزمان‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬تضم‭ ‬حوالى‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬جثة‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬عراقية‭ ‬مختلفة‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و‭ ‬2017‭.‬فيما‭ ‬تواجه‭ ‬العوائل‭ ‬العراقية‭ ‬ومعظمها‭ ‬فقيرة‭ ‬ومشردة‭ ‬مصاعب‭ ‬عدة‭ ‬ادارية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬او‭ ‬اشلاء‭ ‬ضحاياها‭ ‬بيد‭ ‬الارهاب‭ . ‬وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬العراق‭ ‬ومكتب‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للمعلومات‭ ‬التي‭ ‬حصلنا‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬يوجد‭ ‬202‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬توزع‭ ‬أغلبها‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬نينوى‭ ‬وكركوك‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬‭(‬شمال‭ ‬بغداد‭)‬‭ ‬والانبار‭ ‬‭(‬غربا‭)‬‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استخراج‭ ‬أدلة‭ ‬الجرائم‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬العائلات‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬المفقودين‭ . ‬ويتراوح‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المقابر‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬ضحية‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬سن‭ ‬وذوي‭ ‬إعاقة‭ ‬وعمال‭ ‬أجانب،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬عناصر‭ ‬سابقين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬والشرطة‭ ‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للتقرير‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬الى‭ ‬‮«‬استخراج‭ ‬ألف‭ ‬و258‭ ‬رفات‭ ‬بشرية‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬تنقيب‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية،‭ ‬أربع‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى‭ ‬‭(‬شمال‭ ‬شرق‭)‬‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬و23‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬عثر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬على‭ ‬أعداد‭ ‬محدودة،‭ ‬يرجح‭ ‬وجود‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬رفات‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬أخرى‭ ‬غيرها‭. ‬وكان‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬تحدثوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬داعش‭ ‬باعدام‭ ‬العشرات‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬والقائهم‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الخسفة‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬فجوة‭ ‬عميقة‭ ‬تقع‭ ‬الى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬الموصل،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭. ‬وأكد‭ ‬ميزر‭ ‬شمراني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الحكومية،‭ ‬الاحد‭ ‬بإن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4117‭ ‬شخصاً‭ ‬فقدوا‭ ‬أثناء‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬نينوى‭ ‬بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬3117‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الطائفة‭ ‬الإيزيدية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يعثر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬‮«‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬هامة‭ ‬لأدلة‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الملاحقات‭ ‬الجنائية‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬ومحاكمات‭ ‬وإدانات‭ ‬موثوقة‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

صدمة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬قائمة

ذكر‭ ‬التقرير‭ ‬بان‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬قاموا‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬ب‮»‬أعمال‭ ‬قد‭ ‬ترقى‭ ‬الى‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‭ ‬للقانون‭ ‬وربما‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬المفوضة‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ميشيل‭ ‬باشيليه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المروعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتصدر‭ ‬العناوين‭ ‬الرئيسية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬صدمة‭ ‬أسر‭ ‬الضحايا‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬قائمة،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬والأطفال‭ ‬مجهولي‭ ‬المصير‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يان‭ ‬كوبيتش‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تحديد‭ ‬الظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬بتلك‭ ‬الخسائر‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬سيكون‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬الأسر‭ ‬للحداد‭ ‬وسعيها‭ ‬لنيل‭ ‬حقها‭ ‬بكشف‭ ‬الحقيقة‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‮»‬‭.‬

وتشكو‭ ‬غالبية‭ ‬عائلات‭ ‬المفقودين‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬المعقدة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصير‭ ‬أبنائهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬فيه،‭ ‬بالاضافة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الضحايا‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬عائلات‭ ‬المفقودين‭ ‬مراجعة‭ ‬خمس‭ ‬دوائر‭ ‬حكومية‭ ‬لإكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحديد‭ ‬مصير‭ ‬الشخص‭ ‬المفقود،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬التقرير‭ ‬ب‮»‬العبء‭ ‬الملقى‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬الأسر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬ذويها‭.‬

وسيطر‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬العراق،‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬شرس‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014،‭ ‬تمتد‭ ‬أغلبها‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬البلاد‭.‬