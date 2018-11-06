الدوحة‭ ‬تنفق‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬اسبوعيا‭ ‬استعداداً‭ ‬للمونديال‭ ‬

أمير‭ ‬قطر‭ ‬يحذّر‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬أزمة‭ ‬الخليج‭ ‬ويعد‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬مخفقاً

الدوحة‭-‬‭ ‬بيروت‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬حذّر‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬للازمة‭ ‬بين‭ ‬بلاده‭ ‬وجاراتها،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬‮«‬أخفق‮»‬‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭. ‬وقال‭ ‬الأمير‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬يعلّمنا‭ ‬التاريخ‭ ‬أن‭ ‬الأزمات‭ ‬تمر‭ ‬لكن‭ ‬إدارتها‭ ‬بشكل‭ ‬سيء‭ ‬قد‭ ‬تخلّف‭ ‬رواسب‭ ‬تدوم‭ ‬زمنا‭ ‬طويلا‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬الخطاب‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬حكومي‭ ‬شمل‭ ‬الحقائب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المهمة‭ . ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬الأزمة‭ ‬الخليجية‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬إخفاق‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه،‭ ‬وتلبية‭ ‬طموحات‭ ‬شعوبنا‭ ‬الخليجية،‭ ‬ما‭ ‬أضعف‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والمخاطر‭ ‬وهمّش‭ ‬دوره‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تجنّب‭ ‬‮«‬المساس‭ ‬بسيادة‭ ‬الدول‭ ‬أو‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‮»‬،‭ ‬وإلى‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬تنظّم‭ ‬العلاقات‭ ‬بينها‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017،‭ ‬عندما‭ ‬قطعت‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬الدوحة‭ ‬متهمةً‭ ‬إياها‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬تمويل‭ ‬جماعات‭ ‬إسلامية‭ ‬متطرفة‭. ‬ونفت‭ ‬قطر‭ ‬مرارا‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭. ‬واتّخذت‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬بحق‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاضعافها‭ ‬اقتصاديا،‭ ‬وبينها‭ ‬منع‭ ‬طائراتها‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬أجوائها،‭ ‬وإغلاق‭ ‬المنفذ‭ ‬البري‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬والامارة‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز،‭ ‬ووقف‭ ‬كافة‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬معها‭.‬‭ ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

والى‭ ‬جانب‭ ‬قطر‭ ‬والامارات‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين،‭ ‬يضم‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬اللتين‭ ‬لا‭ ‬تزالان‭ ‬تقيمان‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الدوحة‭.‬

وفي‭ ‬خطابه‭ ‬السنوي‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬تطرق‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬بلاده،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬تمكّنت‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬آثار‭ ‬الحصار‮»‬،‭ ‬وأنّها‭ ‬ستحافظ‭ ‬على‭ ‬مركزها‭ ‬كأكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للغاز‭ ‬المسال‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأكّد‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬صادراتنا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬بالحصار،‭ ‬فقد‭ ‬حرصت‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬التزاماتها‭ ‬كافة‭ ‬بموجب‭ ‬العقود‭ ‬القائمة،‭ ‬وأبرمت‭ ‬عدة‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحضيرات‭ ‬القطرية‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬رأى‭ ‬الأمير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬بلاده‭ ‬تمويل‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭.‬

وتنفق‭ ‬قطر‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أسبوعيا‭ ‬ضمن‭ ‬تحضيرات‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭.‬

وكان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أشاد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬بدا‭ ‬مفاجئا‭ ‬حيال‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬باقتصاد‭ ‬الإمارة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬اميركية‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لمسؤول‭ ‬سعودي‭ ‬منذ‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬