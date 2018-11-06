لو‭ ‬حدث‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬حول‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي؟

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

أفاد‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬الإثنين‭ ‬يُعد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬أن‭ ‬البريطانيين‭ ‬سيصوتون‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بنسبة‭ ‬54‭ ‬مقابل‭ ‬46‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬جرى‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬حول‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬التكتل‭.‬

وهذه‭ ‬الزيادة‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬المؤيدين‭ ‬للبقاء‭ ‬سيستغلها‭ ‬أصحاب‭ ‬الحملات‭ ‬الداعية‭ ‬لاجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬ملزم‭ ‬حول‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬ستتوصل‭ ‬اليه‭ ‬لندن‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬قبل‭ ‬انفصال‭ ‬بريطانيا‭ ‬عن‭ ‬الـ27‭ ‬دولة‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

ويبقى‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سيحصل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬مع‭ ‬اقتراح‭ ‬البعض‭ ‬ضرورة‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭. ‬فيما‭ ‬اجتمعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬حكومتها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمناقشة‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭.‬

لكن‭ ‬جيفري‭ ‬دونالدسون،‭ ‬وهو‭ ‬نائب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬الذي‭ ‬تعتمد‭ ‬ماي‭ ‬عليه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬قال‭ ‬‭”‬يبدو‭ ‬أننا‭ ‬نتجه‭ ‬نحو‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭”‬‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭.‬

وناقش‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭ ‬الأسبوعي‭ ‬وضع‭ ‬مفاوضات‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وخطة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬خروج‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬التكتل‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭.‬

واتهم‭ ‬دونالدسون‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬بعرقلة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭. ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬‭”‬تويتر‭”‬‭ ‬إن‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬‭”‬سيحمل‭ ‬تداعيات‭ ‬جدية‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيرلندية‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‭”‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬إلى‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭”‬‭.‬

ورفضت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الفكرة‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭ ‬سيكون‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬ديموقراطية‭ ‬لبريطانيا‭.‬

واختار‭ ‬الناخبون‭ ‬يومها‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بنسبة‭ ‬52‭ ‬مقابل‭ ‬48‭ ‬بالمئة‭ ‬تدفعهم‭ ‬الرغبة‭ ‬باستعادة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬موجة‭ ‬المهاجرين‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬حينذاك‭.‬

لكن‭ ‬المحادثات‭ ‬الرامية‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬بنود‭ ‬انسحاب‭ ‬بريطانيا‭ ‬تبقى‭ ‬عالقة‭ ‬بسبب‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬الحدود‭ ‬الايرلندية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاق‭ ‬المحتمل‭ ‬الآخذ‭ ‬في‭ ‬التبلور‭ ‬يبدو‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬قريبا‭ ‬مما‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬معسكر‭ ‬الخروج‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

وشارك‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬‭”‬سورفايشن‭”‬‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭ ‬و2‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬بتفويض‭ ‬من‭ ‬القناة‭ ‬الرابعة‭ ‬البريطانية‭ ‬المستقلة‭.‬

ولم‭ ‬يعط‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أي‭ ‬هامش‭ ‬للخطأ‭.‬

وأظهر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬دعما‭ ‬لبريكست‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬صوتت‭ ‬للخروج،‭ ‬لكن‭ ‬بانخفاض‭ ‬بنحو‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

في‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬انكلترا‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬تراجعت‭ ‬نسبة‭ ‬تأييد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬53,8‭ ‬الى‭ ‬41,8‭ ‬بالمئة،‭ ‬بينما‭ ‬تراجعت‭ ‬النسبة‭ ‬في‭ ‬بيرمينغهام‭ ‬وهي‭ ‬مدينة‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬50,4‭ ‬الى‭ ‬41,8‭ ‬بالمئة‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬أظهر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬تأييدا‭ ‬للاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬قيد‭ ‬الانجاز‭ ‬بنسبة‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬41‭ ‬و30‭ ‬بالمئة‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬عرّفوا‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬بأنهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليه‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭.‬

وهذا‭ ‬قد‭ ‬يعطي‭ ‬ماي‭ ‬دفعة‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬المشككين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬بالأوروبي‭ ‬في‭ ‬حكومتها‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬انفصالا‭ ‬تجاريا‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬عمقا‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬بريكست‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭.‬