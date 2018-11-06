‭ ‬اجتماع‭ ‬البشير‭ ‬والسيسي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي

القاهرة- الزمان
عقد الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء في مدينة شرم الشيخ المصرية قمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد حضور ختام مؤتمر دولي للشباب يعقد هناك وكان في استقباله السيسي.
وهي الزيارة الأولى للبشير الى مصر منذ فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية في آذار/مارس الماضي. وقال السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم لوكالة فرانس برس إن الرئيسين سيعقدان قمة ثنائية” في شرم الشيخ. ويترأس السيسي منذ الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر وعلى مدار ثلاثة أيام “منتدى شباب العالم” الذي يُعقد للعام الثاني على التوالي في المدينة المصرية المطلة على البحر الأحمر بمشاركة نحو 5000 من مختلف شباب العالم. وكانت زيارة البشير الأخيرة للقاهرة عشية الانتخابات الرئاسية المصرية. وصرح آنذاك أن اختياره توقيت الزيارة يؤكد “أننا مع استقرار مصر ومع دعم الرئيس السيسي لأننا عرفناه عن قرب وعرفنا صدقه وتطلعاته لعلاقات قوية بين البلدين.
وتأتي زيارة الرئيس السوداني إلى مصر بعد أسبوعين من استضافة الخرطوم للسيسي وبرفقته 12 وزيرا من حكومته لإجراء مباحثات بين البلدين تم خلالها التوقيع على 12 إتفاقية.
وترتب على زيارة السيسي الأخيرة للعاصمة السودانية، إلغاء البشير حظر الخرطوم استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي دام مدة 17 شهرا.
ووفقا لاحصاءات سودانية رسمية بلغت الواردات الزراعية والحيوانية من مصر قبل الحظر 300 مليون دولار سنوياً.
كما اتفق البلدان على إكمال ربط شبكة الكهرباء بينهما إضافة لربط البلدين بخط سكة حديد.