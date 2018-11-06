‭ ‬اجتماع‭ ‬البشير‭ ‬والسيسي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي

القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬

عقد‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬المصرية‭ ‬قمة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بعد‭ ‬حضور‭ ‬ختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للشباب‭ ‬يعقد‭ ‬هناك‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬السيسي‭.‬

وهي‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬للبشير‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬فوز‭ ‬السيسي‭ ‬بولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عبد‭ ‬المحمود‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الرئيسين‭ ‬سيعقدان‭ ‬قمة‭ ‬ثنائية‭” ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭. ‬ويترأس‭ ‬السيسي‭ ‬منذ‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ “‬منتدى‭ ‬شباب‭ ‬العالم‭” ‬الذي‭ ‬يُعقد‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المصرية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬5000‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬شباب‭ ‬العالم‭. ‬وكانت‭ ‬زيارة‭ ‬البشير‭ ‬الأخيرة‭ ‬للقاهرة‭ ‬عشية‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المصرية‭. ‬وصرح‭ ‬آنذاك‭ ‬أن‭ ‬اختياره‭ ‬توقيت‭ ‬الزيارة‭ ‬يؤكد‭ “‬أننا‭ ‬مع‭ ‬استقرار‭ ‬مصر‭ ‬ومع‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬لأننا‭ ‬عرفناه‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬وعرفنا‭ ‬صدقه‭ ‬وتطلعاته‭ ‬لعلاقات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬الخرطوم‭ ‬للسيسي‭ ‬وبرفقته‭ ‬12‭ ‬وزيرا‭ ‬من‭ ‬حكومته‭ ‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬إتفاقية‭.‬

وترتب‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬السيسي‭ ‬الأخيرة‭ ‬للعاصمة‭ ‬السودانية،‭ ‬إلغاء‭ ‬البشير‭ ‬حظر‭ ‬الخرطوم‭ ‬استيراد‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭ ‬المصرية‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬مدة‭ ‬17‭ ‬شهرا‭.‬

ووفقا‭ ‬لاحصاءات‭ ‬سودانية‭ ‬رسمية‭ ‬بلغت‭ ‬الواردات‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬قبل‭ ‬الحظر‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‭.‬

كما‭ ‬اتفق‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬إكمال‭ ‬ربط‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬بينهما‭ ‬إضافة‭ ‬لربط‭ ‬البلدين‭ ‬بخط‭ ‬سكة‭ ‬حديد‭.‬