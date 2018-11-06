ريهانا‭ ‬تطالب‭ ‬بحقوقها‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

لم‭ ‬تتردد‭ ‬المغنية‭ ‬العالمية‭ ‬ريهانا‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬اعتراضها‭ ‬ومنعها‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬لبثها‭ ‬خلال‭ ‬مسيراته‭ ‬وتجمعاته‭ ‬السياسية،‭ ‬وذلك‭ ‬فور‭ ‬علمها‭ ‬بالأمر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬رسالة‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭. ‬

أوضحت‭ ‬ريهانا‭ ‬اعتراضها‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قائلة‭:‬‭ ‬‭”‬لن‭ ‬أكون‭ ‬أنا‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬متابعيني‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التراجيدية‭”‬‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬توجيه‭ ‬مكتب‭ ‬مكتب‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬فيليب‭ ‬راكر،‭ ‬الحديث‭ ‬إلى‭ ‬ريهانا‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬قائلاً‭:‬‭ ‬‭”‬لقد‭ ‬تم‭ ‬قول‭ ‬هذا‭ ‬مليون‭ ‬مرة،‭ ‬ولكن‭ ‬لنجعلها‭ ‬المرة‭ ‬المليون‭ ‬وواحد،‭ ‬تجمعات‭ ‬ترامب‭ ‬ليست‭ ‬كأي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬السياسة‭”‬‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بث‭ ‬أغنيتها‭ ‬‭”‬Please‭ ‬don’t‭ ‬stop‭ ‬the‭ ‬music‭”‬‭.‬