ريهانا‭ ‬تطالب‭ ‬بحقوقها‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي

لوس انجلس – الزمان
لم تتردد المغنية العالمية ريهانا في إعلان اعتراضها ومنعها للرئيس دونالد ترامب من استخدام أي من أعمالها الغنائية لبثها خلال مسيراته وتجمعاته السياسية، وذلك فور علمها بالأمر، من خلال توجيه رسالة للبيت الأبيض.
أوضحت ريهانا اعتراضها الشديد على استخدام أعمالها في مسيرات دونالد ترامب قائلة: ”لن أكون أنا أو أي من متابعيني بالقرب من واحدة من هذه الفعاليات التراجيدية”.
جاء ذلك بعد توجيه مكتب مكتب صحيفة واشنطن بوست في البيت الأبيض، فيليب راكر، الحديث إلى ريهانا في تغريدة قائلاً: ”لقد تم قول هذا مليون مرة، ولكن لنجعلها المرة المليون وواحد، تجمعات ترامب ليست كأي شيء آخر في السياسة” وذلك بعد بث أغنيتها ”Please don’t stop the music”.