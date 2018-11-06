خبر‭ ‬مزعج‭ ‬لمستخدمي‭ ‬آيفون‭ ‬5

لندن – الزمان
أشارت بوابة التقنيات إلى قيام شركة أبل بإيقاف الدعم الفني لهاتف آي فون 5، وتم إدراج هذا الجهاز في قائمة الأجهزة القديمة، وهذا يعني أنه لا يمكن إصلاح هذه الأجهزة لدى شركة أبل أو وكلاء الخدمة المعتمدين.
وعادة ما تقوم الشركة الأمريكية بإيقاف الدعم الفني لمنتجاتها بعد مرور فترة من 5 إلى 7 سنوات بعد توقف الإنتاج، وقد تم إطلاق هاتف آي فون 5 في الأسواق العالمية خلال عام 2012.شهد العام الجاري سباقا محموما بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، التي تنافست بإطلاق عدد من الأجهزة ذات المواصفات المبتكرة والمتطورة، وفيما يلي قائمة بأفضلها وفق موقع «تك أدفايزر» التقني: غوغل بكسل 3 وبكسل 3 إكس إل في حال كنت من المستخدمين الذين لا يفضلون هواتف آيفون، فيمكنك اقتناء واحد من هذين الهاتفين المتقاربين من حيث المواصفات، مع أفضلية بكسل 3 إكس إل من حيث حجم الشاشة. وزُود الهاتفان بأحدث معالجات شركة «كوالكوم» من نوع «سناب دراغون 845»، وكاميرا أمامية مزدوجة، وأخرى خلفية مفردة، ونظام تشغيل آندرويد «باي 9»، ومعالج صور «بيكسل فيجوال كور»، المطور من غوغل.
ومن ناحية البطارية، فقد دعمت غوغل الهاتفين ببطارية طويلة العمر يمكن شحنها لاسلكيا، بسعة 3430 و2915 ميلي أمبير.