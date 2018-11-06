خبر‭ ‬مزعج‭ ‬لمستخدمي‭ ‬آيفون‭ ‬5

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أشارت‭ ‬بوابة‭ ‬التقنيات‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬بإيقاف‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬لهاتف‭ ‬آي‭ ‬فون‭ ‬5،‭ ‬وتم‭ ‬إدراج‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الأجهزة‭ ‬القديمة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاح‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬أو‭ ‬وكلاء‭ ‬الخدمة‭ ‬المعتمدين‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بإيقاف‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬لمنتجاتها‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬هاتف‭ ‬آي‭ ‬فون‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬شهد‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬سباقا‭ ‬محموما‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬المصنعة‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬التي‭ ‬تنافست‭ ‬بإطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬ذات‭ ‬المواصفات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمتطورة،‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬قائمة‭ ‬بأفضلها‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تك‭ ‬أدفايزر‮»‬‭ ‬التقني‭:‬‭ ‬غوغل‭ ‬بكسل‭ ‬3‭ ‬وبكسل‭ ‬3‭ ‬إكس‭ ‬إل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يفضلون‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون،‭ ‬فيمكنك‭ ‬اقتناء‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هذين‭ ‬الهاتفين‭ ‬المتقاربين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المواصفات،‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬بكسل‭ ‬3‭ ‬إكس‭ ‬إل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الشاشة‭. ‬وزُود‭ ‬الهاتفان‭ ‬بأحدث‭ ‬معالجات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كوالكوم‮»‬‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬سناب‭ ‬دراغون‭ ‬845‮»‬،‭ ‬وكاميرا‭ ‬أمامية‭ ‬مزدوجة،‭ ‬وأخرى‭ ‬خلفية‭ ‬مفردة،‭ ‬ونظام‭ ‬تشغيل‭ ‬آندرويد‭ ‬‮«‬باي‭ ‬9‮»‬،‭ ‬ومعالج‭ ‬صور‭ ‬‮«‬بيكسل‭ ‬فيجوال‭ ‬كور‮»‬،‭ ‬المطور‭ ‬من‭ ‬غوغل‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬البطارية،‭ ‬فقد‭ ‬دعمت‭ ‬غوغل‭ ‬الهاتفين‭ ‬ببطارية‭ ‬طويلة‭ ‬العمر‭ ‬يمكن‭ ‬شحنها‭ ‬لاسلكيا،‭ ‬بسعة‭ ‬3430‭ ‬و2915‭ ‬ميلي‭ ‬أمبير‭.‬

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