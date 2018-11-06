البروتين‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬صلابة‭ ‬عضلات‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬

واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان

تشير‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬جورنال‭ ‬أوف‭ ‬كلينيكال‭ ‬نوتريشن‮»‬‭ ‬‭(‬مجلة‭ ‬التغذية‭ ‬الإكلينيكية‭)‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬البروتين‭ ‬في‭ ‬الإفطار‭ ‬والغداء‭ ‬والعشاء‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬عضلات‭ ‬كبار‭ ‬السن‭. ‬وقد‭ ‬فحص‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬1741‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والأصحاء‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬واستمروا‭ ‬في‭ ‬متابعتهم‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬وعملوا‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬قوة‭ ‬وحركة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الدراسة،‭ ‬ثم‭ ‬تتبعوا‭ ‬أنظمتهم‭ ‬الغذائية‭ ‬وأعادوا‭ ‬تقييم‭ ‬القوة‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة‭.‬

وظهر‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬البروتينات‭ ‬في‭ ‬الوجبات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭ ‬بصفة‭ ‬يومية‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ونهاية‭ ‬الدراسة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يتناولون‭ ‬البروتين‭ ‬في‭ ‬وجبة‭ ‬العشاء‭ ‬فقط،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬تناولوا‭ ‬خلالها‭ ‬كمية‭ ‬البروتين‭ ‬نفسها‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬مادة‭ ‬جيدة‭ ‬للتفكير،‭ ‬فإن‭ ‬الباحثين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬لتأكيد‭ ‬النتائج‭ ‬المتوصل‭ ‬إليها‭.‬