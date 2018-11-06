حل اتحاد الجمباز الامريكي بعد فضيحة جنسية

لوس انجليس-(أ ف ب): أعلنت اللجنة الأولمبية الأميركية بدء اتخاذ خطوات لحل الاتحاد المحلي للجمباز وإلغاء تفويضه كهيئة تدير شؤون هذه الرياضة، على خلفية إخفاقه في التعامل مع تبعات فضائح التحرش الجنسي للطبيب السابق للمنتخب لاري نصار.

وقالت الرئيس التنفيذية للجنة الأولمبية سارة هيرشلاند في بيان الإثنين «اليوم، قامت اللجنة الأولمبية الأميركية بتقديم شكوى بحق الاتحاد الأميركي للجمباز، تهدف لإلغاء عضويته من اللجنة الأولمبية الأميركية».

وفي رسالة مفتوحة وجهتها الى لاعبات الجمباز الأميركيات، قالت هيرشلاند ان الاتحاد الأميركي للجمباز فشل «في تغيير فلسفته، وإعادة بناء قيادته، وخدمة أعضائه في شكل فعال»، مضيفة «تستحققنَ أفضل» من ذلك.

ويعاني الاتحاد منذ أشهر من حال اضطراب على خلفية قضية نصار، الطبيب السابق للمنتخب والمدان بالاعتداء جنسيا على أكثر من 250 رياضية، والذي صدر حكم بسجنه مدى الحياة هذا العام.

وسبق لضحايا نصار أن اعتبرن أن المسؤولين في الاتحاد الأميركي للجمباز لم يأخذوا في الاعتبار شهاداتهن وتحذيراتهن حيال الطبيب. وشملت قائمة ضحايا نصار بطلات توجن بالميداليات الذهبية في دورتي لندن 2012 وريو دي حانيرو 2016 الأولمبيتين.

ومنذ بداية هذه القضية التي تعد من الأخطر في تاريخ الرياضة الأميركية والعالمية، يواجه الاتحاد المحلي أزمة على صعيد قيادته. ففي الشهر الماضي، استقالت رئيسته التنفيذية ماري بونو بعد أربعة أيام من تعيينها اثر انتقادات واسعة من النجمتين سيمون بايلز وألكسندرا رايسمن.

وكانت بونو قد خلفت كيري بيري، المستقيلة مطلع أيلول/سبتمبر بعد تسعة أشهر في المنصب، على خلفية الجدل حول قرارها تعيين ماري لي ترايسي مدربة للفريق الأول. واستقالت الأخيرة بعد أيام من تعيينها أيضا، بعد غضب الرياضيات من توليها المسؤولية، واتهامها بالدفاع عن نصار في تصريحات تعود لعام 2016 مع بدء تكشف فصول الفضيحة.

وذكرت هيرشلاند أن خطوة اللجنة الأولمبية أتت بعد مداولات مطولة.

وأوضحت «نواجه وضعا لا حل مثاليا له. لا شك في أن تعليق عضوية الاتحاد الأميركي للجمباز هو قرار غير سهل. على المدى القصير، نحن في حاجة الى العمل لتقديم الدعم للاعبات الجمباز الأميركيات ليتفوقن في صالات الألعاب وخارجها. ونحن نبني خططا للقيام بذلك».

وأشارت الى أن اللجنة الأولمبية الأميركية وصلت الى خلاصة مفادها أن «التحديات التي تواجهها الهيئة (الاتحاد) هي ببساطة أكبر مما يمكنه تخطيه في صيغته الحالية (…) لقد عملنا بشكل وثيق مع مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الأميركي للجمباز على مدى الأشهر الأخيرة لدعمه، لكن على رغم العمل الدؤوب، لا تزال الهيئة الحاكمة (للجمباز) تعاني».

وستحال شكوى اللجنة الأولمبية على لجنة مراجعة يتوقع أن تعقد جلسة استماع في القضية، يليها إصدار تقرير يتضمن توصيات ترفع الى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذي سيعود إليه في نهاية المطاف اتخاذ القرار النهائي بشأن تجريد اتحاد الجمباز من وضعه الحالي.

وأتت الخطوة الأولمبية بعد يومين من اختتام بطولة العالم للجمباز الفني في الدوحة، والتي شهدت تتويج الأميركية سيمون بايلز بأربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية. وكانت بايلز قد قالت في تصريحات سابقة إنها كانت من ضحايا نصار.