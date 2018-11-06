القهوة والشوكولاته لمحاربة أعراض الشيخوخة

برلين‭ ‬‭-‬الزمان‭ :‬‭ ‬توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬ألمانية‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الشوكولاتة،‭ ‬وشرب‭ ‬القهوة‭ ‬أو‭ ‬الشاي‭ ‬ربما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬فترة‭ ‬أطول،‭ ‬لاحتواء‭ ‬هذه‭ ‬المشروبات‭ ‬على‭ ‬مكملات‭ ‬الزنك‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬مركباً‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إبطاء‭ ‬الشيخوخة‭.‬

وبحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬فإن‭ ‬الشوكولاتة،‭ ‬والقهوة،‭ ‬والشاي،‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬البوليفينول‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تلف‭ ‬الخلايا‭.‬

ووجد‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬إرلانغن‭ ‬نورنبيرغ‭ ‬الألمانية،‭ ‬أن‭ ‬الزنك‭ ‬يُنشط‭ ‬أحد‭ ‬مركبات‭ ‬مادة‭ ‬البوليفينول،‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬بدوره‭ ‬من‭ ‬الغازات‭ ‬الضارة‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬الخلايا،‭ ‬والتي‭ ‬تدمر‭ ‬الحمض‭ ‬النووي،‭ ‬وتلعب‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬الشيخوخة‭. ‬وترتبط‭ ‬هذه‭ ‬الغازات‭ ‬بالإصابة‭ ‬بالالتهابات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬السرطان‭ ‬والأمراض‭ ‬التنكسية‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭. ‬وتذكر‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬مادة‭ ‬البلوليفينول،‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬تدمير‭ ‬الغازات‭ ‬الضارة‭ ‬بمفردها،‭ ‬لكن‭ ‬فعاليتها‭ ‬تزداد‭ ‬عندما‭ ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬عنصر‭ ‬الزنك‭. ‬وحذر‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الزنك،‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الغثيان،‭ ‬وأن‭ ‬يؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬حاسة‭ ‬الذوق،‭ ‬ويأملون‭ ‬إنتاج‭ ‬هذا‭ ‬العنصر‭ ‬مكملاً‭ ‬غذائياً‭ ‬بجرعات‭ ‬محددة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭. ‬