القهوة والشوكولاته لمحاربة أعراض الشيخوخة

برلين -الزمان : توصلت دراسة ألمانية حديثة إلى أن تناول الشوكولاتة، وشرب القهوة أو الشاي ربما يساعد على العيش فترة أطول، لاحتواء هذه المشروبات على مكملات الزنك التي تنشط مركباً يساعد على إبطاء الشيخوخة.
وبحسب الدراسة، فإن الشوكولاتة، والقهوة، والشاي، تحتوي على عنصر البوليفينول الذي يعتبر من أكثر مضادات الأكسدة فعالية في مكافحة تلف الخلايا.
ووجد باحثون من جامعة إرلانغن نورنبيرغ الألمانية، أن الزنك يُنشط أحد مركبات مادة البوليفينول، الذي يحمي بدوره من الغازات الضارة التي تنتجها الخلايا، والتي تدمر الحمض النووي، وتلعب دوراً رئيسياً في الشيخوخة. وترتبط هذه الغازات بالإصابة بالالتهابات التي يمكن أن تتسبب في السرطان والأمراض التنكسية مثل مرض ألزهايمر. وتذكر الدراسة أن مادة البلوليفينول، لا يمكنها تدمير الغازات الضارة بمفردها، لكن فعاليتها تزداد عندما تترافق مع عنصر الزنك. وحذر الباحثون من تناول كميات كبيرة من الزنك، خشية أن يؤدي إلى الغثيان، وأن يؤثر سلباً على حاسة الذوق، ويأملون إنتاج هذا العنصر مكملاً غذائياً بجرعات محددة، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.