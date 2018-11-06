سلسلة حوادث جراء السيول ومياه الأمطار في المحافظات

ديالى – سلام عبد الشمري

الديوانية – الزمان

عزلت السيول الجارفة القادمة من الحدود العراقية الإيرانية ناحيتين عن مركز محافظة ديالى، ودعا النائب همام التميمي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تدخل عاجل لإرسال فرق اغاثة لمساعدة العوائل المنكوبة. وقال التميمي في تصريح امس ان (السيول الجارفة من الحدود العراقية الايرانية عزلت ناحيتي مندلي وقزانية عن مركز المحافظة وسط اضرار مادية كبيرة ،لذا ندعو الى تدخل عاجل من قبل عبد المهدي لارسال فرق اغاثة لمساعدة العوائل المنكوبة). وافاد مصدر في المحافظة أن فرق الدفاع المدني انقذت عددا من المواطنين جراء الفيضان والسيول التي شهدتها المحافظة.واضاف المصدر ان (فرق الانقاذ من مركزي دفاع مدني مندلي وبلدروز وبالتعاون مع طيران الجيش ساهموا، في انقاذ المواطنين في سبع قرى في ناحية مندلي تعرضت الى الفيضان جراء السيول والامطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة). وأنقذت شرطة محافظة الديوانية عائلة بعد سقوط سقف منزلها في المحافظة.وقال بيان لقيادة شرطة المحافظة امس انه (وبناءً على اتصال هاتفي من قبل أحد المواطنين، تمكنت دوريات شرطة النجدة بأمرة العقيد نجاح محمود سلطان تساندها فرق الانقاذ التابعة إلى مديرية الدفاع المدني من انقاذ أحد العوائل في الوقت المناسب بعد سقوط سقف المنزل جراء الهطول المستمر للأمطار في منطقة التجاوز في الحي العسكري بالقرب من جامع زين العابدين ع)، كما تعطل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في محافظات وصلاح الدين وبابل والانبار مع انهيار عدد من المنازل في تلك المدن. (تفاصيل على صفحة 2).

واعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ الايرانية مرتضى سليمي أن السيول اجتاحت خمس محافظات في البلاد جراء الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الاخيرة. وقال سليمي في تصريح امس إن (السيول اجتاحت المحافظات الخمس هي فارس وبوشهر وايلام وخوزستان وجهارمحال وبختياري).

واشار الى (تقديم خدمات الاغاثة للمتضررين في 15 مدينة وقرية ومنطقة عشائرية في هذه المحافظات)، مضيفاً أنه (تم اسكان عدد كبير من المنكوبين اضطراريا من قبل فرق الاغاثة وجرى سحب المياه التي غمرت عددا من الوحدات السكنية).