المنتجات النفطية تحدد حصص المولدات من زيت الغاز للشهر الجاري

بغداد – الزمان

كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين عن خطة تجهيز الشركة لمنتوج زيت الغاز ( الگاز) لأغراض المولدات السكنية في محافظات بغداد و النجف وكربلاء والبصرة و ميسان و ذي قار والمثنى والديوانية و بابل وديالى وواسط و كركوك .

وقال بيان للشركة تلقته ( الزمان ) أمس أن (حصة شهر تشرين الثاني الجاري من المادة المذكورة وبكمية 10 لتر لكل كي في ومقابل ثمن ، امتثالا لتوجيه وزير النفط ثامر الغضبان ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع سعياً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال توفير الوقود بأنواعه ).

واضاف اما (الكميات المجهزة من منتوج زيت الغاز للمولدات العائدة لدوائر الدولة في المحافظات المذكورة حيث تم تجهيزها بكمية خمسة لترات لكل كي في وبالسعر الرسمي أيضاً، كما يتم أيضاً تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط لتلك المحافظات من الراغبين بكمية 5 لتر لكل كي في من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ 700 دينارللتر، ومثلها للمولدات السكنية الخاضعة الى نظام الخصخصة في محافظة بغداد)، واوضح مسير انه (تقرر تجهيز الأقضية والنواحي المحررة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار بكمية 15 لتر لكل كي في من مادة زيت الغاز للمولدات السكنية في المناطق التي لا تجهز بالكهرباء الوطنية ، و10 لتر لكل كي في للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل 5 الى 10 ساعات كهرباء وطنية ، و خمسة لترات لكل كي في للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل 15 الى 20 ساعة كهرباء وطنية فضلاً عن تجهيز دوائر الدولة بـ 10 لتر لكل كي في من زيت الغاز وحسب الضوابط ، أما عن المولدات العائدة لدوائر الدولة التي فيها كهرباء وطنية بأنها تُجهز حسب ساعات القطع)، وتابع ان (مجموع ما جهزته الشركة لمولدات دوائر الدولة والسكنية ومولدات القطاع الخاص والمختلط بلغ نحو94 مليون لتر من زيت الغاز خلال شهر أيلول الماضي).