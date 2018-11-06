نائب يلتحق ببرلمان كردستان على دراجة هوائية

مجلس النواب يفاتح الحكومة بشأن تعديل فقرات بالموازنة

بغداد – قصي منذر

قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة موازنة عام 2019 ومفاتحة مجلس الوزراء بشأن ملاحظات النواب لاجراء التعديلات عليها . وقال مصدر في تصريح امس ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي صوت فيها على مفاتحة مجلس الوزراء بشأن ملاحظات النواب واجراء بعض التعديلات المطلوب ادرجها على الموازنة لغرض تمريرها من خلال اللجنة المشتركة)، واضاف انه ( في حال عدم ادراج التعديلات المطلوبة على الموازنة سيتحفظ المجلس بحق أعادة مشروع القانون الى الحكومة)، واشار الى ان (الجلسة شهدت تأكيد صحة عضوية كل من النواب برهان الياس وزيتون حسين واجيال كريم وصفوان رشيد)، وتابع ان (الحلبوسي رفع الجلسة الى غد الخميس للتصويت على اللجنة المالية البرلمانية). بدورها ، أكدت النائبة السابقة سروة عبد الواحد ان الحكومة التي قدمها عبد المهدي تخالف ما توقعته الكتل السياسية. وقالت عبد الواحد في تصريح امس (لم نتوقع ان تتشكل الحكومة بهذا الشكل وتكون مجتزأة تخضع لمساومات وضغوط وفرض ارادات) على حد تعبيرها . لافتة الى ان (الكتل السياسية متمسكة في المناصب والمرشحين)،وشددت عبد الواحد على (البناء وسائرون تحمل مسؤولية حكومة عبد المهدي في حال فشلها بتقديم خدمات ملموسة الى الشعب). وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر عن دراسة لإستحداث وزارة او شطر أخرى في حكومة عبد المهدي لمنحها للمكون التركماني. وقال جعفر (لست متفائلاً بتركيبة هذه الحكومة، ونحن تحركنا بقوة للحصول على استحقاق في الكابينة الجديدة)، وتابع جعفر ان (الكتل متمسكة بالحقائب الوزارية وهناك حوار اما لشق وزارة الثقافة عن السياحة او استحداث وزارة المرأة من أجل منح واحدة منها للمكون). الى ذلك اكد مصدر انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق مع الكتل السياسية لحسم مرشحي الوزارات.

وقال المصدر في بيان امس انه (لم يتم التوصل الى اي اتفاق مع القوى السياسية الرئيسية بشأن أسماء الوزراء المرشحين للوزارات الشاغرة)، مشيرا الى انه (من أبرز تلك الوزارات هي الدفاع والداخلية والتخطيط بسبب تعنت بعض الكتل في الالتزام بمرشحيها ورفضها تغييرهم)، ورأى المصدر ان (الكتل السياسية تقاطعت فيما بينها بما يخص مرشحي الوزارات الأخرى)، وتابع ان (المعطيات السياسية تشير الى وجود مفاوضات بين الكتل بشأن أربعة مرشحين فقط لاقناع الكتل بتمريرهم).

وأعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد أن نواب المحافظة قرروا تجميد قرار تعليق عضويتهم في البرلمان من أجل فسح المجال أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار وزير من المحافظــــــــــة. وقال عواد في تصريح امس إن (هناك استجابة من رئيس الوزراء وبعض الكتل لقضية منح وزارة للمحافظة)، محذراً من (انفجار ثورة بصرية كبيرة في حال استمرار تهميش المحافظة)، وأضاف (كان من المفترض أن تُعلن في جلسة امس أسماء الوزراء لكن ذلك لم يحصل بسبب الضغوطات). وتظاهر العشرات من اهالي المشخاب للمطالبة بأبعاد ابراج الاتصال والانترنت عن المناطق السكنية تخوفا من الامراض السرطانية ، مناشدين بأنقاذ مدارسهم المهملة بعد ان تعرض الى كرافانات منذ ثمانية سنوات. من جهة اخرى اعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جلال بريشاني عن رفض جميع الامتيازات بما فيها السائق والحمايات.وقال بريشاني في تصريح امس (رفضت كل الامتيازات الممنوحة للبرلمانيين بما فيها السائق والحمايات وكذلك تنازلت عن الراتب البرلماني لاني موظف بالاساس)، مبينا (جئت الى برلمان كردستان على دراجة هوائية لاني لا اسعى للحصول على اي مكتسبات شخصية)، واضاف ان (هذه رسالة الى كل الباحثين عن المناصب للحصول على مكتسبات شخصية له ولعائلته واقاربه)، مؤكدا (السعي لتحقيق طموحات الشعب).