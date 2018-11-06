(الزمان) تستطلع لبنان البلد المتجدد (3)

حريصة مثال للسياحة الدينية وجبيل تحتفظ بالماضي

بيروت – حمدي العطار

أهمية اي مدينة في لبنان تستمد مما تمتلكه من ظواهر سياحية ،وعناصر الجذب للسياح، والكفاءة في تقديم المنجز السياحي والخدمة السياحية المتطورة، الايدي العاملة اللبنانية في مجال السياحة هي مثقفة،وتجيد التحدث باللغات الاجنبية وتمتلك المهارات في اسلوب التعامل مع كل كل الجنسيات العربية والاجنبية،وهذا مهم بالاضافة الى توفر السياحة الطبيعية بما تمتله لبنان من مناطق جغرافية متنوعة (البحر- الجبال- الغابات) كذلك مناخ لبنان معتدل وهواؤه النقي، كان جدي(رحمه الله) روحه طرية ،ويحب الجمال ،وقد تزوج 4 نساء! كان قد اصيب بمرض السل فنصحه الاطباء بالسفر والاقامة بلبنان لأستنشاق الهواء النقي، وعمل بنصيحتهم وتخلص من هذا المرض الخطير(جدي قالوا له الاطباء امكث في لبنان 3 اشهر، لكنه اصر على البقاء 12 شهرا) يقول لهم للـــــــتأكد من خلو جسمي من المرض،واتمام فترة النقاهة!!

السياحة الدينية

نصب حريصة في جونيه يمثل السياحة الدينية في لبنان،وهو يقع فوق تلة جبلية ،ويعد من أبرز أماكن الحجيج للطائفة المارونية، وكافة المسيحيين في لبنان وباقي الدول،كما ان كل سائح لا بد ان يتم اخذه الى هذا النصب الذي يطلق عليه (حريصة) وهو تمثال لمريم العذراء،كما توجد في المنطقة السفارة البابوية في لبنان، للوصول الى حريصة عليك ركوب تلفريك وهذا يوفر لك مشاهدة ممتعة لمدينة جونيه الساحلية وفي حالة الصحو قد ترى ايضا جزء من بيروت، في بوابة مركز السيدة حريصة وضعت لوحات توضح شروط الزيارة والاعياد التي تحتم على من يؤمن بالسيدة العذراء ان يأتي الى هذا المكان لزيارتها وعدد هذه الاعياد 28 عيد في السنة، بعد الانتهاء من زيارة السيدة حريصة واشعال الشموع والنذور،هناك صبايا جميلات لا بد ان يقنوعـــــــنك بإن تلتقـــــــط صور بالزي اللبناني، نحن التقطنا صــــــورة تذكارية انا وابنتي بالزي اللبناني الشعبي.

عاصمة السياحة

جبيل هي الاخرى لديها ما تقدمه للزوار الاجانب والعرب واللبنانيون،حتى انها اختيرت لتكون عاصمة السياحة العربية لسنة 2016 تبعد عن بيروت شمالا 37 كم ،تأسست هذه المدينة على ايدي الصيادين الفينيقيين ومر عليها اقوام الاغريق والرومان، وكل اثارهم شاخصة في هذه المدينة ،واطلقوا الاجانب عليها اسم (بيبلوس) وتعني في لغتهم (البردي) حيث كانت هناك بين سكان هذه المدينة ومصر تجارة البردي،وفي هذه المدينة تم اكتشاف طريقة جديدة للتدوين يطلق عليها (الابجدية الصوتية)،وانت تسير في السوق العتيق وهو الذي يتحول كل ليلة الى مهرجان وكرنفال للغناء والرقص والسياحة الترفيهية، كما يوجد في المدينة جامع اثري يرجع بناؤه الى سنة1648 م بناه السلطان العثماني عبد الحميد وتم تطويره من قبل الامير يوسف شهاب ،كما توجد كنيسة اثرية ومتحف للشمع ، جبيل تجد فيها التاريخ والاثار والتراث وروح السياحة المعـــــــاصرة،احدهم كتب على لوحة من خشب الارز (كهف يضحك خير من قصر حزين).