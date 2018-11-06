الجمعية العراقية للسياسات تناقش برنامج الحكومة الجديدة

وزير التعليم وكالة يتسلّم مهامه

بغداد – الزمان

تسلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة جمال العادلي حقيبة الوزارة خلفا لعبد الرزاق العيسى. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الجانبين ناقشا لدى لقائهما في مقر الوزارة مسارات التعليم العالي واهمية هذه المنظومة في رفد مؤسسات الدولة بالامكانيات البشرية المختصة وتقديم الرؤى العلمية في شتى الحقول العلمية). وضمن احتفالات العراق باليوم العالمي للفيزياء الطبية تقيم الجمعية العراقية للفيزياء الطبية بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر في كلية الطب بالجامعة المستنصرية الاحتفال السنوي لليوم العالمي وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء بقاعة الشهيد محمد حسن العلوان .وقالت رسالة نصية تلقتها (الزمان) امس ان (ان الدعوة عامة).الى ذلك تم افتتاح التقديم على منحة ايراسموس مندوس لكافة المتقدمين من جميع انحاء العالم .وهي منحة يقدمها الاتحاد الاوربي للراغبين باكمال دراستهم . ومن جهة اخرى يقيم قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة ملتقى الحكمة الاقتصادي الثاني تحت عنوان (متطلبات تنفيذ اولويات برنامج الحكومة الاقتصادي 2018- 2.22) وذلك في شهر كانون اول المقبل .

سياسات عامة

واقامت الجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية ندوة علمية لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة .وقال رئيس الجمعية لبنان هاتف الشامي لـ (الزمان) امس ان (الهدف من الندوة ليس معالجة اخطاء التأسيس لنظام الحكم في العراق بعد 2003 بل العمل على ايجاد نماذج للسياسات العامة ضمن البرنامج الحكومي كحلول لتلك الاخطاء من خلال التعاون المثمر بين النخب الاكاديمية والدولة في حوكمة تلك السياسات قولا وفعلا لبناء الدولة الحضارية الحديثة), واضاف ان (عددا من اصحاب الاختصاص حاضروا في الندوة بينهم عبد الجبار محمود العبيدي ومحمد توفيق علاوي وعباس شماره ومظهر محمد صالح وقام بالتعقيب كمال الناصري), مؤكدا ان (الندوة اقيمت بضيافة رجل الاعمال عباس شماره في منزله).وأعلنت وزارة التربية منح خمسة درجات لطلبة معاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات.وقال بيان للوزارة امس ان (القرار يشمل الدراسة الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2018/2017).

واتهم النائب عن محافظة البصرة عدي عواد رئيس جامعة البصرة ثامر الحمداني بمحاولة مخالفة ضوابط الوزارة وقوانينها والسعي لتثبيت بعض عمداء الكليات في الجامعة خلافاً للضوابط .وقال عواد في بيان امس إن الحمداني (يحاول تثبيت عمداء الكليات في الجامعة من دون العودة الى الشروط والضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنص على الراغب بالترشيح ان يقدم سيرته الذاتية والترشيح من خلال الموقع الالكتروني ليتم اختيار وترشيح منصب العميد)، مضيفا أن (رئيس الجامعة يحاول ارتكاب مخالفات للضوابط بتعيين بعض العمداء من دون العودة الى ضوابط الوزارة).وأضاف انه سيقوم بمخاطبة الوزارة ويقدم (الادلة والوثائق لغرض كشف المخالفات التي يحاول ان يرتكبها رئيس الجامعة البصرة).وكشف النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي عن (عزم المجلس على الغاء نظام الاحيائي والتطبيقي والعودة الى النظام القديم بفرعيه الادبي والعلمي)، مشيرا الى ان (البرلمان يعتزم احالة عدد من المسؤولين بوزارة التربية للتحقيق لاصرارهم على هذا النظام الفاشل الذي تسبب بمشاكل كبيرة للطلبة). وكان خمسون نائبا قد قدموا الاثنين الماضي طلبا الى الحلبوسي لالغاء العمل بنظام التعليم المتنوع (الاحيائي والتطبيقي) في الدراسة الاعدادية والعودة الى نظام الادبي والعلمي فقط.