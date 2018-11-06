خلفاء صدام – عبد الكريم يحيى الزيباري

ليسوا بأفضل من خلفاء معاوية! كان أكثر حِلماً وأشدُّ دهاءً. ابن سيد قريش، وقائد قوافلها التجارية وحامل لواء الحرب في عكاظ والفجار وأُحد والخندق والحديبية. لم يأت من الشارع، ليُقرِّب في حاشيته الأشقياء والشُّطار والعيارين. أكرمَ الذين قاتلوه، تجاهلَ شتائمهم ومنحهم معاشاتٍ سخيَّة وحياةً كريمة.

استهلَّ ماركوس أوريليــوس 121- 180 الإمبراطور الروماني السادس عشر، تأملاته (مِنْ جِدِّي فيروس تعلمت الدماثة وضبط النفس. ومن أبي تعلمت التواضع والنخوة. ومن والدتي تعلمت التقوى والإحسان والتعفف عن السيئات وعن مجرد التفكير فيها) وأنتم يا خلفاء صدام! ماذا تعلمتم مِنْ جَدِّكم رسول الله الذين تتدعون الانتساب إليه؟ ماذا تعلمتم من حفيده الحسين الثائر ضد فساد يزيد؟ ويكمل أورليوس (ومن ديوجنتوس تعلمت ألا أنشغلَ بالتفاهات. ومن رستيكوس تلقيت حاجتي إلى تحسين نفسي. ومن كاتولوس تعلمت ألا أرفضَ أي نقد. ومن مكسيموس تعلمت ضبط النفس والمرح في جميع الظروف حتى في المرض) وفي الكتاب الثاني (في كلِّ لحظة أولٍ كل اهتمامك، كروماني وكإنسان، إلى أنْ تؤدي المهمة التي بين يديك بتحليل دقيق ورزانة غير متكلفة، وتعاطف إنساني وعدالة ونزاهة، وأنْ تفرغَ عقلك من كلِ أفكارك الأخرى/ التأملات- ص46).

وَمَنْ علَّم من علم ابن الشارعِ مَكْرَمَةً، أ قومه البيض أم آباؤه الصيد؟ صدَّام غدرَ بأصدقائه الذين ساعدوه بداية حياته، كالبكر والحمداني، وغيرهما لمجرد شكوك وأوهام استندت إلى نظرات عيونهم أو وشايات كاذبة!

صدام يلقي القبض على أعدائه ويقتلهم جهاراً نهاراً، وأحياناً يُصوِّر عملية قتلهم في فديو ليشاهده أعضاء حزبه! بطشَ بعائلة صهريه أبناء كامل المجيد، رغم العفو العلني عنهم بقرار مجلس قيادة الثورة. اعتذرَ بأنَّ الدولة عَفَتْ والعشيرة انتقمت! العشيرة أقوى من الدولة! صدَّام بدَّد ملايين الدولارات على قصورٍ وسيارات وصكوك لعملاء وشعراء ومثقفين وسيناتورات! خلفاؤه بددوا المليارات ولم يقدموا الحدَّ الأدنى من الخدمات. لا يحبهم الرب، لا تحبهم السماء، لا تحبهم الأرض، ويكرههم كل شيء الحجر والبشر والنبات والحيوان.

كل شيء إلا ابن آدم المنافق يحبهم يرجو منفعتهم يحسبهم آلهة، يضرون وينفعون، فسدت حياتنا بسبب عدة منافقين، نفايات بشرية باذخة. كلفة القمة العربية الثالثة والعشرون بغداد، 27- 29 آذار 2012 تجاوزت النصف مليار دولار، القمة الأكثر تكلفةً في تاريخ القِمَمْ، أينَ أنتَ يا مظفَّر؟ قِمَمْ قِمَمْ!

معزة على غَنم! جلالة الكبش على سموِّ نعجةٍ على حِمارٍ بالقِدَم! تعاقدت وزارة الكهرباء المصرية مع شركة سيمنز لتوليد 14400 ميكا واط، بكلفة ست مليارات فقط، وتمَّ افتتاح المحطة الأولى يوم الخميس 2 آذار 2017 بحضور ميركل والسيسي، بقدرة أربعة آلاف ميكا واط. هذا العقد الذي عجزَ عنه خلفاء صدام لخمسة عشرَ عاماً! خلفاء صَدَّام، بنقلة مفاجئة من شوارع لندن وباريس إلى قصور رئاسية. حاشيته تُسبِّح بحمده وعظمته وذكائه ونزاهته ونِضاله وثقافته. والأحمق فقط يحتاج المديح دوماً، فإذا لم يجد مَنْ يمدحه ذهبَ يمدحُ نفسه بكلِّ صفاقة!

أمَّا ماركوس أوريليوس فقد استأجرَ رجلاً، كان عمله الوحيد، أنْ يهمسَ في أذنهِ، عندما يثني الناس عليه: أنتَ مجرد بشر، أنتَ مجرَّد بشر! سألت امرأة: مَنْ أفقهكم؟ أشاروا إلى أحدهم، فسألته: كيف تأكل وكيف تنام؟ فقال: أسمي باسم الله وآكل بيميني وأبدأ بما يليني وأصَغِّر اللقمة وأجيد المضغة. وأتوضأ وأنام على جنبي الأيمن وأقرأ وردي من الأذكار.

فردت: أخبرتني بأدب الشيء وسأخبرك بجوهرهِ، يدخل بطنك حرامٌ وَكُلْ كيف شئت، ونقِّ قلبك من الغِل والدنيا وَنَمْ كيف شئت. لم ينبهر العرب بملابس النبيِّ ولا قصوره ولا حاشيته، بل بصدقه وأمانته وعظيم أخلاقه، وطيب سيرته، وحسن أدبه، ولين معاملته. وصدقَ المتنبي وهو يهجو أمراء وأناس عصرهِ (أ غاية الدّين أن تحفوا شواربكم! يا أمّةً ضحكت من جهلها الأمم؟) يقول: اقتصرتم من الدين على الشكل والمظهر، وعطلتم سائر الأحكام. ورضيتم بولاية فاسدٍ كذَّاب ظالم غشوم غدَّار، حتى ضحكت الأمم منكم واستهزءوا بكم وبقلة عقولكم.