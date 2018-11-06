العراق بين الإصلاح والبناء – نجاح سميسم

مَنْ مِنْ العراقيين يعتقد ويتصورْ، أن العراق بلد الحضارات يصل إلى هذا المنحدر، وإلى هذا الأنحطاط وفي جميع النواحي، السياسية، الأقتصادية، الأجتماعية، الثـــــــقافية بل وحتى الأخـــــلاقية 000 بفضل وجهادية أحزاب الأسلام السياسي جميعها ولاأستثني منها أحدا حتى التي تدّعي الأصلاح والمدنية من الأحزاب الأسلامية والتي تحالفت مع بعض التيارات المدنية ، وها هي اليوم تلعب بمقدرات تشكيل حكومة عادل عبد المهدي ، فتُنصب هذا وتنحي ذاك على أساس المحسوبية والمنسوبية والولاء والقرب والدفع ، فالوزارة الفلانية بكذا مليون والأخرى بكذا أقل أو أكثر من الملايين حسب موارد الوزارة ودسومتها0

لُعِنتَ أيها الزمن الرديئ على هذا المصير الذي مرَ به العراق، والذي يمرُ به في قابل الأيام (والذي راح يجي أتعس وأنكس)0

هل يُعقل وزارة تُعطى لشخص قضى جُلَ وقته بل كل وقته وهو نائم في وزارة الأمن الوطني، مكافأةً وتقديراً لجهوده في حماية أمن المواطن والوطن 0

وهل من المنطقي؟ أن تُسلم وزارة اخرى إلى ذباح داعشي من الطراز الأول، فبدلاً من إلقاء القبض عليه ومحاكمته بتهمة القتل والأرهاب يُكافأ بأعطائه وزارة (هدية مامن وراها جزية)0

وهل من الإنصاف والعدل أن تتولى وزارة شابة لا يتجاوز عمرها الوظيفي بضع سنوات، وهل من المعقول أن يتولى وزارة شخصٌ يجهل أبجديتها 0

نعم هذا هو الذي صار والذي شاهدناه في جلسة البرلمان، عندما قدم دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كابينته الوزارية، ولكن الرحمة نزلت عندما أشار الرئيس الدكتور البيطري بيده المباركة إلى رئيس الوزراء المكلف بأن يتوقف بعد أن قدمَ أربعةَ عشر وزيراً بأن يتوقف ويجلس حيث أشار الرئيس الدكتور نصار ، كذلك فــــــعل مع رئيس البرلمان وهذا ماكشفته النائبة عن سائرون السيدة ماجدة التميــــــمي، فلقد أشــــــار له الحاكم بأمره ، فتأجل تنصيب المتبقي من كابينة تكنوقراط عبد المهدي الوزارية0

أن الذي يتحكم بمصير العراق والعراقيين فئة من أحزاب الأسلام السياسي لايشكلون مع أنصارهم وأتباعهم أكثر من عشرة بالمئة من نسبة سكان العراق، وهذا يعني أن الأقلية تتحكم بالأكثرية، وتجرها الى المصير المجهول، والأكثرية ساكتة، فهل يرضيكم هذا ياشيوخ وكهول وشباب ونساء العراق؟

هل يرضيكم أن يتحكم بمصيركم قطاع الطرق وشذاذ الافاق (لاخير في عيش الجــــــبان يحوطه 000 من جانبيه الذل والأملاقُ)0

أن ما دعاني إلى كتابة هذا المقال هو لقائي هذا اليوم مع الشيخ المشخابي الحسجة أبو محمد في مقهى من مقاهي مدينة النجف القديمة فبادرني بعد الجلوس بالسؤال الأتي:

(بوية شجاكم الله كتب عليكم الذلة والمسكنة، كتله ها خير ابو محمد كال يا خير هو بقه بعد شي ينسكت عليه ولكم كافي هالمذلة أبو عمامة السودة والبيضة يتحكم والله كرهناها ولكم ليش ساكتين ، حزب الدعوة خمصطعش سنة حكم بوك ونهب وسلب وقتل وتفرهد وخراب وتفليش كل فليساتنه نهبوها واحنه ساكتين عود طلعنه مظاهرات خجولة وهم اجهضوها بصاية الله وصاية السيد ، ماعولنه خلصنه من عدهم إلى غير رجعه طلعونه الأصلاح من كتر عود يبشرون بالخير والبناء من كتر وأحنه نعرفهم كلش زين لااصلاح ولابناء لأن جربناهم وعرفناهم وخضيناهم مابيهم غير الوغف زبد ماكو والساتر الله ، عمي شفت مهزلة تشكيل البرلمان وتنصيب فلان معقولة يصير ريس عليي وعليك طاحظك يازمن هذا مصير العراق معقولة ، سكتنا وغمنه لهلسكته ادور اجانه عبد المهدي خلوه مثل حديده عن الطنطل هذا يجره منا وذاك يدفعه منا ونصار اشارله بيده المسكين كعد وهو كبل كال اني ابو زيد الهلالي محد يملي عليي شروطه استقالتي بجيبي وهسه صار مثل الريشة بس ينفخ يطير خطيه هذا السمين الضخم ويه ما اشرله فلان صار يخف الريشة، عمي نجاح وين أحنه ماكو شريف يخلصنه الديمقراطية غصينه بيها واختنكنه لحد هاي اللحظة أجه عليه ابنه ودعني وصعد بالسيارة وهو يكول شوكت الفرج0000) نعم سيأتي الفرج ولكن عندما يعي الشعب دوره ويعرف أن حكامه مجموعة من المرتزقة والدجالين يأتمرون بما يُملى عليهم من دول الجوار، فيزلزل الأرض تحت أقدامهم0 وأن غدا لناظره لقريب0