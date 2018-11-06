هزة أرضية تضرب حلبجة دون خسائر وإنقاذ عائلة في الديوانية

منبى يتوقّع إنحسار الأمطار في الأيام المقبلة

بغداد – قصي منذر

حلبجة – الزمان

ضربت هزة أرضية محافظة حلبجة التابعة لاقليم كردستان.

وقال بيان امس ان (الهزة الأرضية التي ضربت حلبجة بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر), واضاف ان (سكان المحافظة شعروا بالهزة ولم ترد أي معلومات حول أضرارها). وحذرت دائرة الانواء الجوية في محافظة المثنى، من الامطار وما يصاحبها من مخاطر، فيما انتقدت أوساط شعبية ضعف الاستعداد الحكومي لموسم الامطار.وقال بيان للدائرة امس ان ( الدائرة تحذر من خطورة الاقتراب من أعمدة الكهرباء، وأعمدة الإنارة في الشوارع بعد هطول الأمطار، فضلا عن عدم استخدام أجهزة الموبايل أثناء العواصف الرعدية).

فيما انتقدت أوساط شعبية في مركز المحافظة تشكيل غرف للعمليات بشأن الأمطار والسيول حال حدوث الأزمة، مؤكدين أن هذا الأمر يدل على ضعف الأداء الحكومي وعدم التخطيط المسبق. من جانبه كشف مجلس المحافظة عن (عدم القدرة على التعامل مع أي موجات شديدة من الأمطار في ظل الإمكانات المتوفرة في مديرية المجاري في المحافظة).

مشيرا إلى أن (قضاء الرميثة سيكون الأكثر تضررا بسبب تلك الموجات نظرا لعدم اكتمال مشروع الصرف الصحي). كما وجهت مديرية تربية المحافظة مدراء المدارس الآيلة للسقوط بإخلاء مدارسهم حال وجود أي مؤشر خطير على سلامة البناية بسبب الأحوال الجوية).

وأعلن منبئ جوي عن ان التحذيرات من هطول الامطار الغزيرة انتهت وان فرص الامطار ستكون في المنطقة الشمالية ليلا ومدن الكوت والعمارة والبصرة اليوم الاربعاء .

وقال المنبئ الجوي التابع للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل صادق عطية في صفحته على الفيسبوك امس ان ( الايام الماضية شهدت موجات مطرية مع البرق والرعد والغزارة في مناطق عديدة من مدن الجنوب والشرق مما دعى بعض الحكومات المحلية لتعطيل الدوام الرسمي), واضاف (كذلك الحال مع دولة الكويت التي شهدت بعض مناطقها هطولا غزيرا جدا للامطار استدعت تعطيل الدوام والرحلات الحوية ايضا).

انقاذ عائلة

وأنقذت شرطة محافظة الديوانية عائلة بعد سقوط سقف منزلها في المحافظة.

وقال بيان لقيادة شرطة المحافظة انه (وبناءً على اتصال هاتفي من قبل أحد المواطنين، تمكنت دوريات شرطة النجدة بأمرة العقيد نجاح محمود سلطان تساندها فرق الانقاذ التابعة إلى مديرية الدفاع المدني من انقاذ أحد العوائل في الوقت المناسب بعد سقوط سقف المنزل جراء الهطول المستمر للأمطار في منطقة التجاوز في الحي العسكري بالقرب من جامع زين العابدين ع)، كما تعطل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في محافظات وصلاح الدين وبابل والانبار مع انهيار عدد من المنازل في تلك المدن .

من جانب اخر رصد موقع (ديلي ستار) البريطاني صخرة غريبة، بحجم مبنى (إمباير ستيت) في نيويورك، وهي تمر بجانب الأرض.

وقال بيان للموقع ان (الأسئلة ماتزال تحوم بشأن طبيعة هذا الجسم، حيث فشل الباحثون والخبراء في الوصول إلى جواب نهائي وقد ذكر علماء ان الصخرة قد تكون نجما مذنبا و أنها كانت تتحرك بسرعة حول الشمس بدلا من أن تبطئ سرعتها وان حركة الجسم وسرعته، قد تكون مؤشرا على أنه جسم فضائي).

فيما قال الباحث في علوم الفيزياء يوري ميلنر أن (شكل الجسم مستطيل وغريب مقارنة مع الكويكبات أو المركبات الفضائية).

وتدهورت نوعية الهواء في شمال الهند الذي يطبق عليه الضباب بما في ذلك العاصمة نيودلهي بسبب الطقس السيء وزيادة في انبعاث الدخان الناتج عن حرق المخلفات الزراعية في الحقول في أنحاء المنطقة.

وقال بيان امس انه (وصل مستوى جسيمات – بي.إم 2.5- وهي جسيمات دقيقة يمكنها أن تصل لعمق الرئتين وتسبب مشاكل صحية كبيرة، إلى أعلى من 400 في معظم أنحاء العاصمة، وفي بعض الأماكن ارتفعت إلى أكثر من 600).

واضاف ان (مستوى التلوث وصل تقريباالى 24 ضعفا من المستوى الموصي به وهو 25 ميكروجراما لكل متر مكعب في المتوسط خلال فترة 24 ساعة، والذي حددته منظمة الصحة العالمية التي قالت هذا العام إن الهند بها أكثر 14 مدينة تلوثا في العالم كما صنفت نيودلهي على أنها سادس أكثر المدن تلوثا).

وقالت مديرة تنفيذية في مركز العلوم والبيئة أنوميتا رويتشودهوري، ان (سرعة الرياح انخفضت إلى 15 كيلومترا في الساعة من 29 وهناك زيادة كبيرة في حرق مخلفات المحاصيل في البنجاب وهاريانا في الايام الماضية وذلك في إشارة إلى ولايتين حيث يحرق المزارعون القش في حقولهم استعدادا للزراعة الشتوية).