البصرة تصادر شاحنة دراجات مستوردة مخالفة للضوابط

نجاة مدير سجن من الإغتيال ومصرع ضابطة بحادث

ميسان – الزمان

بغداد – صباح الخالدي

نجا مدير سجن مدينة العمارة مركز محافظة ميسان من محاولة اغتيال.

وقال مصدر امني في بيان ان (مسلحين مجهولين اطلقوا النار على سيارة يستقلها مدير السجن اسماعيل الجابري لدى مروره بشارع المدارس في المدينة ، ما ادى الى الحاق اضرار مادية بالسيارة دون وقوع اية خسائر بشرية), واضاف ان (الجابري لم يصب بأي اذى وان قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسـاته والجهة التي تقف وراءه).

وألقت قوة أمنية، القبض على متهمين أثنين بتهمة الإبتزاز الألكتروني في محافظة واسط.وقال بيان لمركز الإعلام الأمني ان (قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني، ألقت القبض على متهمين أثنين في المحافظة وفقاً لمذكرات قبض قضائية يقومان بابتزاز المواطنين عبر إختراق حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الإجتماعي ومساومتهم بمبالغ مالية وقضايا غير الاخلاقية).

جهات قضائية

وأضاف انه (ضُبط بحوزة المتهمين هواتف نقالة وصورا تعود لأشخاص وقعوا ضحية لهما، إذ تم تدوين اقوالهما واعترفا بالجريمة المنسوبة لهما وسيتم تسليمهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما).

كما القت قوة أمنية، القبض على ستة ارهابيين بينهم إمراة في محافظة كركوك.وتابع البيان ان (قطعات الشرطة الاتحادية، وضمن عمليات المحافظة أجرت عملية تفتيش شملت مناطق وقرى كسكة القديمة،ومجمع العبور، والصابونجي وبعد أن توفرت المعلومات عن وجود احدى الارهابيات التي تنتمي الى عصابات داعش والمطلوبة قضائيا وفق مذكرة قبض، حيث تم نصب كمين والقاء القبض عليها), وأضاف (كما ألقت القبض على أثنين من المشتبه بهم قرب أبراج الطاقة الكهربائية، في حين ألقت القبض على متهم إرهابي اشترك في معسكرات تدريب داعش في الحويجة في قرية العزير السفلى وكذلك القبض على مشتبه به في قرية العزيزية).

وأعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، مصرع مديرة قسم شؤون المرأة في شرطة المحافظة النقيب وسن عناد بحادث سير على الطريق الرابط بين الديوانية وناحية الدغارة التابعة للمحافظة.

وقال بيان إن ( الحادث كان نتيجة إنقلاب مركبة حكومية نوع رينو أثر الأمطار التي أدت الى مصرعها وإصابة سائق السيارة وقامت الاجهزة الامنية بنقل الجثة إلى الطب العدلي بمستشفى الديوانية التعليمي والمصاب لتلقي العلاج)

.وافاد مصدر امني في بغداد بأنه تم اعادة غلق شارع يربط منطقة الكرادة خارج بالداخل في بغداد .واضاف المصدر في تصريح انه (تم اعادة اغلاق شارع الاورزدي في منطقة الكرادة وبالتحديد المسار المتجه من كرادة خارج الى داخل ,وان ذلك جاء بعد ما قامت عمليات بغداد باعادة فتحه امام حركة السير والذي خفف من الزخم المروري الحاصل بالمنطقة).

واصيب مدني بهجوم مسلح في منطقة جسر ديالى ببغداد .وقال مصدر ان (مسلحين مجهولين فتحوا، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من منزله ضمن المنطقة ما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة).

وفي البصرة ضبطت مفرزة من شرطة الجمارك في قضاء الزبير شاحنة محملة بدراجات نارية مستوردة عبر الموانئ بشكل مخالف للضوابط

.وقال مصدر امني ان (المفرزة ضبطت في القضاء شاحنة محملة بدراجات نارية كثيرة مع أدوات احتياطية للدراجات المستوردة عبر الموانئ بشكل مخالف للضوابط)، واضاف أن (الدراجات تم ادخالها من دون اجازة استيراد وشهادة منشأ، كما لم تخضع للفحص الاشعاعي).

واعلنت وزارة الداخلية، عن اعتقال تسعة من داعش في محافظة نينوى، وان احدهم يعمل بـالحسبة.

معلومات استخبارية

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان (فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة المحافظة وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة وتعاون المواطنين القى القبض على تسعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء والصادر بحقهم أوامر قبض بقضايا إرهابية).

واضاف ان (اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالشرعية وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند).

وتابع معن انه (تم القبض عليهم في مناطق وأحياء الزهراء والخضراء ومنطقة الدوانم بالجانب الأيسر لمدينة الموصل).

واعلن رئيس مجلس ناحية العبارة التابعة لمحافظة ديالى، عن مقتل واصابة ثلاثة حراس بهجوم مسلح. وقال رئيس المجلس عدنان غضبان التميمي لــ (الزمان)امس إن (هجوماً مسلحاً استهدف نقطة لحراس ليليين في قرية الحد الاخضر بأطراف الناحية اسفر عن مقتل احد الحراس واصابة اثنين آخرين بجروح).

من جانب آخر قال النائب عن المحافظة مضر معن الكروي لــ (الزمان)، انه (في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود لدعم الامن والاستقرار في قضاء خانقين والنواحي والقرى التابعة لها الا ان هناك جهات باتت مفضوحة تعمل على زعزعة الاوضاع في المنطقة مستخدمة مجموعة نفر مأجورين للقيام بأعمال اجرامية بين الحين والآخر ضحيتها المواطنين الأبرياء).

الى ذلك كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط متهم من جنسيةٍ عربيةٍ بالجرم المشهود لقيامه بانتحال صفة طبيب اختصاصيٍّ في أحد المراكز الطبيَّة في محافظة البصرة.

وقال بيان للهيئة امس ان (فريق التحري والضبط القضائيِ في مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط المتهم الذي انتحل صفة طبيبٍ اختصاص جراحة تجميلٍ داخل صالة العمليَّات في مركز طبيٍّ بالمدينة).

واضاف أنه (تمَّ ضبط أدوية تخصُّ العمليَّات لا يمكن إعطاؤها إلا من قبل طبيبٍ مختص)، واوضح البيان ان (المُتَّهم لم يُقدِّمْ أيَّ مستمسكٍ يُثبت كونه طبيباً، واعترف صراحة بعدم حصوله على أيَّة موافقاتٍ من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء في المحافظة لغرض ممارسة هذا العمل).

فريق عمل

وتابع البيان ان (فريق عمل المديريَّة المؤلف من شـــــــعبة التحرِي والضبط القضائيِّ ولجنة مكافحة الرشوة تمكن ايضا من ضبط جهاز تصوير شعاعي في قسم طوارئ الأطفال بمستشفى المحاظة العام تمَّ شراؤه عام 2015 بمبلغ 99 مليون دينار، ولم يتم استخدامه منذ شرائه، رغم حاجة المراجعين المرضى إليه). واعلنت مديرية صحة بغداد الرصافة، عن اغلاق 14 مركزاً للمساج في منطقة الكرادة الشرقية، موضحة انه تم تشميع الاقفال بالشمع الأحمر.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة الصحة رعد محمد الطائي في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (الشعبة اغلقت 14 مركزا للمساج في منطقة الكرادة, وذلك استنادا الى توجيهات المدير العام عبد الغني سعدون الساعدي، حيث قامت الفرق الرقابية بإغلاق تلك المراكز استنادا الى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وذلك لممارستهم العمل دون الحصول على الاجازة الصحية).

واضاف انه (تم تشميع الاقفال بالشمع الأحمر وإبلاغ أصحاب تلك المراكز بالإلتزام بالغلق مع فرض غرامة مالــية قدرها 250 الف دينار).