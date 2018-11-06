هبوط إضطراري لطائرة الخطوط العراقية في أربيل

لعيبي يعلن إرتفاع إيرادات مشروع النقل الجماعي

بغداد – الزمان

أعلن وزير النــــــــقل عبد الله لعيبي الاثنين عن إرتفاع إيرادات مشروع النقل الجماعي لشهر تشــــــــرين الأول الماضي بنسبة 25 لالمئة عن إيراداته لشـهر أيلول.

ونقل بيان عن لعيبي قوله أن (الزيادة تحققت بفضل المتابعة المستمرة من قبل المسؤولين في الشركة لمشروع المنفيست)، مؤكدا ان (هذا المشروع يحقق نقل امن ومريح لمواطنين بين جميع مرائب العراق).

ووجه (بزيادة وتيرة عمل لجنة متابعة (المنفيست) لتحقيق ايرادات اعلى خدمة للصالح العام . يذكر ان الشركة العامة لادارة النقل الخاص اعلنت مسبقا ارتفاع إيرادات النقل الجماعي للعام الحالي عن العام الماضي بنسبة 100 بالمئة).

من جهة اخرى هبطت احدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية في مطار أربيل بإقليم كردستان بسبب اصطدامها بطائر. وقالت الشركة في بيان امس انه (حفاظا على أرواح المسافرين وحرصا منا على تطبيق إجراءات السلامة والأمان وبسبب تعرض الطائرة المتجهة إلى مطار النجف الدولي إلى حادث اصطدام بطائر بعد إقلاعها من مطار أربيل , اضطر قائد الطائرة لمعاودة الهبوط الاضطراري في ذات المطار لإجراء الفحص الأولي للطائرة، الأمر الذي دعا لتأخر الرحلة عن موعدها المحدد).

تجميد ارصدة

فيما كشفت المؤسسة السورية للطيران عن حقيقة فرض العراق عقوبات مالية وتجميد أرصدة المؤسسة إلى جانب شركة أجنحة الشام السورية.

وأفاد مدير المؤسسة طلال عبدالكريم في تصريح بأن (ما يشاع عن تجميد أرصدة الشركة في العراق غير صحيح لأنه لا يوجد ارصدة مالية للمؤسسة في العراق للحجز عليها), واضاف أن (رحلات الطيران السوري مستمرة إلى العراق من قبل المؤسسة وأجنحة الشام), مشدداً على أنه (لا توجد أي مشكلة و لم يسمع بهذا الخبر إلا من مواقع التواصل الاجتماعي , في الوقت الذي تقتضي الأصول أنه إذا كان هناك مثل هذا القرار فيتم , إبلاغه للسفارة السورية في بغداد وتقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية في سوريا).

وكان وزير النقل عبد الله لعيبي قد وعد برفع الحظر الاوروبي المفروض عن الخطوط الجوية العراقية خلال ثمانية اشهر المقبلة بالاضافة الى تفعيل الاستثمار لتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

واكد مصدر في الوزارة امس ان (لعيبي تعهد برفع الحظر الاوربي خلال ثمانية اشهر المقبلة وتفعيل الاستثمار وتحويل شركات الوزارة الى رابحة والارتقاء بأداء شركة النقل البري والمسافرين والوفود لتقديم افضل الخدمات للمواطن). واضاف انه (شدد على ضرورة العمل لتطوير وسائل النقل وبالشكل الذي يوازي دول العالم الاخرى كما دعا الى القضاء على الفساد والمفسدين في الوزارة وفي اي شركة تابعة لها مع التاكيد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين).