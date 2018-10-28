ضغوط‭ ‬لنيل‭ ‬الحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬غير‭ ‬المحسومة‭ ‬بالعراق

إيران تبلغ عبد المهدي ثقتها بخبرته لتجاوز الصعوبات
بغداد – الزمان
استمرت في الساعات القليلة الاخيرة الضغوط السياسية للاحزاب والكتل لنيل المتبقي من الحقائب الوزارية وسط ضبابية ازاء بعضها ، فيما تقترب العطلة الدينية لمناسبة اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام التي يرى سياسيون فيها مناسبة للتداول في شؤون تشكيل الحكومة واحداث التقارب المطلوب بين الكتل بعد الجفاء الحاصل اثر جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة وطاقمها الجزئي . واستمرت امس اعتراضات النخب والفعاليات العراقية الاكاديمية والثقافية على ما اشيع من اختيار وزراء غير مناسبين لحقائب الثقافة والعدل والتربية. فيما اكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانكيري، الاحد، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ان ايران تثق بخبرة عبدالمهدي في تمكين العراق من تجاوز الصعوبات.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان «عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا جهانكيري، لتقديم التهنئة له بمناسبة تسنمه منصب رئيس الوزراء»، موضحا ان «جهانكيري اكد بان الديمقراطية في العراق انموذج لدول المنطقة». واوضح، ان «جهانكيري اعرب عن ثقة الجمهورية الايرانية بالخبرة الطويلة لعادل عبدالمهدي وأهمية هذه الخبرة في تمكين العراق من تجاوز الصعوبات الحالية».
واشاد عبد المهدي بحسب البيان بـ «العلاقات المميزة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية»، مشدد على «ضرورة تبادل الزيارات والحوار المستمر لتعزيز العلاقات وإزالة العوائق وحل القضايا العالقة بين البلدين». واشار عبدالمهدي ان «العراق يشهد حالة كبيرة من الدیمقراطیة والتبادل السلمي للسلطة في العراق، ورغم كل المشاكل، فإن الحكومة السابقة ستسلم السلطة للحكومة الجدیدة سلمیاً»، موضحا ان «جهود الحكومة العراقیة السابقة والجدیدة، كانت لتعزیز النقاط الإیجابیة وإضفاء المزید علي الإنجازات السابقة، وجهودنا هي استخدام إمكاناتنا وطاقتنا الكاملة للتغلب على المشاكل ووضع العراق على مسار الأعمار والبناء، والانخراط بشكل بناء، وبناء علاقات حسن الجوار مع جیراننا». لافتاً «إذا كانت هناك أیة مشاكل، فإن هذه المشاكل ذات أهمیة ثانویة وتركیزنا الأساسي هو على أرضیة مشتركة حتي نتمكن من حل المشاكل المقبلة»، مشيراً الى ان «الاجتماعات المباشرة والثنائیة بین المسؤولین فی البلدین، خطوة مهمة في توسیع العلاقات بین البلدین، ویمكن أن تلعب هذه الاجتماعات دورا بناء فی توسیع العلاقات وتعزیز مستوي التعاون الدفاعي والإقلیمي بین البلدین».
فيما وقالت الدكتورة احسان جوان ان النواب سيناقشون تفاصيل مشروع الموازنة الاتحادية التي وصلت الى مجلس النواب، موضحة، ان الكتل الكوردستانية ستناقش باسهاب حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2019، وايضا حصة محافظة حلبجة الشهيدة.
واكدت ان الوزارات المتبقة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لم تحسم بعد، لافتة الى ان منصب وزاري سيكون من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني بكل تأكيد باستمرار الجهود كاستحقاق للاتحاد الوطني ومكانته وثقله في الساحة السياسية.