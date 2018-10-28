خلافات‭ ‬بين‭ ‬الكنيستين‭ ‬القبطية‭ ‬والأثيوبية‭ ‬على‭ ‬عائدية‭ ‬دير‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر بالكنيسة القبطية الارثوذكسية فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة امس انّ هناك توجهاً من الكنيسة الارثوذكسية لفتح باب المفاوضات مع الكنيسة الاثيوبية برعاية وزير الخارجية المصري سامح شكري لحل مشكلة دير السلطان والذي تسبب فى الازمة الاخيرة، واكد المصدر انّ الكنيسة الارثوذكسية تمتلك المستندات كافة التي تثبت أحقيتها فى الدير، وان تدخل وزير الخارجية المصري فى المفاوضات يرجع الى حرص مصر على العلاقات المصرية الاثيوبية، واضاف المصدر ان وزارة الاوقاف وممثلاً عن الخارجية الاثيوبية، بالاضافة الى وزارة الاديان سيشاركون في المفاوضات التي سوف تستند الى الاحكام القضائية والوثائق القديمة الى تثبت أحقية الكنيسة المصرية فى الدير، فيما ناشد البابا تواضروس كل الجهات للتحرك لحل هذا الموضوع، وكشف البابا تواضروس ان مفاوضات جرت منذ عام بين الكنيسة المصرية والاثيوبية بحضور وفد اثيوبي ووفد من السفارة المصرية بتل ابيب وممثل عن وزارة الاديان الاسرائيلية الا انّ المفاوضات لم تكن محايدة ومالت للجانب الاخر . واضاف اننا شكلنا وفد لجنة هندسية لترميم الدير تحت اشراف هيئة اليونسكو وبالتنسيق مع الخارجيه المصرية واخطرنا الحكومه الاسرائيلية الا انه تم منعنا من دخول الدير من قبل الشرطه الاسرائيلية، واختتم البابا تواضروس تصريحاته بالقول انّ الكنيسة الاثيوبية كنيسة شقيقة ولا نريد الدخول معها في مشكلة تعكر صفو العلاقات معها إلا انّ المستندات واضحة في المشكلة ونحن واثقون من وجود رؤية محايدة تثبت احقيتنا في الدير