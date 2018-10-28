خلافات‭ ‬بين‭ ‬الكنيستين‭ ‬القبطية‭ ‬والأثيوبية‭ ‬على‭ ‬عائدية‭ ‬دير‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالكنيسة‭ ‬القبطية‭ ‬الارثوذكسية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬امس‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬توجهاً‭ ‬من‭ ‬الكنيسة‭ ‬الارثوذكسية‭ ‬لفتح‭ ‬باب‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الكنيسة‭ ‬الاثيوبية‭ ‬برعاية‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬دير‭ ‬السلطان‭ ‬والذي‭ ‬تسبب‭ ‬فى‭ ‬الازمة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬انّ‭ ‬الكنيسة‭ ‬الارثوذكسية‭ ‬تمتلك‭ ‬المستندات‭ ‬كافة‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬أحقيتها‭ ‬فى‭ ‬الدير،‭ ‬وان‭ ‬تدخل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬حرص‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الاثيوبية،‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬وممثلاً‭ ‬عن‭ ‬الخارجية‭ ‬الاثيوبية،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬الاديان‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬الاحكام‭ ‬القضائية‭ ‬والوثائق‭ ‬القديمة‭ ‬الى‭ ‬تثبت‭ ‬أحقية‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬الدير،‭ ‬فيما‭ ‬ناشد‭ ‬البابا‭ ‬تواضروس‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬للتحرك‭ ‬لحل‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬وكشف‭ ‬البابا‭ ‬تواضروس‭ ‬ان‭ ‬مفاوضات‭ ‬جرت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬بين‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬والاثيوبية‭ ‬بحضور‭ ‬وفد‭ ‬اثيوبي‭ ‬ووفد‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬بتل‭ ‬ابيب‭ ‬وممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الاديان‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬المفاوضات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬محايدة‭ ‬ومالت‭ ‬للجانب‭ ‬الاخر‭ . ‬واضاف‭ ‬اننا‭ ‬شكلنا‭ ‬وفد‭ ‬لجنة‭ ‬هندسية‭ ‬لترميم‭ ‬الدير‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬هيئة‭ ‬اليونسكو‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الخارجيه‭ ‬المصرية‭ ‬واخطرنا‭ ‬الحكومه‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬منعنا‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الدير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطه‭ ‬الاسرائيلية،‭ ‬واختتم‭ ‬البابا‭ ‬تواضروس‭ ‬تصريحاته‭ ‬بالقول‭ ‬انّ‭ ‬الكنيسة‭ ‬الاثيوبية‭ ‬كنيسة‭ ‬شقيقة‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬الدخول‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬تعكر‭ ‬صفو‭ ‬العلاقات‭ ‬معها‭ ‬إلا‭ ‬انّ‭ ‬المستندات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬المشكلة‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬محايدة‭ ‬تثبت‭ ‬احقيتنا‭ ‬في‭ ‬الدير