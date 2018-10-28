تركيا‭ ‬تقصف‭ ‬مواقع‭ ‬للقوات‭ ‬الكردية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬سوريا

داعش‭ ‬يطرد‭ ‬‭(‬قسد‭) ‬من‭ ‬آخر‭ ‬جيوبه‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور

اسطنبول‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬فقدت‭ ‬خلالها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اثنين‭ ‬وسبعين‭ ‬مقاتلاً‭ ‬،‭ ‬قصف‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬الأحد‭ ‬بالمدفعية‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬للقوات‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتعتبرها‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭.‬فيما‭ ‬

استعاد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بشرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأحد‭.‬

وفي‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬بدأت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيمداعش‭ ‬الار‭ ‬هابي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬هجين‭ ‬في‭ ‬اقصى‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭.‬

وتمكنت‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬عدة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ومنذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬بدأ‭ ‬بشن‭ ‬هجمات‭ ‬مضادة‭ ‬واسعة‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬عاصفة‭ ‬رملية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬الصحراوية،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬هجمات‭ ‬واسعة‭ ‬استمرت‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وحتى‭ ‬فجر‭ ‬الأحد،‭ ‬تمكن‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬استعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬خسرهها‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬السبعة‭ ‬الماضية‭. ‬وأعاد‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬العاصفة‭ ‬الرملية‭ ‬ومعرفته‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قواتنا‮»‬‭.‬

وعمدت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬والقيادي،‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭.‬

وأوضح‭ ‬القيادي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬ارسال‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬واسلحة‭ ‬ثقيلة‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تبديل‭ ‬بعض‭ ‬الوحدات‭ ‬بأخرى‭ ‬أكثر‭ ‬خبرة‭ ‬وأكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالمهمة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬ستنطلق‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬فور‭ ‬وصول‭ ‬تلك‭ ‬التعزيزات‮»‬‭.‬

واستهدف‭ ‬القصف‭ ‬التركي‭ ‬“ملاجئ‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬في‭ ‬كوباني‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭. ‬وجاء‭ ‬الهجوم‭ ‬غداة‭ ‬قمة‭ ‬جمعت‭ ‬قادة‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬وتناولت‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬حيث‭ ‬تبنى‭ ‬المشاركون‭ ‬بيانا‭ ‬أكدوا‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬التزامهم‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬معا‭ ‬لخلق‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬لضمان‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬القصف‭ ‬كذلك‭ ‬بعدما‭ ‬هدد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬بعد‭ ‬عمليتين‭ ‬سابقتين‭ ‬نفذتهما‭ ‬تركيا‭ ‬غرب‭ ‬النهر‭. ‬ووجه‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬تحذيراً‭ ‬أخيراً‮»‬‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭. ‬وأفادت‭ ‬الأناضول‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬التركي‭ ‬استهدف‭ ‬مواقع‭ ‬وخنادق‭ ‬تابعة‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬على‭ ‬تلة‭ ‬قرب‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬للفرات،‭ ‬مقابل‭ ‬مدينة‭ ‬جرابلس‭.‬

ودعمت‭ ‬واشنطن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬قتالها‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬حيث‭ ‬تسيطر‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

لكن‭ ‬أنقرة‭ ‬تعتبر‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬امتداداً‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬تمرداً‭ ‬داميا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1984‭.‬

وتصنف‭ ‬تركيا‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مجموعة‭ ‬إرهابية‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬دعم‭ ‬واشنطن‭ ‬للقوات‭ ‬الكردية‭ ‬يشكل‭ ‬نقطة‭ ‬خلاف‭ ‬رئيسية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا،‭ ‬الشريكتان‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬علاقتهما‭ ‬تراجعا‭ ‬كبيرا‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

وشنت‭ ‬تركيا‭ ‬عمليتين‭ ‬غرب‭ ‬الفرات‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬لإبعاد‭ ‬المقاتلين‭ ‬المتطرفين‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭ ‬ومنع‭ ‬ارتباط‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬ببعضها‭ ‬البعض‭.‬