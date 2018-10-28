تركيا‭ ‬تقصف‭ ‬مواقع‭ ‬للقوات‭ ‬الكردية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬سوريا

داعش يطرد (قسد) من آخر جيوبه في دير الزور
اسطنبول – بيروت – الزمان
بعد يومين من تلقي قوات سوريا الديمقراطية ضربة موجعة على يد تنظيم داعش في شرق دير الزور فقدت خلالها اكثر من اثنين وسبعين مقاتلاً ، قصف الجيش التركي الأحد بالمدفعية مواقع تابعة للقوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة وتعتبرها أنقرة «إرهابية» في شمال سوريا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.فيما
استعاد تنظيم داعش كافة المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور بشرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
وفي العاشر من أيلول/سبتمبر، بدأت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملية عسكرية ضد تنظيمداعش الار هابي في منطقة هجين في اقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.
وتمكنت تلك القوات من التقدم والسيطرة على بلدات وقرى عدة، إلا أن تنظيم داعش ومنذ أكثر من أسبوعين بدأ بشن هجمات مضادة واسعة مستفيداً من عاصفة رملية في تلك المنطقة الصحراوية، وفق المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «خلال هجمات واسعة استمرت منذ يوم الجمعة وحتى فجر الأحد، تمكن التنظيم من استعادة كافة المناطق التي تقدمت فيها قوات سوريا الديموقراطية». وأكد قيادي في قوات سوريا الديموقراطية رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس استعادة التنظيم المتطرف كافة المناطق التي خسرهها خلال الأسابيع السبعة الماضية. وأعاد الأمر إلى «العاصفة الرملية ومعرفته في المنطقة أكثر من قواتنا».
وعمدت قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد والقيادي، إلى إرسال تعزيزات عسكرية.
وأوضح القيادي أنه «تم ارسال تعزيزات عسكرية واسلحة ثقيلة إلى الجبهة، وسيتم تبديل بعض الوحدات بأخرى أكثر خبرة وأكثر قدرة على القيام بالمهمة»، مؤكدا «ستنطلق حملة عسكرية جديدة فور وصول تلك التعزيزات».
واستهدف القصف التركي “ملاجئ» تابعة لقوات حماية الشعب الكردية شرق الفرات في كوباني بشمال سوريا، بحسب الوكالة. وجاء الهجوم غداة قمة جمعت قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا عقدت في اسطنبول وتناولت الأزمة السورية حيث تبنى المشاركون بيانا أكدوا فيه على التزامهم «العمل معا لخلق الظروف الملائمة لضمان السلام والأمن في سوريا». ويأتي القصف كذلك بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عدة مرات خلال الأيام الأخيرة بشن هجوم في سوريا شرق الفرات بعد عمليتين سابقتين نفذتهما تركيا غرب النهر. ووجه الجمعة «تحذيراً أخيراً» لوحدات حماية الشعب الكردية. وأفادت الأناضول أن القصف التركي استهدف مواقع وخنادق تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية على تلة قرب الضفة الشرقية للفرات، مقابل مدينة جرابلس.
ودعمت واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم داعش حيث تسيطر القوات الكردية على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا.
لكن أنقرة تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمرداً داميا في تركيا منذ العام 1984.
وتصنف تركيا وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني على أنه مجموعة إرهابية.
ولا يزال دعم واشنطن للقوات الكردية يشكل نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وتركيا، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي حيث شهدت علاقتهما تراجعا كبيرا خلال العامين الماضيين.
وشنت تركيا عمليتين غرب الفرات منذ العام 2016 لإبعاد المقاتلين المتطرفين عن حدودها ومنع ارتباط المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية ببعضها البعض.