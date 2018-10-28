ماتيس‭: ‬الرياض‭ ‬وعدت‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬خاشقجي

براغ‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬المنامة‭ -‬‭ ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬وعدت‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬كامل‮»‬‭ ‬حول‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬لقاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وقال‭ ‬ماتيس‭ ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬الشفافية‭ ‬وإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬وكامل‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬المنامة‭ ‬حيث‭ ‬حذر‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القتل‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬ِشانه‭ ‬ان‭ ‬يزعزع‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭.‬وقال‭ ‬ماتيس،‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬شفاف‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬الصحفي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭. ‬وأوضح‭ ‬ماتيس‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬وعدت‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬كامل‮»‬‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لقاءهما‭ ‬جاء‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلا‭ ‬للصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬رافقوه‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬التشيكية،‭ ‬براغ‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ناقشنا‭ ‬الأمر‭. ‬وكما‭ ‬تعلمون‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬الشيء‭ ‬ذاته‭ ‬وهو‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬شفاف‭ ‬وكامل‭ ‬وشامل‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ماتيس‭:‬‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬قال‭ ‬إننا‭ ‬سنصل‭ ‬للحقيقة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضية‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬اتفاق‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الجبير،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تحفظات‭ ‬على‭ ‬الاطلاق،‭ ‬وقد‭ ‬قال‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وكان‭ ‬متعاونا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬الوزير‭ ‬الاميركي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستقل‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬براغ‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬باحتفالات‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيكوسلوفاكيا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬تحفظ‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬قال‭:‬‭ ‬يجب‭ ‬معرفة‭ ‬ماحدث‭ ‬وكان‭ ‬متعاونا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬ولم‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬جثته‭. ‬وأوردت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭ ‬أن‭ ‬خاشقجي‭ ‬تعرّض‭ ‬للتعذيب‭ ‬وقطع‭ ‬رأسه‭.‬

وبعد‭ ‬17‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الإنكار‭ ‬أكّدت‭ ‬الرياض‭ ‬أنّ‭ ‬خاشقجي‭ ‬قُتل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬قنصليتها‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬شجار‮»‬‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬أتوا‭ ‬للتفاوض‭ ‬معه‭ ‬حول‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭. ‬وشّككت‭ ‬دول‭ ‬ومنظمات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الرواية‭ ‬السعودية‭.‬

وأظهر‭ ‬ماتيس‭ ‬حزما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬تجاه‭ ‬الرياض‭ ‬السبت‭ ‬مشيرا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬حضره‭ ‬قادة‭ ‬عرب‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُقلقنا‭ ‬جميعا‮»‬‭ ‬لأنه‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعلى‭ ‬‮«‬ثقة‮»‬‭ ‬و‮»‬احترام‮»‬‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لحليفها‭ ‬السعودي‭.‬

ورفض‭ ‬الجبير‭ ‬الانتقادات‭ ‬منددا‭ ‬‮«‬بهستيريا‭ ‬اعلامية‮»‬‭ ‬حول‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬ورافضا‭ ‬طلب‭ ‬أنقرة‭ ‬تسليمها‭ ‬18‭ ‬سعوديا‭ ‬يشتبه‭ ‬بتورطهم‭.‬

وأدت‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬توتر‭ ‬علاقات‭ ‬السعودية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭ ‬الغربيين‭.‬

ولم‭ ‬يعقد‭ ‬ماتيس‭ ‬اجتماعا‭ ‬ثنائيا‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المنامة،‭ ‬فيما‭ ‬ألتقى‭ ‬عدة‭ ‬قادة‭ ‬عرب‭ ‬واوروبيين‭.‬

وتحدث‭ ‬المسؤولان‭ ‬خلال‭ ‬مأدبة‭ ‬غذاء‭ ‬دعي‭ ‬اليها‭ ‬جميع‭ ‬الوزراء‭.‬