مقتل مالك نادي ليستر بعد تحطم مروحيته قرب الملعب

هودل‭ ‬تعرض‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة

لندن‭ ‬‭- ‬ليستر‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

أكد نادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم ليل الأحد الإثنين، مقتل مالكه ورئيس مجلس إدارته الملياردير التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في تحطم الطائرة المروحية التابعة له واحتراقها في موقف سيارات ملعبه بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر.

وبعد نحو 24 ساعة من الصمت الرسمي حيال هوية الأشخاص المتواجدين على متن مروحية تعرضت لحادث أثار قلق المشجعين وموجة تضامن ورسائل دعم من مختلف أوساط اللعبة، أكد النادي مقتل مالك ورئيس مجلس إدارة تحقق في عهده لقب تاريخي في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2016، إضافة الى أربعة أشخاص كانوا برفقته.

وأورد النادي في بيان أنه “بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من الضحايا الذين فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت لدى تحطم مروحية تنقله وأربعة أشخاص آخرين خارج ملعب كينغ باور ستاديوم”، مؤكدا أن جميع من كانوا على متن المروحية لقوا مصرعهم.

ورأى النادي أن “العالم خسر رجلا عظيما. رجل لطيف، كريم، ورجل كان يحدده الحب الذي كرسه لعائلته وكل من قادهم بنجاح. ليستر سيتي كان عائلة بقيادته”، متعهدا بأن يترافق “الحزن على رحيله”، مع “مواصلة (تنفيذ) رؤيته للنادي الذي أصبح الآن إرثه”.

وأفاد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنكلترا‭ ‬غلين‭ ‬هودل‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬نقل‭ ‬الأخير‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬السبت‭ ‬كان‭ ‬تعرضه‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬حادة،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يرقد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة‭. ‬وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬لتوتنهام‭ ‬قد‭ ‬نقل‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬السبت،‭ ‬يوم‭ ‬إتمام‭ ‬عامه‭ ‬الحادي‭ ‬والستين،‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بعارض‭ ‬صحي‭ ‬“خطير”‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬الاستوديو‭ ‬التحليلي‭ ‬لمباريات‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬“بي‭ ‬تي‭ ‬سبورت”‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬“غلين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬أمس‭. ‬يواصل‭ ‬التجاوب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬العلاج”‭. ‬أضاف‭ ‬“العائلة‭ ‬ممتنة‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وأبعد‭ ‬منها،‭ ‬والذين‭ ‬بعثوا‭ ‬برسائل‭ ‬دعم‭ ‬لطيفة،‭ ‬كانت‭ ‬موضع‭ ‬تقدير‭ ‬كبير”،‭ ‬موجها‭ ‬شكر‭ ‬العائلة‭ ‬خصوصا‭ ‬الى‭ ‬طاقم‭ ‬القناة‭ ‬الذي‭ ‬سارع‭ ‬للاعتناء‭ ‬بالمدرب‭ ‬السابق‭ ‬فور‭ ‬إصابته‭ ‬بالعارض‭ ‬الصحي‭. ‬ووجهت‭ ‬أسماء‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنكليزية‭ ‬تمنياتها‭ ‬بالسلامة‭ ‬لهودل،‭ ‬ومنها‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬لـ‭ ‬“الأسود‭ ‬الثلاثة”‭ ‬غاريث‭ ‬ساوثغيت‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬السبت‭ ‬“أفكاري‭ ‬وصلواتي‭ ‬هي‭ ‬مع‭ ‬غلين‭ ‬هودل‭ ‬والمقربين‭ ‬منه”،‭ ‬مضيفا‭ ‬“الجميع‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬اللعبة‭ ‬يقف‭ ‬خلف‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنكليزية”‭. ‬وكان‭ ‬هودل‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬فريق‭ ‬توتنهام‭ ‬ومنتخب‭ ‬إنكلترا‭ ‬‭(‬53‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭)‬،‭ ‬واعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬جيله‭. ‬وأحرز‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وكأس‭ ‬إنكلترا‭ ‬مع‭ ‬توتنهام،‭ ‬كما‭ ‬حمل‭ ‬ألوان‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي،‭ ‬سويندون‭ ‬وتشلسي‭. ‬درب‭ ‬منتخب‭ ‬إنكلترا‭ ‬وقاده‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬1998‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭. ‬وخسر‭ ‬وظيفته‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬التالية‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬جدلية‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬يدفعون‭ ‬ثمن‭ ‬خطايا‭ ‬الحياة‭ ‬السابقة‭. ‬وتولى‭ ‬تدريب‭ ‬أندية‭ ‬تشلسي‭ ‬وساوثمبتون‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬الإنكليزية‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭. ‬الطائرة‭ النكوبة‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬‬بعيد‭ ‬إقلاعها‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباراة‭ ‬ضد‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬انتهت‭ ‬بتعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬1-1‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬اعتصم‭ ‬النادي‭ ‬والمسؤولون‭ ‬التايلانديون‭ ‬وشركة‭ ‬“كينغ‭ ‬باور”‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬سريفادانابرابا‭ ‬بالصمت‭ ‬حيال‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحادث،‭ ‬نقلت‭ ‬شبكة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬“بي‭ ‬بي‭ ‬سي”‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العقد‭ ‬السادس،‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬المروحية‭. ‬وأفادت‭ ‬شرطة‭ ‬ليسترشاير‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬الجوية‭ ‬سيقود‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.‬

وأظهرت‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬التحطم،‭ ‬المروحية‭ ‬والنيران‭ ‬تشتعل‭ ‬فيها،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أمتار‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬احتفال‭ ‬ليستر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬2015-2016،‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬لناد‭ ‬متواضع‭ ‬نسبيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بكبار‭ ‬الكرة‭ ‬الإنكليزية‭. ‬ويعزى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬متنام‭ ‬شهده‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬الاستحواذ‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سريفادانابرابا‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬مقدرة‭ ‬بأربعين‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬‭(‬51‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬ليستر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ينافس‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إنكلترا‭ ‬‭(‬الثانية‭ ‬عمليا‭ ‬بعد‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭)‬‭.‬

‭”‬مأساة‭ ‬مروعة‭”‬

وأشار‭ ‬المصور‭ ‬الحر‭ ‬راين‭ ‬براون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بتغطية‭ ‬مباراة‭ ‬ليستر‭ ‬ووست‭ ‬هام‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لإذاعة‭ ‬“بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬5”‭ ‬أنه‭ ‬رأى‭ ‬المروحية‭ ‬تقلع‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬قبل‭ ‬تحطمها‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬السيارات‭.‬

أضاف‭ ‬“توقف‭ ‬المحرك‭ ‬وبدأت‭ ‬‭(‬المروحية‭)‬‭ ‬بالدوران‭ ‬حول‭ ‬نفسها،‭ ‬وصدر‭ ‬عنها‭ ‬صوت‭ ‬طنين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسود‭ ‬سكون‭. ‬بدأت‭ ‬شفرات‭ ‬‭(‬المحرك‭)‬‭ ‬بالدوران‭ ‬سريعا‭ ‬وتلا‭ ‬ذلك‭ ‬صوت‭ ‬اصطدام‭ ‬كبير”‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬رأى‭ ‬“كرة‭ ‬نار‭ ‬كبيرة”‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬التحطم‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬الموجودين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬المروحية،‭ ‬أو‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬تحطمها‭ ‬قد‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬السيارات‭. ‬واكتفى‭ ‬النادي‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬ببيان‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬“نتعاون‭ ‬مع‭ ‬شرطة‭ ‬ليسترشير‭ ‬وخدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حادث‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬كينغ‭ ‬باور”‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لشرطة‭ ‬ليسترشير‭ ‬السبت‭ ‬“نتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحادث‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كينغ‭ ‬باور‭ ‬ستاديوم‭. ‬خدمات‭ ‬الطوارىء‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬وتتصرف‭ ‬‭(‬مع‭ ‬الأمر‭)‬”‭. ‬وأشارت‭ ‬قناة‭ ‬“سكاي‭ ‬سبورتس”‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المروحية‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬المالك‭ ‬التايلاندي،‭ ‬وأنها‭ ‬أقلعت‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬19:30‭ ‬و19:45‭ ‬ت‭ ‬غ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬لمشاكل‭ ‬في‭ ‬مروحة‭ ‬الذيل‭ ‬الخلفي‭.‬

وأبدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحاليين‭ ‬والسابقين‭ ‬أسفهم‭ ‬للحادث‭ ‬وقلقهم‭.‬

ونشر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬ليستر‭ ‬المدافع‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬والمهاجم‭ ‬جايمي‭ ‬فاردي‭ ‬عبر‭ ‬“تويتر”،‭ ‬تغريدة‭ ‬بصورة‭ ‬رمزية‭ ‬تؤشر‭ ‬الى‭ ‬الصلاة‭.‬

أما‭ ‬غاري‭ ‬لينيكر،‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬ليستر‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬كمذيع‭ ‬تلفزيوني،‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬السبت‭ ‬كان‭ ‬“الأصعب”‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬مضيفا‭ ‬“مأساة‭ ‬مروعة‭. ‬أمر‭ ‬مفجع”‭. ‬واستحوذ‭ ‬سريفادانابرابا‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010،‭ ‬وأصبح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارته‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬التالي‭. ‬وضخ‭ ‬الثري‭ ‬التايلاندي‭ ‬الذي‭ ‬تعد‭ ‬شركته‭ ‬إمبراطورية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأسواق‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬الملايين‭ ‬لتطوير‭ ‬النادي‭ ‬وتحسين‭ ‬أدائه،‭ ‬وحقق‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبرى‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬البريمرليغ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأندية‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬مثل‭ ‬تشلسي‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وليفربول‭ ‬وأرسنال‭.‬

كما‭ ‬يعد‭ ‬سريفادانابرابا‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المحبوبة‭ ‬في‭ ‬ليستر‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬الى‭ ‬العام‭ ‬1884‭.‬

وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ليستر‭ ‬بيتر‭ ‬سولسبي‭ ‬عبر‭ ‬“تويتر”‭ ‬السبت‭ ‬“أفكارنا‭ ‬وصلواتنا‭ ‬مع‭ ‬الجميع،‭ ‬لاسيما‭ ‬المالكين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬الكثير‭ ‬للنادي‭ ‬والمدينة”‭.‬

ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬الإشادات‭ ‬بمالك‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬شملت‭ ‬تايلاند،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬مشجعون‭ ‬إنه‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬أيضا‭.‬