ماسنجر‭ ‬فيسبوك‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الميزة‭ ‬الأكبر‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

يبدو‭ ‬أن‭ ‬وظيفة‭ ‬إلغاء‭ ‬الرسائل‭ ‬المرسلة‭ ‬عبر‭ ‬ماسنجر‭ ‬فيسبوك،‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬عليها‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل،‭ ‬ستصبح‭ ‬حقيقة‭ ‬في‭ ‬التحديث‭ ‬المقبل،‭ ‬حسب‭ ‬موقع‭ ‬‭(‬01net‭.‬com‭)‬‭ ‬الفرنسي‭. ‬وقال‭ ‬الموقع‭ ‬إنه‭ ‬سيصبح‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬قريباً‭ ‬إلغاء‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬ماسنجر‭ ‬فيسبوك،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬التقنية‭ ‬الاميركية‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬صحافة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬Jane‭ ‬Manchun‭ ‬Wong‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليلها‭ ‬لرموز‭ ‬إصدار‭ ‬تطبيق‭ ‬Android‭.‬

نلاحظ‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬وجو‭ ‬خيار‭ ‬جديد‭ ‬يظهر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬“الحذف”‭ ‬التقليدي،‭ ‬والذي‭ ‬يذكر‭ ‬بمحو‭ ‬الرسالة‭ ‬بالفعل،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬المتلقي،‭ ‬كما‭ ‬يشير‭ ‬الزر‭ ‬“Unsend”‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬المحتوى‭ ‬من‭ ‬المناقشة‭. ‬وكما‭ ‬تشير‭ ‬TechCrunch،‭ ‬فإن‭ ‬جميع‭ ‬ميزات‭ ‬فيسبوك‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬Wong‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬رسمي،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬أو‭ ‬الطويل‭. ‬وقالت‭ ‬Wong‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أخرى‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬محدودة،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ضرورية‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬ظهور‭ ‬هذه‭ ‬الوظيفة‭ ‬انعكاساً‭ ‬للجدل‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬حذف‭ ‬رسالة‭ ‬لمارك‭ ‬زوكربيرج‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬ماسنجر،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ميزة‭ ‬إلغاء‭ ‬الإرسال‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬مستخدميها‭.‬