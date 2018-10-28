أشهر‭ ‬المغنيات‭ ‬العالميات‭ ‬تعتنق‭ ‬الاسلام‭ ‬وتسمّي‭ ‬نفسها‭ ‬شهداء‭ ‬

ادنبرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬المغنية‭ ‬العالمية‭ ‬الشهيرة‭ ‬الآيرلندية‭ ‬سينيد‭ ‬أوكونور‭ ‬اعتناقها‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وتغيير‭ ‬اسمها‭ ‬إلى‭ ‬“شهداء‭ ‬دافيد”‭. ‬وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬“إيريش‭ ‬بوست”‭ ‬الآيرلندية،‭ ‬فإن‭ ‬أوكونور‭ ‬أعلنت‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬اعتناقها‭ ‬الإسلام‭. ‬وقالت‭ ‬أوكونور‭ ‬في‭ ‬منشورها‭:‬‭ ‬“أفخر‭ ‬باعتناقي‭ ‬الإسلام‭.. ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتوصل‭ ‬إليها‭ ‬أي‭ ‬عالم‭ ‬بالأمور‭ ‬الدينية‭.. ‬جميع‭ ‬الكتب‭ ‬المقدسة‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬الإسلام‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬جميع‭ ‬الكتب‭ ‬المقدسة‭ ‬الأخرى‭ ‬غير‭ ‬ضرورية”‭. ‬وأضافت‭ ‬“أشكر‭ ‬إخوتي‭ ‬المسلمين‭ ‬على‭ ‬دعمهم”‭. ‬وأكدت‭ ‬المغنية‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬51‭ ‬عاما،‭ ‬أنها‭ ‬ستغير‭ ‬اسمها‭ ‬عقب‭ ‬اعتناقها‭ ‬الإسلام‭ ‬إلى‭ ‬“شهداء‭ ‬دافيد”،‭ ‬ونشرت‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬افتتحته‭ ‬باسمها‭ ‬الجديد‭ ‬“Shuhada‭ ‬Davitt”‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬الحجاب‭. ‬ووضعت‭ ‬“أوكونور”‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬صورتها‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬عبارة‭ ‬“فقط‭ ‬افعل”‭ ‬‭(‬Just‭ ‬Do‭ ‬It‭)‬‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬شركة‭ ‬ملابس‭ ‬رياضية‭ ‬أميركية‭ ‬شهيرة‭ ‬وفوقها‭ ‬عبارة‭ ‬“ارتدي‭ ‬الحجاب”‭ ‬‭(‬Wear‭ ‬Hicab‭)‬‭. ‬ونشرت‭ ‬“أوكونور”‭ ‬صورتها‭ ‬مع‭ ‬الحجاب‭ ‬مرفقة‭ ‬بعبارة‭ ‬“سعيدة”،‭ ‬كما‭ ‬نشرت‭ ‬فيديو‭ ‬وهي‭ ‬تردد‭ ‬فيه‭ ‬الآذان‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬أن‭ ‬“أوكونور”‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬اعتنقت‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وغيرت‭ ‬اسمها‭ ‬إلى‭ ‬مجدة‭ ‬دافيد‭.‬