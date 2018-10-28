قرار‭ ‬قطر‭ ‬إلغاء‭ ‬تأشيرة‭ ‬الخروج‭ ‬يدخل‭ ‬التنفيذ

الدوحة‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬دخل‭ ‬قرار‭ ‬قطر‭ ‬إلغاء‭ ‬تأشيرات‭ ‬الخروج‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الأحد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬القطرية‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬13‭ ‬لعام‭ ‬2018‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظّم‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬وإقامة‭ ‬الأجانب‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬الأحد‭. ‬وكانت‭ ‬قطر‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلغاء‭ ‬تأشيرات‭ ‬الخروج‭. ‬ولكن‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الجديد،‭ ‬فإن‭ ‬خمسة‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شركة،‭ ‬يرجح‭ ‬أنهم‭ ‬يشغلون‭ ‬مناصب‭ ‬عليا،‭ ‬ستظل‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تصريح‭ ‬لمغادرة‭ ‬قطر‭. ‬وهناك‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬يعمل‭ ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الضخمة‭ ‬لمونديال‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الامارة‭ ‬الخليجية‭. ‬ودعت‭ ‬جهات‭ ‬حقوقية‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬تأشيرة‭ ‬الخروج‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الكفالة‭. ‬وكان‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سعد‭ ‬الجفالي‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الادارية‭ ‬والعمل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬صرح‭ ‬عند‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إلغاء‭ ‬تصاريح‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تبني‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعينا‭ ‬المستمر‭ ‬لتوفير‭ ‬العمل‭ ‬اللائق‭ ‬لجميع‭ ‬العمال‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وضمان‭ ‬حمايتهم‮»‬‭.‬

ورحب‭ ‬هوتان‭ ‬هومايونبور‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬حينذاك‭ ‬‮«‬بالقانون‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬مباشر‭ ‬وإيجابي‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬العمال‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‮»‬‭.‬