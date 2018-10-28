الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬اندلعت‭ ‬بشرارة‭ ‬عابرة‭ ‬واحتاجت‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬عشرة‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬لوقفها‭ ‬

باريس‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬بريست‭-‬ليتوفسك‭ ‬الموقعة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬البلاشفة‭ ‬وامبراطوريات‭ ‬وسط‭ ‬أوروبا،‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬لوزان‭ ‬التي‭ ‬أبرمت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬1923‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬وقعت‭ ‬القوى‭ ‬المتحاربة‭ ‬16‭ ‬اتفاقية‭ ‬سلام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬أبرزها‭:‬

بريست‭ ‬ليتوفسك

وقعت‭ ‬الجمهورية‭ ‬البلشفية‭ ‬الفتية‭ ‬التي‭ ‬انبثقت‭ ‬عن‭ ‬ثورة‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬1918‭ ‬معاهدة‭ ‬بريست‭ ‬ليتوفسك‭ ‬مع‭ ‬امبراطوريات‭ ‬وسط‭ ‬أوروبا‭. ‬أنهت‭ ‬المعاهدة‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬خسرت‭ ‬بموجبها‭ ‬أراضي‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مناطقها‭ ‬الغربية‭ ‬لمصلحة‭ ‬ألمانيا‭ ‬‭(‬بولندا‭ ‬ودزل‭ ‬البلطيق‭ ‬وفنلندا‭ ‬خصوصا‭)‬،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكانها‭.‬

فرساي

انهت‭ ‬المعاهدة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬1919‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬فرساي‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وحلفائها‭.‬

اعتبرت‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بالاعتراض،‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭. ‬وقد‭ ‬قسمت‭ ‬إلى‭ ‬شطرين‭ ‬يفصل‭ ‬بينهما‭ ‬ممر‭ ‬دانتسيغ‭ ‬الذي‭ ‬يعزل‭ ‬بروسيا‭ ‬الشرقية،‭ ‬وخسرت‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬أراضيها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منطقة‭ ‬الألزاس‭ ‬واللورين‭ ‬التي‭ ‬أعيدت‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا،‭ ‬وعشرة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكانها‭. ‬وخسرت‭ ‬كل‭ ‬مستعمراتها‭ ‬وفرضت‭ ‬عليها‭ ‬“تعويضات”‭ ‬مالية‭ ‬هائلة‭ ‬لصالح‭ ‬فرنسا‭ ‬خصوصا‭. ‬ووضعت‭ ‬منطقة‭ ‬السار‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬عصبة‭ ‬الأمم‭ ‬التي‭ ‬أنشئتها‭ ‬المعاهدة‭ ‬بمبادرة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬وودرو‭ ‬ويسلون‭ ‬لتتمكن‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬خلافاتها‭ ‬بالتراضي‭. ‬وقابلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬شعرت‭ ‬بالإهانة،‭ ‬بموقف‭ ‬عدائي‭ ‬“إملاءات”‭ ‬معاهدة‭ ‬فرساي‭ ‬التي‭ ‬غذت‭ ‬الحقد‭ ‬والدعاية‭ ‬النازية‭.‬

سان‭ ‬جرمان‭ ‬اون‭ ‬لاي

نصت‭ ‬المعاهدة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬1919‭ ‬بين‭ ‬الحلفاء‭ ‬والنمسا‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬امبراطورية‭ ‬عائلة‭ ‬هابسبورغ‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬سبعة‭ ‬قرون،‭ ‬لتنبثق‭ ‬عنها‭ ‬نحو‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬جديدة‭ ‬وفقا‭ ‬لمبدأ‭ ‬الرئيس‭ ‬ويلسون‭ ‬بشأن‭ ‬“حق‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬نفسها‭ ‬بنفسها”‭. ‬شكل‭ ‬تفكيك‭ ‬هذه‭ ‬الامبراطورية‭ ‬مصدرا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬تشيكوسلوفاكيا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬التشيك‭ ‬والسلوفاك‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬أقلية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الألمان‭ ‬في‭ ‬بوهيميا‭ ‬أو‭ ‬مجرية‭ ‬في‭ ‬سلوفاكيا‭. ‬

وتوسعت‭ ‬رومانيا‭ ‬لتضم‭ ‬ترانسلفانيا‭ ‬وبيسارابيا‭. ‬أما‭ ‬يوغوسلافيا‭ ‬فقد‭ ‬ضمن‭ ‬سلاف‭ ‬الجنوب‭. ‬وحصلت‭ ‬بولندا‭ ‬على‭ ‬غاليسيا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬نمساوية‭ ‬وأراض‭ ‬انتزعت‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭.‬

ولم‭ ‬يتبق‭ ‬من‭ ‬الامبراطورية‭ ‬السابقة‭ ‬سوى‭ ‬نمسا‭ ‬صغيرة‭ ‬‭(‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مساحتها‭ ‬83‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬وعدد‭ ‬سكانها‭ ‬6,5‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭)‬‭ ‬محض‭ ‬ألمانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجر‭ ‬صغير‭ ‬‭(‬92‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬وثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭)‬‭.‬

نووي

وقع‭ ‬معاهدة‭ ‬نووي‭ ‬المبرمة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬1919‭ ‬الحلفاء‭ ‬وبلغاريا‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬1915‭ ‬لتقاتل‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ألمانيا‭. ‬وأدت‭ ‬هذه‭ ‬المعاهدة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬حدود‭ ‬المنطقة‭ ‬إذ‭ ‬انتقلت‭ ‬مناطق‭ ‬بأكملها‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬اليوغوسلافية‭ ‬الجديدة‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬رومانيا‭ ‬وجنوب‭ ‬اليونان‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬تراقيا‭ ‬الغربية‭.‬

تريانون

اقتطعت‭ ‬معاهدة‭ ‬تريانون‭ ‬المبرمة‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬1920‭ ‬من‭ ‬المجر‭ ‬التي‭ ‬فصلت‭ ‬عن‭ ‬النمسا‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬1918،‭ ‬ثلثي‭ ‬أراضيها‭ ‬بينما‭ ‬وجد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬مجري‭ ‬أنفسهم‭ ‬خارجها‭ ‬أغلبهم‭ ‬في‭ ‬رومانيا‭.‬

سيفر‭ ‬ولوزان

فككت‭ ‬معاهدة‭ ‬سيفر‭ ‬‭(‬10‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬1920‭)‬‭ ‬السلطنة‭ ‬العثمانية‭. ‬وقد‭ ‬رفضها‭ ‬القوميون‭ ‬الأتراك‭ ‬الذين‭ ‬التفوا‭ ‬حول‭ ‬الجنرال‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬معاركه‭ ‬ضد‭ ‬الأرمن‭ ‬واليونانيين‭ ‬والفرنسيين‭. ‬فرض‭ ‬رجل‭ ‬تركيا‭ ‬القوي‭ ‬الجديد‭ ‬بفضل‭ ‬انتصاراته‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬الحلفاء‭ ‬معاهدة‭ ‬لوزان‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬1923‭.‬

احتفظت‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬جمهورية‭ ‬بالأناضول‭ ‬والمضائق‭ ‬لكنها‭ ‬خسرت‭ ‬كل‭ ‬الأراضي‭ ‬العربية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭. ‬وانتقلت‭ ‬فلسطين‭ ‬ومنطقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الرافدين‭ ‬إلى‭ ‬الانتداب‭ ‬البريطاني،‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬للانتداب‭ ‬الفرنسي‭. ‬أدى‭ ‬انتهاء‭ ‬اللسلطنة‭ ‬العثمانية‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬هائل‭ ‬للسكان‭ ‬مع‭ ‬رحيل‭ ‬1,3‭ ‬مليون‭ ‬يوناني‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬الصغرى‭ ‬ونحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬تركي‭ ‬من‭ ‬اليونان‭.‬