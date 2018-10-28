الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬اندلعت‭ ‬بشرارة‭ ‬عابرة‭ ‬واحتاجت‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬عشرة‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬لوقفها‭ ‬

باريس - (أ ف ب): من اتفاقية بريست-ليتوفسك الموقعة قبل نهاية الحرب بين البلاشفة وامبراطوريات وسط أوروبا، إلى معاهدة لوزان التي أبرمت في تموز/يوليو 1923 مع تركيا، وقعت القوى المتحاربة 16 اتفاقية سلام على الأقل. في ما يلي أبرزها:
بريست ليتوفسك
وقعت الجمهورية البلشفية الفتية التي انبثقت عن ثورة أكتوبر في روسيا، في الثالث من آذار/مارس 1918 معاهدة بريست ليتوفسك مع امبراطوريات وسط أوروبا. أنهت المعاهدة المعارك على الجبهة الشرقية لكن روسيا خسرت بموجبها أراضي واسعة من مناطقها الغربية لمصلحة ألمانيا (بولندا ودزل البلطيق وفنلندا خصوصا)، وأكثر من ثلاثين بالمئة من سكانها.
فرساي
انهت المعاهدة التي وقعت في 28 حزيران/يونيو 1919 في قصر فرساي الحرب بين ألمانيا وحلفائها.
اعتبرت ألمانيا التي لم يسمح لها بالاعتراض، مسؤولة عن اندلاع النزاع. وقد قسمت إلى شطرين يفصل بينهما ممر دانتسيغ الذي يعزل بروسيا الشرقية، وخسرت 15 بالمئة من أراضيها بما في ذلك منطقة الألزاس واللورين التي أعيدت إلى فرنسا، وعشرة بالمئة من سكانها. وخسرت كل مستعمراتها وفرضت عليها “تعويضات” مالية هائلة لصالح فرنسا خصوصا. ووضعت منطقة السار تحت إشراف عصبة الأمم التي أنشئتها المعاهدة بمبادرة الرئيس الأميركي وودرو ويسلون لتتمكن الدول من حل خلافاتها بالتراضي. وقابلت ألمانيا التي شعرت بالإهانة، بموقف عدائي “إملاءات” معاهدة فرساي التي غذت الحقد والدعاية النازية.
سان جرمان اون لاي
نصت المعاهدة التي وقعت في 10 أيلول/سبتمبر 1919 بين الحلفاء والنمسا على تفكيك امبراطورية عائلة هابسبورغ التي كان يبلغ عمرها سبعة قرون، لتنبثق عنها نحو ست دول جديدة وفقا لمبدأ الرئيس ويلسون بشأن “حق الشعوب في حكم نفسها بنفسها”. شكل تفكيك هذه الامبراطورية مصدرا للعديد من التوترات بعد ذلك. فقد ضمت تشيكوسلوفاكيا كل من التشيك والسلوفاك بالاضافة الى أقلية كبيرة من الألمان في بوهيميا أو مجرية في سلوفاكيا.
وتوسعت رومانيا لتضم ترانسلفانيا وبيسارابيا. أما يوغوسلافيا فقد ضمن سلاف الجنوب. وحصلت بولندا على غاليسيا التي كانت نمساوية وأراض انتزعت من ألمانيا.
ولم يتبق من الامبراطورية السابقة سوى نمسا صغيرة (لا تتجاوز مساحتها 83 ألف كيلومتر مربع وعدد سكانها 6,5 ملايين نسمة) محض ألمانية، إلى جانب مجر صغير (92 ألف كيلومتر مربع وثمانية ملايين نسمة).
نووي
وقع معاهدة نووي المبرمة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1919 الحلفاء وبلغاريا التي دخلت الحرب في 1915 لتقاتل الى جانب ألمانيا. وأدت هذه المعاهدة إلى تغيير حدود المنطقة إذ انتقلت مناطق بأكملها إلى الغرب إلى الدولة اليوغوسلافية الجديدة وشمال شرق رومانيا وجنوب اليونان التي منحت الجزء الأكبر من تراقيا الغربية.
تريانون
اقتطعت معاهدة تريانون المبرمة في الرابع من حزيران/يونيو 1920 من المجر التي فصلت عن النمسا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1918، ثلثي أراضيها بينما وجد ثلاثة ملايين مجري أنفسهم خارجها أغلبهم في رومانيا.
سيفر ولوزان
فككت معاهدة سيفر (10 آب/أغسطس 1920) السلطنة العثمانية. وقد رفضها القوميون الأتراك الذين التفوا حول الجنرال مصطفى كمال أتاتورك الذي واصل معاركه ضد الأرمن واليونانيين والفرنسيين. فرض رجل تركيا القوي الجديد بفضل انتصاراته العسكرية على الحلفاء معاهدة لوزان التي وقعت في 24 تموز/يوليو 1923.
احتفظت تركيا التي أصبحت جمهورية بالأناضول والمضائق لكنها خسرت كل الأراضي العربية التابعة لها. وانتقلت فلسطين ومنطقة ما بين الرافدين إلى الانتداب البريطاني، وسوريا ولبنان للانتداب الفرنسي. أدى انتهاء اللسلطنة العثمانية إلى تبادل هائل للسكان مع رحيل 1,3 مليون يوناني من آسيا الصغرى ونحو 300 ألف تركي من اليونان.