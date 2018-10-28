عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬لأكبر‭ ‬معمرة‭ ‬في‭ ‬الأرض

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أطفأت‭ ‬مسنة‭ ‬تدعى‭ ‬جوليا‭ ‬فلوريس،‭ ‬شمعة‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ساكابا‭ ‬ببوليفيا‭.‬

ونظمت‭ ‬بلدية‭ ‬ساكابا‭ ‬حفلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بفلوريس،‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬محلياً‭ ‬باسم‭ ‬“ماما‭ ‬جوليا”‭.‬

وقال‭ ‬سكرتير‭ ‬عمدة‭ ‬البلدة‭:‬‭ ‬“من‭ ‬دواعي‭ ‬فخرنا‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬بيننا‭ ‬أكبر‭ ‬سيدة‭ ‬معمرة،‭ ‬إنها‭ ‬رسالة‭ ‬للحياة‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬بلدتنا”‭. ‬ويسعى‭ ‬مسؤولو‭ ‬البلدية‭ ‬إلى‭ ‬ترشيح‭ ‬فلوريس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دخول‭ ‬موسوعة‭ ‬غينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭. ‬وانهمرت‭ ‬الهدايا‭ ‬على‭ ‬ماما‭ ‬جوليا‭ ‬من‭ ‬سائر‭ ‬سكان‭ ‬البلدة،‭ ‬لتشمل‭ ‬ملابس‭ ‬وأقراط‭ ‬وقبعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قصيدة‭ ‬كتبها‭ ‬لها‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭.‬

وقال‭ ‬سيزار‭ ‬كالا،‭ ‬كاتب‭ ‬القصيدة‭:‬‭ ‬“إنها‭ ‬تلهمنا‭ ‬جميعاً‭ ‬برغبتها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭. ‬وبفكاهتها‭ ‬وابتسامتها‭ ‬وقلبها‭ ‬المليء‭ ‬بالحب”‭.‬

وغمرت‭ ‬السعادة‭ ‬فلوريس‭ ‬ولم‭ ‬يمنعها‭ ‬سنها‭ ‬المتقدم‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬الحضور‭ ‬الرقص‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬أكبر‭ ‬معمرة‭ ‬سابقة‭ ‬اليابانية‭ ‬نابي‭ ‬تاجيما‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬117‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬أفريل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فلوريس‭ ‬لم‭ ‬تدخل‭ ‬سجل‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬بعد‭.‬