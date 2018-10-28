أزمة‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تقيّد‭ ‬يديها‭ ‬في‭ ‬اليمن

دبي‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسبّب‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬بأزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وكارثة‭ ‬علاقات‭ ‬عامة‭ ‬للرياض،‭ ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لضحايا‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬فإن‭ ‬شيئا‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭.‬

وقتل‭ ‬24‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلد‭ ‬الفقير،‭ ‬وهي‭ ‬مركز‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬ضخمة‭ ‬للتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

واستهدفت‭ ‬احدى‭ ‬الغارات‭ ‬مصنعا‭ ‬لتعليب‭ ‬الخضار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المسعودي‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬بيت‭ ‬الفقيه،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬ولم‭ ‬تحظ‭ ‬هذه‭ ‬الغارات‭ ‬بأي‭ ‬اهتمام‭ ‬عالمي‭ ‬يذكر‭. ‬ويشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬حربًا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة،‭ ‬تصاعدت‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دولياً‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬بينها‭ ‬صنعاء‭ ‬ومدينة‭ ‬الحديدة‭.‬

ويواجه‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬يمني‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‭ ‬الوشيكة‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬القطاعات‭ ‬الغذائية‭ ‬والصحية‭ ‬والتربوية‭ ‬وغيرها‭.‬

وفي‭ ‬شهر‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬وحده،‭ ‬تعرض‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬154‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬جهات‭ ‬مستقلة‭.‬

وتخضع‭ ‬السعودية‭ ‬حاليا‭ ‬لضغوط‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يكتب‭ ‬مقالات‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬ينتقد‭ ‬فيها‭ ‬سياسات‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يستبعد‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬يسلّط‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سياسات‭ ‬الرياض‭ ‬الاقليمية،‭ ‬ما‭ ‬يترك‭ ‬المدنيين‭ ‬اليمينيين‭ ‬وحدهم‭ ‬يقاتلون‭ ‬للنجاة‭ ‬من‭ ‬المعارك،‭ ‬والمجاعة،‭ ‬ومن‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬مميتة‭ ‬أيضا،‭ ‬كالحرب‭.‬

علاقات‭ ‬عامة

يؤكد‭ ‬فارع‭ ‬المسلمي‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬تشاتام‭ ‬هاوس‭ ‬‮«‬تعرّضت‭ ‬السعودية‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬مقتل‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لأي‭ ‬حكومة،‭ ‬فأنها‭ (‬قضية‭ ‬خاشقجي‭) ‬لعبة‭ ‬علاقات‭ ‬عامة‭ ‬سهلة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أنها‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬الغضب‭ ‬الذي‭ ‬عبرّت‭ ‬عنه‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬إزاء‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي،‭ ‬بينما‭ ‬ظلّت‭ ‬تتجاهل‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬اليمن؟

ويعد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المهندس‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحرب‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬تحالف‭ ‬واسع‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬التحالف‭ ‬والمتمردين‭ ‬ارتكبوا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تجاوزات‭ ‬قد‭ ‬ترقى‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬أدرجت‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬سوداء‭ ‬سنوية‭ ‬للدول‭ ‬والكيانات‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬جرائم‭ ‬بحق‭ ‬الأطفال‭.‬

ويسيطر‭ ‬التحالف‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬اليمني‭ ‬ويفرض‭ ‬حصارا،‭ ‬يتقلّب‭ ‬في‭ ‬شدته،‭ ‬على‭ ‬موانىء‭ ‬البلاد‭ ‬ومطاراتها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬اجراء‭ ‬ضروري‭ ‬لمنع‭ ‬تهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬ايرانية‭ ‬إلى‭ ‬الحوثيين‭.‬

ومن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬لانتقادات‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬بحسب‭ ‬محللين،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬تنفّذ‭ ‬طائراتها‭ ‬غالبية‭ ‬الضربات‭ ‬المؤيدة‭ ‬أحيانا‭ ‬لسقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين،‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أكبر‭ ‬مانح‭ ‬لليمن،‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

ويقول‭ ‬المسلمي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬جمال‭ ‬سيناريو‭ ‬واضح‭ … ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬للدول‭ ‬الغربية‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬مباشر‭ ‬فيه‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬اليمن‭ ‬أمر‭ ‬معقد‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أبيض‭ ‬أو‭ ‬أسود‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬التدخل‭ ‬السعودي،‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬بينما‭ ‬تقدّر‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬اخرى‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

يستحقون‭ ‬الاهتمام

يقول‭ ‬معهد‭ ‬ستوكهولم‭ ‬الدولي‭ ‬لأبحاث‭ ‬السلام‭ ‬أن‭ ‬98‭% ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬تستوردها‭ ‬الرياض‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واوروبا‭. ‬وكانت‭ ‬ألمانيا‭ ‬أعلنت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بتعليق‭ ‬بيع‭ ‬السلاح‭ ‬للسعودية‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬باسطنبول،‭ ‬بينما‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ضمنا‭ ‬المانيا‭ ‬بانتهاج‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬ديماغوجية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬الأوروبيين‭ ‬وقف‭ ‬بيع‭ ‬السلاح‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭. ‬لكن‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬عادتا‭ ‬السبت‭ ‬للإعلان‭ ‬أنهما‭ ‬تؤيدان‭ ‬‮«‬موقفا‭ ‬منسقا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأوروبي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬عقوبات‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭. ‬ورفضت‭ ‬واشنطن‭ ‬أيضا‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬السعودية‭ ‬كشريك‭ ‬تجاري،‭ ‬والتي‭ ‬اشترت‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أسلحة‭ ‬بقيمة‭ ‬‮«‬110‭ ‬مليار‭ ‬دولار‮»‬‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وكانت‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬أوردت‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬لوكهيد‭ ‬مارتن‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬قامت‭ ‬بصنع‭ ‬قنبلة‭ ‬‮«‬إم‭ ‬كي‭ ‬82‮»‬الموجهة‭ ‬بالليزر‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬أطفالا‭ ‬شمال‭ ‬اليمن‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬40‭ ‬طفلا‭.‬

وقامت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بقيادة‭ ‬باراك‭ ‬اوباما،‭ ‬سلف‭ ‬ترامب،‭ ‬بتوسيع‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬معقلا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

ومنذ‭ ‬التدخل‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬قدّمت‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬التحالف‭ ‬تتمثل‭ ‬بمساعدات‭ ‬في‭ ‬الاستهداف‭ ‬الجوي‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخباراتية،‭ ‬وإعادة‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬في‭ ‬الجو‭. ‬وأدّت‭ ‬وظيفة‭ ‬خاشقجي‭ ‬ككاتب‭ ‬مقالات‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬اهم‭ ‬الصحف‭ ‬الأميركية،‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬مقتله‭ ‬اهتماما‭ ‬دوليا،‭ ‬بينما‭ ‬تتخوّف‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬السعودية‭ ‬دورا‭ ‬مركزيا‭ ‬فيها،‭ ‬سيبقون‭ ‬في‭ ‬الهامش‭. ‬وتؤكد‭ ‬كريستين‭ ‬بيكرلي،‭ ‬وهي‭ ‬باحثة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬الحقوقية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ضحية‭ ‬لضربة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬يشنّها‭ ‬التحالف‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تستحق‭ ‬الاهتمام‭ ‬كقضية‭ ‬مقتل‭ ‬كاتب‭ ‬في‭ +‬واشنطن‭ ‬بوست‭+‬‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬عريس‭ ‬وحفل‭ ‬زفافه‭. ‬طفل‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬السجن‭. ‬قرويون‭ ‬يقومون‭ ‬بحفر‭ ‬بئر‭. ‬حشود‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬كلهم‭ ‬قتلوا‭ ‬أو‭ ‬اصيبوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬شنها‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وترى‭ ‬بيكرلي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إثارة‭ ‬الدرجة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬