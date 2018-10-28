أطفال‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المجاعة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب

صنعاء‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يصرخ‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتخط‭ ‬عمره‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬عندما‭ ‬يحمله‭ ‬الطبيب‭ ‬برفق‭ ‬ويضعه‭ ‬فوق‭ ‬ميزان‭ ‬حديدي،‭ ‬لقياس‭ ‬وزن‭ ‬جسده‭ ‬النحيل‭ ‬جراء‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬الطفل‭ ‬اليمني‭ ‬الرضيع‭. ‬وفي‭ ‬الغرفة‭ ‬المجاورة،‭ ‬يعمل‭ ‬ممرضون‭ ‬وممرضات‭ ‬على‭ ‬مزج‭ ‬البودرة‭ ‬البيضاء‭ ‬والماء‭ ‬الساخن‭ ‬لتحضير‭ ‬الحليب‭ ‬في‭ ‬وعاء‭ ‬بلاستيكي،‭ ‬وعلى‭ ‬تجهيز‭ ‬الحقن‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬إعطاؤها‭ ‬للأطفال‭ ‬الراقدين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬السبيعن‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭. ‬ويعجز‭ ‬بعض‭ ‬الأطفال‭ ‬عن‭ ‬ابتلاع‭ ‬الحليب،‭ ‬فيقوم‭ ‬الممرضون‭ ‬والممرضات‭ ‬بتمريره‭ ‬في‭ ‬أنبوب‭ ‬ألصق‭ ‬بالأنف‭ ‬بشريط‭ ‬أبيض‭. ‬ويشعر‭ ‬الاطفال‭ ‬ببعض‭ ‬النشاط‭ ‬ما‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬إطعامهم،‭ ‬فيتقرّبون‭ ‬من‭ ‬الاطفال‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬ذاتها‭ ‬للعب‭ ‬معهم‭ ‬والانابيب‭ ‬ملصقة‭ ‬فوق‭ ‬أنف‭ ‬وجبين‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬العيادة‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭. ‬وتقول‭ ‬أم‭ ‬طارق‭ ‬والى‭ ‬جانبها‭ ‬طفلها‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬‮«‬جناح‭ ‬أمراض‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬والاسهالات‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحياة‭ ‬أصبحت‭ ‬صعبة‭ ‬جدا،‭ ‬لكننا‭ ‬نقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬بوسعنا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬نمر‭ ‬بها‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬من‭ ‬هنا‭ (‬صنعاء‭) ‬ونعيش‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬قديم‭ ‬جدا‭ ‬يبلغ‭ ‬إيجاره‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬ريال‭ (‬نحو‭ ‬40‭ ‬دولار‭). ‬لكن‭ ‬ابني‭ ‬بدأ‭ ‬يمرض‭ ‬لاننا‭ ‬كنا‭ ‬نعطيه‭ ‬الحليب،‭ ‬والآن‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نتحمّل‭ ‬تكاليف‭ ‬الإيجار‭ ‬والحليب‭ ‬معا‮»‬‭. ‬ووضع‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭ ‬والاطفال‭ ‬أمام‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‭. ‬والاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حذر‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬مارك‭ ‬لوكوك‭ ‬بأن‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬قد‭ ‬يصبحوا‭ ‬‮«‬على‭ ‬شفا‭ ‬المجاعة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرت‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭. ‬وقال‭ ‬لوكوك‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬هو‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬75‭% ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬وحماية،‭ ‬بينهم‭ ‬8‭,‬4‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الخطير‭ ‬وبحاجة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الغذاء‭ ‬لهم‭ ‬بصورة‭ ‬عاجلة‮»‬‭.‬

تحسن،‭ ‬انتكاسة‭ ‬أو‭ ‬موت

في‭ ‬مستشفى‭ ‬السبعين،‭ ‬يقول‭ ‬طبيب‭ ‬الاطفال‭ ‬شرف‭ ‬نشوان‭ ‬إن‭ ‬العائلات‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬تكاليف‭ ‬التنقل‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬المنشأة‭ ‬الطبية‭. ‬ويوضح‭ ‬‮«‬يصل‭ ‬أطفالهم‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬أشد‭ ‬المراحل‭ ‬صعوبة‭ ‬لذا‭ ‬نقوم‭ ‬بإسعافهم‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬ينتظرون‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬فاعل‭ ‬خير‭ ‬ويعطيهم‭ ‬المال‭ ‬الكافي‭ ‬للتنقّل‭ ‬والذهاب‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬وتلقي‭ ‬العلاج‮»‬‭.‬

ويشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬حربًا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة،‭ ‬تصاعدت‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دولياً‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬بينها‭ ‬صنعاء‭. ‬وأوقع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬وتسبّب‭ ‬بأسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وأعلنت‭ ‬منظّمة‭ ‬‮«‬أوكسفام‮»‬‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تحصد‭ ‬مدنياً‭ ‬واحداً‭ ‬كلّ‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات،‭ ‬مطالبة‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وسائر‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بوقف‭ ‬مبيعاتها‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭. ‬ودعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬توزيع‭ ‬الغذاء‭ ‬منها،‭ ‬وبينها‭ ‬تلك‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬بحملة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬استراتيجي‭ ‬تصل‭ ‬عبره‭ ‬غالبية‭ ‬المساعدات‭.‬

لكن‭ ‬رغم‭ ‬الأزمة‭ ‬الانسانية،‭ ‬تستمر‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬والذي‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ ‬ومدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬ومناطق‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬والصحية‭ ‬الصعبة،‭ ‬يعمل‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬السبيعن‭ ‬بلا‭ ‬توقف‭ ‬على‭ ‬انقاذ‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الغذاء‭ ‬لهم‭.‬

ويقول‭ ‬نشوان‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الأطفال‭ ‬الى‭ ‬المتشفى‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬تتحسن،‭ ‬وبعض‭ ‬الحالات‭ ‬تصاب‭ ‬بانتكاسة،‭ ‬أو‭ ‬تموت‭ ‬حتى‮»‬‭.‬