فوز‭ ‬الاسلاميين‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬بلدية‭ ‬جزئية‭ ‬في‭ ‬معقلهم‭ ‬بنواكشوط

نواكشوط‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلّة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الأحد‭ ‬فوز‭ ‬الحزب‭ ‬الاسلامي‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬أكبر‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة،‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬عرفات،‭ ‬معقل‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الموريتانية‭ ‬نواكشوط‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أشرس‭ ‬خصوم‭ ‬الرئيس‭ ‬الموريتاني‭ ‬محمد‭ ‬ولد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬هزم‭ ‬في‭ ‬الميناء‭ ‬وهو‭ ‬اقليم‭ ‬اخر‭ ‬للعاصمة،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬‮«‬الإتحاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الجمهورية‮»‬‭. ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ايلول‭/‬سبتمر‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عرفات،‭ ‬معقله‭ ‬الرئيسي،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الجمهورية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الميناء،‭ ‬بحسب‭ ‬اللجنة‭. ‬ونظرا‭ ‬لتقارب‭ ‬النتائج‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬لجأ‭ ‬الحزبان‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عدم‭ ‬صلاحية‭ ‬النتائج‭ ‬لاسباب‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الافصاح‭ ‬عنها،‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬بطريقة‭ ‬‮«‬حساب‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬الملغاة‭ ‬وتسجيل‭ ‬حالات‭ ‬تزوير‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف‭. ‬وحاز‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬في‭ ‬عرفات‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭ ‬مقابل‭ ‬47‭ ‬بالمئة‭ ‬لصالح‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم،‭ ‬بحسب‭ ‬اللجنة‭. ‬وفي‭ ‬الميناء،‭ ‬فاز‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬الجمهورية‮»‬‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬48،3‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭ ‬فيما‭ ‬صوت‭ ‬47‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬النتخبين‭ ‬لصالح‭ ‬منافسه‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬محمد‭ ‬فال‭ ‬ولد‭ ‬بلال‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬راض‭ ‬لجو‭ ‬الهدوء‭ ‬والانضباط‭ ‬الذي‭ ‬جرت‭ ‬فيه‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬التي‭ ‬تحلت‭ ‬بها‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المتنافسة‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬الحزب‭ ‬المعارض‭ ‬لضغوط‭ ‬كبيرة‭ ‬عقب‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬ألغيت‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬وحاز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬مقعداً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬157‭ ‬تتألف‭ ‬منها‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭. ‬وقامت‭ ‬السلطات‭ ‬الموريتانية‭ ‬بإغلاق‭ ‬مدرسة‭ ‬دينية‭ ‬إسلامية‭ ‬متهمة‭ ‬بالترويج‭ ‬للتطرف‭ ‬والارتباط‭ ‬بجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭.‬

واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الموؤيتاني‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬وانتخب‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاسلام‭ ‬السياسي‭ ‬خطير‮»‬‭ ‬متوعدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬ستتخذ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬